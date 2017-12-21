В Самарской области планируют запустить производство лифтов. Ожидается, что в регионе построят завод по выпуску подъемных устройств. Эту информацию подтвердил директор Фонда капитального ремонта Самарской области Михаил Архипов.
«В следующем году собираемся заменить еще около 300 лифтов. Кроме того, планируется построить завод по производству лифтов в Самарской области. Возможно, он появится в Тольятти на Территории опережающего развития», - сообщил Михаил Архипов.
Он рассказал, что в 2017-м по ускоренной программе в Самарской области произвели замену почти двухсот лифтовых кабин.
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