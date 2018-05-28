В блогах: о загадках заброшенной мельницы под Самарой … Блогер honzales побывал на развалинах заброшенной мельницы в Кинельском районе. "До революции она была настолько большая, что к ней проложили канал от Большого Кинеля. По всей видимости, он предназначался для подвоза зерна и вывоза муки. Кто владел мельницей, уже