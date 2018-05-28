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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Полиция из Саратова едет в Самару на чемпионат мира по футболу

Полиция из Саратова едет в Самару на чемпионат мира по футболу

Соседи помогут коллегам из 63-го региона в обеспечении охраны общественного порядка во время игр мундиаля.

Перед отправкой в служебную командировку сотрудники полиции прошли инструктаж. Его провел лично врио начальника Саратовского ГУ МВД Сергей Полтанов. Он напомнил стражам порядка о 
26 мая 2018, 03:13
Житель Сызранского района засадил дом и двор коноплей

Житель Сызранского района засадил дом и двор коноплей

На днях в полицию поступило сообщение о том, что 43-летний житель Сызранского района занимается культивацией наркотиков. Правоохранители наведались к мужчине в дом. Там они обнаружили, что комнаты в жилище и надворные постройки оборудованы под выращивание конопли. В руках правоохранителей оказались 

25 мая 2018, 11:29
ДТП в Самарской области: УАЗ опрокинулся после столкновения с иномаркой

ДТП в Самарской области: УАЗ опрокинулся после столкновения с иномаркой

24 мая в Самарской области произошла авария. На трассе около села Воскресенка столкнулись Datdun и УАЗ. В результате аварии внедорожник опрокинулся на бок, а у иномарки сорвало багажник.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, 
24 мая 2018, 02:50
Труп мужчины обнаружен на дереве около Ботанического сада в Самаре

Труп мужчины обнаружен на дереве около Ботанического сада в Самаре

22 мая стало известно о ЧП, произошедшем рядом с Ботаническим садом в Самаре. Прохожие обнаружили на дереве около пересечения Московского шоссе и улицы Авроры труп неизвестного мужчины, сообщает 63.ru. На месте работали сотрудники полиции. Причины и обстоятельства гибели человека 
23 мая 2018, 09:13
В блогах: о загадках заброшенной мельницы под Самарой

В блогах: о загадках заброшенной мельницы под Самарой

Блогер honzales побывал на развалинах заброшенной мельницы в Кинельском районе. "До революции она была настолько большая, что к ней проложили канал от Большого Кинеля. По всей видимости, он предназначался для подвоза зерна и вывоза муки. Кто владел мельницей, уже 
9 ноября 2017, 09:50
Под Самарой прятали металл стоимостью 270 000 рублей

Под Самарой прятали металл стоимостью 270 000 рублей

Незаконный пункт по переработке металлолома под Самарой выявили сотрудники полиции. «Цех» базировался в Кинеле на улице Промышленной. Там нашли 27 тонн черного металла на сумму почти 270 тысяч рублей. По данным силовиков, на металлолом шли старые железнодорожные цистерны. Их разрезали 

9 октября 2017, 03:34
В машине сызранца нашли три чугунных крышки от колодцев

В машине сызранца нашли три чугунных крышки от колодцев

В Сызрани сотрудники Росгвардии задержали водитель, перевозившего на личной машине украденные крышки от колодцев, пишет КТВ Луч.

В ночное время патрульный экипаж на улице Троекуровской остановил для осмотра автомобиль. Авто вызвало подозрение у силовиков из-за явно перегрузки. Во 
21 июня 2017, 11:13
Житель Жигулевска решил не платить алименты и сдал КамАЗ на металлолом

Житель Жигулевска решил не платить алименты и сдал КамАЗ на металлолом

В Жигулевске возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, сообщившего о преступлении, которого не было, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
Мужчина позвонил в полицию и поведал, что с базы стройматериалов угнали принадлежащий ему автомобиль КамАЗ.
 
Сотрудники 
24 апреля 2017, 11:02
Годовалая девочка погибла от менингита в Самарской области

Годовалая девочка погибла от менингита в Самарской области

Самарские следователи начали проверку по факту гибели ребенка – годовалой девочки. Трагедия случилась в поселке Комсомольский Кинельского района. Малышка была найдена мертвой 5 апреля.  Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, девочка погибла от менингита.

«По результатам 

7 апреля 2017, 03:32
Под Кинелем столкнулись две «Калины»: погибли женщина и 12-летний мальчик

Под Кинелем столкнулись две «Калины»: погибли женщина и 12-летний мальчик

Сегодня, 11 декабря, около 12:00 в Кинельском районе Самарской области на 62-м километре автотрасы «Самара-Бугуруслан» произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полиции, двигавшийся со стороны Самары автомобиль «Лада Калина», которым управлял 
11 декабря 2016, 03:12
Колесо обозрения в парке Гагарина признали металлоломом

Колесо обозрения в парке Гагарина признали металлоломом

В парке Гагарина демонтируют колесо обозрения. Его состояние не соответствует техническим требованиям, поэтому дальнейшая эксплуатация невозможна. Конструкция пойдет на металлолом. Появится ли теперь в парке новое колесо, пока не известно.

Напомним, разбирать колесо обозрения начали еще летом. Ранее 
18 ноября 2016, 02:48
Пьяный житель Кинельского района «заминировал» самарский ЖД-вокзал

Пьяный житель Кинельского района «заминировал» самарский ЖД-вокзал

17 июня житель Кинельского района, находясь в нетрезвом состоянии, решил сообщить о заминировании самарского железнодорожного вокзала, сообщает прокуратура Самарской области.
 
По данным надзорного ведомства, в результате этого было нарушено нормальное функционирование ряда госорганов, отвлечены значительные силы полиции и спецслужб. 

8 августа 2016, 11:05
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