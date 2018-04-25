Погода снова меняется в Самаре В Самарской области снова меняется погода. Во второй половине рабочей недели ожидаются осадки и похолодание. На среду, 18 апреля, синоптики прогнозируют дождь. Почти приблизившись к отметке +20 градусов, столбик термометра снова начнет опускаться. В четверг и пятницу, 19 и 20 …