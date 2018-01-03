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В Самаре катание с горки на пл. Куйбышева сделали полностью бесплатным
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29 декабря 2017, 09:19
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Ученые узнали, какой возраст лучше всего подходит для обучения
Подростки гораздо эффективнее усваивают информацию, чем дети и взрослые. Такое умозаключение сделали специалисты из Нидерландов, проанализировавшие активность анатомической структуры головного мозга людей. Об этом рассказывается на страницах Nature Communications.
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26 декабря 2017, 10:29
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Самарец насмерть сбил 15-летнюю девочку на трассе под Уфой
Вчера, 16 декабря, около 7 часов вечера в Уфимском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Под колесами автомашины «Рено Дастер» погибла 15-летняя девочка. Об этом в своем блоге сообщил начальник управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан Динар Гильмутдинов.
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17 декабря 2017, 04:16
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В ДТП под Самарой пострадали шесть человек, в том числе дети
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29 ноября 2017, 02:05
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В Сызрани подростки обокрали кассу магазина
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14 ноября 2017, 10:04
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Неудачный прыжок: В Самаре школьник попал в больницу после посещения батутного клуба
7 ноября около 17:00 в одну из самарских горбольниц был доставлен 11-летний школьник с переломами двух грудных позвонков и свода черепа, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры.
По предварительным информации, мальчик получил эти травмы во время …
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8 ноября 2017, 10:34
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В США женщина сломала нос и выбила зубы во время посещения музея секса
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17 июля 2017, 09:41
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Тольяттинец выпал из машины и попал под колеса другого автомобиля
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16 апреля 2017, 01:56
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В самарском аквапарке 9-летняя девочка провалилась в решетку для слива воды
Вчера, 9 апреля, в самарском аквапарке «Виктория» на Московском шоссе произошло ЧП, передает «Волга Ньюс».
По предварительной информации, во время посещения бассейна 9-летняя девочка провалилась ногой в сломанную решетку для слива воды. У ребенка оказался вывихнут палец, из …
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10 апреля 2017, 10:53
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На Урале возбудили уголовное дело о травмировании 40 человек на горке
Следователи завели уголовное дело по факту травмирования 40 человек в городе Серов Свердловской области. Все люди получили телесные повреждения при катании на ледяной горке, информируют региональные СМИ со ссылкой на представителей СКР. По словам экспертов, данный случай является довольно нетипичным …
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19 января 2017, 11:56
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В Самаре мужчина получил травму при катании со склона на пл. Славы
В воскресенье, 1 февраля, скорая помощь доставила в больницу мужчину, пострадавшего при катании со склона на пл. Славы. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. По словам очевидцев, мужчина получил серьезную травму.
Фото: onf63.livejournal.com.
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2 февраля 2015, 11:29
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В Тольятти молодой человек получил серьезные травмы при катании с горки
23-летний мужчина серьезно пострадал при катании с горки в Комсомольском районе Автограда. Он врезался на санках в дерево, сообщает портал «Волга-Ньюс». Уточняется, что несчастный случай произошел 2 марта на базе «Подснежник» в Портпоселке. Мужчину госпитализировали в отделение нейрохирургии с …
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3 марта 2014, 11:17