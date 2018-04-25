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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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МЧС сообщило об ухудшении погодных условий в Самарской области‍

МЧС сообщило об ухудшении погодных условий в Самарской области‍

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Что принесет новый циклонический вихрь в Самару?

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Появился новый прогноз о снеге в Самаре

Появился новый прогноз о снеге в Самаре

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Погода снова меняется в Самаре

Погода снова меняется в Самаре

В Самарской области снова меняется погода. Во второй половине рабочей недели ожидаются осадки и похолодание. На среду, 18 апреля, синоптики прогнозируют дождь. Почти приблизившись к отметке +20 градусов, столбик термометра снова начнет опускаться. В четверг и пятницу, 19 и 20 
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Погода в Самарской области: новая рабочая неделя начнется с потепления

Погода в Самарской области: новая рабочая неделя начнется с потепления

Понемногу зима отступает с территории Самарской области. Новая рабочая неделя ознаменуется очередным этапом потепления. В ночь на понедельник, 9 апреля, температура воздуха будет составлять -4...+1, а вот днем уже разогреет до 6-11 градусов со знаком «плюс». В ночь на 10 
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Появился прогноз о потеплении в Самарской области

Появился прогноз о потеплении в Самарской области

В Самарской области синоптики прогнозируют потепление почти до +10 в ближайшие дни. Информация появилась на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Уже в пятницу, 6 апреля, в Самарской области ожидается до +8 градусов по Цельсию, а в субботу, 7 апреля, до 
5 апреля 2018, 04:18
Каким будет долгожданное потепление в Самарской области

Каким будет долгожданное потепление в Самарской области

Когда наступит долгожданное потепление, интересует всех жителей Самары. Синоптики опубликовали прогноз на ближайшее время. Ожидается, что скоро действительно станет относительно теплее. 

«В предстоящие дни рабочей недели нас ожидает переменчивый характер погоды. Перемещаясь в южных и средних широтах, волновые циклоны 
20 марта 2018, 10:31
Потепление к концу недели прогнозируют синоптики в Самарской области

Потепление к концу недели прогнозируют синоптики в Самарской области

В Самарской области к концу недели ожидается потепление, прогнозируют синоптики.

«К концу рабочей недели с приближением фронтальных разделов к границам Поволжья будет выпадать снег различной интенсивности, температурный фон заметно повысится», - сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
13 марта 2018, 10:43
ГИБДД предупреждает водителей о дожде в Самарской области

ГИБДД предупреждает водителей о дожде в Самарской области

В среду, 15 ноября, ГИБДД опубликовала предупреждение о дождливой погоде на территории Самарской области.

«Областная Госавтоинспекция предупреждает, что в начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем. В несколько раз возрастает тормозной 

15 ноября 2017, 01:59
В Самарской области ожидается потепление почти до +10

В Самарской области ожидается потепление почти до +10

Синоптики прогнозируют потепление в выходные и в начале следующей недели на территории Самарской области. Столбик термометра снова приблизится к отметке +10. Согласно данным различных сервисов погоды, в воскресенье, 29 октября, ожидается до 7-8 градусов тепла. А в понедельник до +9. 

27 октября 2017, 11:32
На Самару идут дожди

На Самару идут дожди

Самарские синоптики прогнозируют в конце рабочей недели пасмурную дождливую погоду. Свое влияние окажут поля высокого и пониженного атмосферного давления – в течение рабочей недели они будут чередоваться. Но уже в среду солнечную и сухую погоду сменят фронтальные разделы циклонического вихря.

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11 октября 2017, 03:22
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