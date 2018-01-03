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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
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В Самаре катание с горки на пл. Куйбышева сделали полностью бесплатным

В Самаре катание с горки на пл. Куйбышева сделали полностью бесплатным

Катание с горки, установленной на площади Куйбышева в Самаре, сделали полностью бесплатным. Не только в новогоднюю ночь, но и на весь период работы – с 31 декабря 2017 года до первого марта 2018-го. Вход на аттракцион будет доступен с десяти 
29 декабря 2017, 09:19
Ученые узнали, какой возраст лучше всего подходит для обучения

Ученые узнали, какой возраст лучше всего подходит для обучения

Подростки гораздо эффективнее усваивают информацию, чем дети и взрослые. Такое умозаключение сделали специалисты из Нидерландов, проанализировавшие активность анатомической структуры головного мозга людей. Об этом рассказывается на страницах Nature Communications.
В исследовании были задействованы 232 абсолютно здоровых человека от 8 до 

26 декабря 2017, 10:29
Самарец насмерть сбил 15-летнюю девочку на трассе под Уфой

Самарец насмерть сбил 15-летнюю девочку на трассе под Уфой

Вчера, 16 декабря, около 7 часов вечера в Уфимском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Под колесами автомашины «Рено Дастер» погибла 15-летняя девочка. Об этом в своем блоге сообщил начальник управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан Динар Гильмутдинов.
17 декабря 2017, 04:16
В ДТП под Самарой пострадали шесть человек, в том числе дети

В ДТП под Самарой пострадали шесть человек, в том числе дети

Во вторник, 28 ноября под Самарой произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек, в том числе ДТП. Примерно в 10:30 в Красноярском районе на дороге у поселка Мирный, ведущей от трассы М-5 «Урал» в Ульяновск, столкнулись две иномарки – Volkswagen 

29 ноября 2017, 02:05
В Сызрани подростки обокрали кассу магазина

В Сызрани подростки обокрали кассу магазина

Двое подростков задержаны по подозрению в краже денег. По версии силовиков, они обокрали кассу магазина. Подозреваемые – 1999 и 2000 годов рождения.

«Добычей злоумышленников стали денежные средства в сумме 7 000 рублей. Информация о краже поступила в  дежурную часть Межмуниципального управления 

14 ноября 2017, 10:04
Неудачный прыжок: В Самаре школьник попал в больницу после посещения батутного клуба

Неудачный прыжок: В Самаре школьник попал в больницу после посещения батутного клуба

7 ноября около 17:00 в одну из самарских горбольниц был доставлен 11-летний школьник с переломами двух грудных позвонков и свода черепа, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры.
 
По предварительным информации, мальчик получил эти травмы во время 
8 ноября 2017, 10:34

В США женщина сломала нос и выбила зубы во время посещения музея секса

В США женщина сломала нос и выбила зубы во время посещения музея секса

В Нью-Йорке местная жительница будет судиться с администрацией музея секса. На свой день рождения, который дама задумала провести в этом заведении, она была серьезно травмирована, прыгая на батуте в виде женской груди.
По рассказам приятелей потерпевшей, женщина по имени Мелани 

17 июля 2017, 09:41
Тольяттинец выпал из машины и попал под колеса другого автомобиля

Тольяттинец выпал из машины и попал под колеса другого автомобиля

Вчера, 15 апреля, на улице Ингельберга в поселке Федоровка Комсомольского района Тольятти около 18:00 27-летний мужчина выпал на ходу из открывшейся двери машины и попал под колеса другого автомобиля, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
 
Прибывшие 

16 апреля 2017, 01:56
В самарском аквапарке 9-летняя девочка провалилась в решетку для слива воды

В самарском аквапарке 9-летняя девочка провалилась в решетку для слива воды

Вчера, 9 апреля, в самарском аквапарке «Виктория» на Московском шоссе произошло ЧП, передает «Волга Ньюс».
 
По предварительной информации, во время посещения бассейна 9-летняя девочка провалилась ногой в сломанную решетку для слива воды. У ребенка оказался вывихнут палец, из 
10 апреля 2017, 10:53
На Урале возбудили уголовное дело о травмировании 40 человек на горке

На Урале возбудили уголовное дело о травмировании 40 человек на горке

Следователи завели уголовное дело по факту травмирования 40 человек в городе Серов Свердловской области. Все люди получили телесные повреждения при катании на ледяной горке, информируют региональные СМИ со ссылкой на представителей СКР. По словам экспертов, данный случай является довольно нетипичным 

19 января 2017, 11:56
В Самаре мужчина получил травму при катании со склона на пл. Славы

В Самаре мужчина получил травму при катании со склона на пл. Славы

В воскресенье, 1 февраля, скорая помощь доставила в больницу мужчину, пострадавшего при катании со склона на пл. Славы. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. По словам очевидцев, мужчина получил серьезную травму. 

Фото: onf63.livejournal.com.
2 февраля 2015, 11:29
В Тольятти молодой человек получил серьезные травмы при катании с горки

В Тольятти молодой человек получил серьезные травмы при катании с горки

23-летний мужчина серьезно пострадал при катании с горки в Комсомольском районе Автограда. Он врезался на санках в дерево, сообщает портал «Волга-Ньюс». Уточняется, что несчастный случай произошел 2 марта на базе «Подснежник» в Портпоселке. Мужчину госпитализировали в отделение нейрохирургии с 
3 марта 2014, 11:17
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