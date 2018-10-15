Трагедией закончилась подводная охота для жителя Самарской области. 38-летний мужчина отправился за рыбой на реку Сок в районе Малой Царевщины. Он нырнул под воду и долгое время не показывался на поверхности. Ожидавшая рыбака на берегу жена вызвала спасателей.
Прибывшие на место специалисты обнаружили тело погибшего на глубине четырех метров. Оказалось, что он запутался в веревке садка и не смог освободиться.
Тело передали сотрудникам МВД, сообщает ПСС Самарской области.
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