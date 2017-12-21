В 2016 году заменить лифты планируется в 96 домах. Об этом сообщает региональный Фонд капитального ремонта. В прошлом году новые лифты установили в 75 жилых зданиях.

На сайте ведомства указано, что обновить лифтовое оборудование в шестиподъездном доме №155 по улице Ново-Садовой …