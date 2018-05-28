В поселке Алексеевка Кинельского района Самарской области полицейские пресекли работу нелегального пункта металлоприема. Местный предприниматель открыл точку сбора металлолома, не оформив для этого никаких документов. Во время обыска оперативники изъяли 25 килограммов цветмета на сумму 10 тысяч рублей, а также электронные напольные весы.
На организатора пункта составили сразу два протокола об административных правонарушениях. Ему грозит суммарный штраф до 5 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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