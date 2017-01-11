В Самарской области похолодает, но московские морозы, ударившие по центральной части России на Рождество, к нам не придут. Напомним, там в конце прошлой недели столбик термометра опускался до -32. Медицинская помощь в результате обморожения и переохлаждения потребовалась около 190 москвичам. Двое погибли.
Самарские синоптики сообщают, что в ближайшие три дня погода в 63-м регионе будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не предвидится.
Ирина Вытягова, ведущий синоптик отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС":
- Температура в ночные часы будет опускаться до -12-16 градусов, в отдельных районах - чуть ниже 20-градусной отметки. А дневной фронт температуры будет находиться в пределах -6-12 градусов. Аномальные морозы, которые отмечались в центральных районах России в предыдущие дни и на Рождество, постепенно отходят за Урал. И поэтому таких низких температур в нашем регионе в ближайшие 3-4 дня мы не ожидаем.
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