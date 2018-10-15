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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Возбуждено уголовное дело из-за аварии космического корабля

Возбуждено уголовное дело из-за аварии космического корабля "Союз МС-10"

Следственый комитет России возбудил уголовное дело по 216 статье уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба» по факту аварии космического корабля "Союз МС-10". Напомню, накануне ракета сначала штатно стартовала с космодрома Байконур, однако на 123 секунде 
13 октября 2018, 10:15
Во время пожара на дачах под Тольятти погиб мужчина

Во время пожара на дачах под Тольятти погиб мужчина

Вечером в четверг, 11 октября, произошел пожар в селе Верхнее Санчелеево в Ставропольском районе. В СНТ «Яблочко» на 8-ой улице  горела кровля жилого дома на площади 42 квадратных метра. На место событий выехали 8 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две 
12 октября 2018, 12:03
До выяснения причин аварии приостановят все пуски ракет «Союз-ФГ»

До выяснения причин аварии приостановят все пуски ракет «Союз-ФГ»

ЧП в космической отрасли. На этот раз оно напрямую касается Самары. В четверг в 11 часов 40 минут московского времени с космодрома Байконур был совершен запуск космического корабля "Союз МС-10", на борту которого находились члены очередной экспедиции на МКС. На 
11 октября 2018, 10:12
Под Южным мостом в Самаре нашли тело погибшего

Под Южным мостом в Самаре нашли тело погибшего

В среду, 10 октября, под Южным мостом в Самаре на расстоянии 15 метров от берега рыбак нашел тело утонувшего мужчины. Для транспортировки погибшего к берегу на место происшествия в 22:13 выехали спасатели. С помощью резиновой лодки и веревки они доставили 
11 октября 2018, 02:15
Попал конкретно: самарец поймал в Волге гигантского толстолобика

Попал конкретно: самарец поймал в Волге гигантского толстолобика

Невероятной удачей обернулась рыбалка для одного из жителей Самарской области. Вместе с другом он отправился на лодке в район Васильевских островов и там поймал огромного толстолобика.

По словам рыбака, условия для лова были просто идеальные: на Волге царил полный 
11 октября 2018, 01:27
В Самарской области подстрелили щуку весом в 11 кг

В Самарской области подстрелили щуку весом в 11 кг

В Самарской области во время подводной охоты на реке Сок рыбак подстрелил гигантскую щуку. Вес рыбы составил 11 кг.
 
- Только опустился, увидел небольшое бревнышко. Ну, долго не думая, выстрелил в голову и на берег потащил добычу, - цитирует слова 
5 октября 2018, 01:47
Машина задавила своего же хозяина в Самаре: появились фото смертельного ДТП

Машина задавила своего же хозяина в Самаре: появились фото смертельного ДТП

ГУ МВД России по Самарской области опубликовало фото с места смертельного ДТП, которое произошло 30 сентября в Самаре. Напомним, 27-летний мужчина приехал порыбачить на Самарку. Он оставил свою машину на берегу 
2 октября 2018, 08:36
В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника

В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника

В выходные спасатели искали в Муранском бору в Шигонском районе пропавшего грибника. В субботу, 15 сентября, 70-летний житель села Муранка ушел в лес за грибами, но, когда начало темнеть, понял, что не может соориентироваться на местности. Он прихватил с собой 
17 сентября 2018, 03:31
Спасатели эвакуировали людей с заглохшей лодки под Сызранью

Спасатели эвакуировали людей с заглохшей лодки под Сызранью

В воскресенье вечером, 2 сентября, помощь спасателей понадобилась компании отдыхающих, которые не могли вернуться на берег из-за заглохшего у лодки мотора. 
 
Это случилось в 21:02 на острове Муравьиный под Сызранью. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, люди позвонили дежурному оперативной службы, 
3 сентября 2018, 09:52
«Есть рекорд!»: 20-килограммового карпа выловил рыбак в пруде «Ростоши» под Самарой

«Есть рекорд!»: 20-килограммового карпа выловил рыбак в пруде «Ростоши» под Самарой

Лето закончилось. Наступила осень. Однако рыбаки продолжают охоту на крупный улов в водоемах Самарской области. Позавчера, 30 августа, местный житель Алексей Иващенко стал обладателем небывалого трофея. Он выловил из пруда «Ростоши» возле села Бариновка Нефтегорского района огромного карпа, пишут 
1 сентября 2018, 04:11
В Жигулевске спасатели достали из воды утопающего мальчика

В Жигулевске спасатели достали из воды утопающего мальчика

Быстрая реакция спасателей помогла сохранить жизнь утопающему подростку в Самарской области. Инцидент произошел 30 августа на пляже в Жигулевске. Парнишка, приехавший в гости к родственникам, отправился отдыхать на Волгу. Он плескался на мелководье и чувствовал себя в полной безопасности. Но 

31 августа 2018, 01:48
Женщина рухнула с 7-метровой высоты в овраг в Октябрьске

Женщина рухнула с 7-метровой высоты в овраг в Октябрьске

В четверг, 30  августа, в Октябрьске в Самарской области произошел несчастный случай. Гуляя по оврагу, местная жительница оступилась и рухнула с высоты 7 метров. Она получила множественные травмы. Спасатели прибыли на место происшествия на катере в 15:15, а затем спустились 
31 августа 2018, 12:57
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