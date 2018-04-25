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МЧС сообщило об ухудшении погодных условий в Самарской области
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ухудшение погодных условий, передает региональное ГУ МЧС. По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью местами небольшой дождь, днем возможна гроза. Ветер южный 7-12 м/с, днем местами порывы до 20 метров в секунду. Спасатели напоминают, …
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25 апреля 2018, 04:24
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Что принесет новый циклонический вихрь в Самару?
В Самаре синоптики объяснили, что происходит с погодой на территории региона. По сообщению ФГБУ «Приволжское УГМС», температура воздуха на Средней Волге существенно понизилась после того, как «ныряющий» циклон, натворивший немало бед в Московском регионе, втянул на Европейскую часть России …
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23 апреля 2018, 05:03
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Появился новый прогноз о снеге в Самаре
В Самарской области синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни. Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются 23 и 24 апреля, указано на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Ветер до 13 метров в секунду. Похолодает. В ночь на вторник – …
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23 апреля 2018, 01:51
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Вторжение холодной воздушной массы в выходные прогнозируют Самаре
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20 апреля 2018, 04:43
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Погода снова меняется в Самаре
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17 апреля 2018, 04:25
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Погода в Самарской области: новая рабочая неделя начнется с потепления
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8 апреля 2018, 12:33
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Появился прогноз о потеплении в Самарской области
В Самарской области синоптики прогнозируют потепление почти до +10 в ближайшие дни. Информация появилась на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Уже в пятницу, 6 апреля, в Самарской области ожидается до +8 градусов по Цельсию, а в субботу, 7 апреля, до …
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5 апреля 2018, 04:18
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Каким будет долгожданное потепление в Самарской области
Когда наступит долгожданное потепление, интересует всех жителей Самары. Синоптики опубликовали прогноз на ближайшее время. Ожидается, что скоро действительно станет относительно теплее.
«В предстоящие дни рабочей недели нас ожидает переменчивый характер погоды. Перемещаясь в южных и средних широтах, волновые циклоны …
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20 марта 2018, 10:31
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Потепление к концу недели прогнозируют синоптики в Самарской области
В Самарской области к концу недели ожидается потепление, прогнозируют синоптики.
«К концу рабочей недели с приближением фронтальных разделов к границам Поволжья будет выпадать снег различной интенсивности, температурный фон заметно повысится», - сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
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13 марта 2018, 10:43
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ГИБДД предупреждает водителей о дожде в Самарской области
В среду, 15 ноября, ГИБДД опубликовала предупреждение о дождливой погоде на территории Самарской области.
«Областная Госавтоинспекция предупреждает, что в начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем. В несколько раз возрастает тормозной …
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15 ноября 2017, 01:59
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В Самарской области ожидается потепление почти до +10
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27 октября 2017, 11:32
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На Самару идут дожди
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11 октября 2017, 03:22