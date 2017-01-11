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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 января 2017г 
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В Самаре в новогоднюю ночь будет тепло

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Надежда Пестрикова, синоптик 1 категории отдела метеопрогнозов 

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У ведущей прогноза погоды в Румынии во время эфира выпала грудь

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27 ноября 2015, 12:09
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