|
«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, с 14 по 18 ноября местами в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 и более градусов ниже многолетнего значения.
В среду днем, …
|
14 ноября 2018, 11:42
|
Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов
Новые кадровые рокировки были озвучены сегодня, 14 ноября, на 32 внеочередном заседании Самарской губернской думы. Вице-спикером областного парламента единогласно избран Юрий Шевцов, комитет по местному самоуправлению губернской думы возглавил Михаил Матвеев, а главой комитета по образованию и науке стала Татьяна …
|
14 ноября 2018, 11:25
|
В Самаре КАМАЗ вырвал бетонный столб после ДТП с «семеркой»
Во вторник, 13 ноября, произошла крупная авария на перекрестке Московского шоссе и Ново-Вокзальной в Самаре. Водитель ВАЗ-2107 ехал по Ново-Вокзальной со стороны Ново-Садовой. При повороте налево с Ново-Вокзальной на Московское шоссе он не предоставил преимущество водителю грузовика КАМАЗ, который двигался …
|
14 ноября 2018, 11:10
|
Облсуд отменил домашний арест для экс-главы Управления капитального строительства
Самарский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и отменил домашний арест начальнице службы капстроительства Крыма Светлане Моравской. Чиновницу обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Ходатайство об избрании меры пресечения направят на новое рассмотрение, пишет tass.ru. Сейчас срок содержания подозреваемой под стражей продлили …
|
14 ноября 2018, 10:28
|
В Самаре продают редкие монеты с изображением персонажей сериала о Шерлоке Холмсе
В Самаре выставили на продажу редкие новозеландские монеты с изображением актеров легендарного советского киносериала о Шерлоке Холмсе. Оказывается, в 2007 году в Новой Зеландии выпустили для собственного владения - Островов Кука серию из четырёх серебряных монет, посвящённых кинокартине, снятой на …
|
14 ноября 2018, 09:37
|
В Самарской области подорожал патент для мигрантов
|
14 ноября 2018, 08:16
|
В Самаре обсудили, как профсоюзы могут повлиять на производительность труда
Профсоюзы Самарской области недостаточно участвуют в социально-экономическом развитии региона, в первую очередь, в обеспечении роста производительности труда. Такую оценку работе этих организаций дал губернатор Дмитрий Азаров на совещании с их представителями.
|
14 ноября 2018, 08:08
|
С самарцев с долгами за воду не будут брать пени за октябрь и ноябрь
|
13 ноября 2018, 12:48
|
В Самаре пакет акций сельхозфирмы «Агро Сервис» продают за 276 млн рублей
Минимущество Самарской области выставило на продажу за 276 млн рублей 100%-ый пакет акций сельхозфирмы "Агро Сервис", находящейся на балансе ведомства. Информация об этом появилась на официальном портале Главного управления организации торгов области. Ранее ГУП было включено в прогнозный план …
|
8 ноября 2018, 09:41