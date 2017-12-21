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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Скандал с госконтрактами в Тольятти: мэрии предъявили иск на 1,2 млн рублей

Очередной скандал с госконтрактами в Тольятти. Там еще один подрядчик начал судиться с мэрией из-за отказа чиновников заплатить за выполненную работу. Размер иска составляет 1 млн 200 тысяч рублей. Такую сумму "Куйбышевский Промстройпроект" потребовал взыскать с города по муниципальному контракту, 
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В конкурсе на пост главы областного Фонда капремонта Самарской области победил Михаил Архипов. В настоящее время он возглавляет организацию с приставкой врио. На сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ опубликован протокол 
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Фонду капремонта Самарской области придется экономить

Фонду капремонта Самарской области придется экономить

Дыра на 73 миллиона рублей, образовавшаяся в бюджете Фонда капремонта Самарской области, будет закрыта из средств региональной казны. По оценке прокуратуры, ситуация сложилась из-за того, что регоператор потратил эти деньги не по назначению. То есть на собственные нужды, а не 
17 ноября 2017, 08:06
Фонд капремонта заплатит больше

Фонд капремонта заплатит больше

В ближайшее время Самарская губернская дума рассмотрит вопрос о поднятии потолка по процентной ставке, которая позволит региональному Фонду капитального ремонта взять кредит на ремонт фасадов домов. Оператор пытается занять более 1 млрд 800 млн рублей. Первые торги, в ходе которых 

27 сентября 2017, 11:42
В Самаре начали гореть лифтовые двигатели

В Самаре начали гореть лифтовые двигатели

Один из жилых домов на улице Гагарина в Самаре в воскресенье, 16 июля, остался без лифта. Из-за короткого замыкания вспыхнул двигатель подъемного устройства. Сообщение о ЧП поступило пожарным около четырех часов дня. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. К месту 
17 июля 2017, 11:09
В Самарской области в многоквартирных домах сегодня работают свыше 6 тысяч лифтов

В Самарской области в многоквартирных домах сегодня работают свыше 6 тысяч лифтов

В Самарской области в многоквартирных домах сегодня работают свыше 6 тысяч лифтов. Больше половины выработали свой срок и требуют замены.
На текущий момент по программе капремонта в губернии заменено только 560 лифтов в 110 многоквартирных домах. Жильцы 9-этажки на улице 

15 марта 2017, 04:53
К ЧМ-2018 в Самаре отремонтируют 90 лифтов

К ЧМ-2018 в Самаре отремонтируют 90 лифтов

До 2018 года в Самаре обновят 90 лифтов, на эти цели будет направлено 123 миллиона рублей, сообщает мэрия. В первую очередь предстоит заменить подъемные механизмы, давно выработавшие нормативный срок службы. По данным чиновников, на установку одной новой кабины в девятиэтажном 

26 июля 2016, 12:07
В многоэтажках Самары заменят 520 лифтов

В многоэтажках Самары заменят 520 лифтов

В 2016 году заменить лифты планируется в 96 домах. Об этом сообщает региональный Фонд капитального ремонта. В прошлом году новые лифты установили в 75 жилых зданиях.

На сайте ведомства указано, что обновить лифтовое оборудование в шестиподъездном доме №155 по улице Ново-Садовой 

17 мая 2016, 10:38
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