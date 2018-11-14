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«Бункер S» Эфир передачи от 13.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 13.11.2018 
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Материалы по теме:

«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах

«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, с 14 по 18 ноября местами в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 и более градусов ниже многолетнего значения.

В среду днем, 
14 ноября 2018, 11:42
Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов

Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов

Новые кадровые рокировки были озвучены сегодня, 14 ноября, на 32 внеочередном заседании Самарской губернской думы. Вице-спикером областного парламента единогласно избран Юрий Шевцов, комитет по местному самоуправлению губернской думы возглавил Михаил Матвеев, а главой комитета по образованию и науке стала Татьяна 
14 ноября 2018, 11:25
В Самаре КАМАЗ вырвал бетонный столб после ДТП с «семеркой»

В Самаре КАМАЗ вырвал бетонный столб после ДТП с «семеркой»

Во вторник, 13 ноября, произошла крупная авария на перекрестке Московского шоссе и Ново-Вокзальной в Самаре. Водитель ВАЗ-2107 ехал по Ново-Вокзальной со стороны Ново-Садовой. При повороте налево с Ново-Вокзальной на Московское шоссе он не предоставил преимущество водителю грузовика КАМАЗ, который двигался 
14 ноября 2018, 11:10
Облсуд отменил домашний арест для экс-главы Управления капитального строительства

Облсуд отменил домашний арест для экс-главы Управления капитального строительства

Самарский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и отменил домашний арест начальнице службы капстроительства Крыма Светлане Моравской. Чиновницу обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Ходатайство об избрании меры пресечения направят на новое рассмотрение, пишет tass.ru. Сейчас срок содержания подозреваемой под стражей продлили 
14 ноября 2018, 10:28
В Самаре продают редкие монеты с изображением персонажей сериала о Шерлоке Холмсе

В Самаре продают редкие монеты с изображением персонажей сериала о Шерлоке Холмсе

В Самаре выставили на продажу редкие новозеландские монеты с изображением актеров легендарного советского киносериала о Шерлоке Холмсе. Оказывается, в 2007 году в Новой Зеландии выпустили для собственного владения - Островов Кука серию из четырёх серебряных монет, посвящённых кинокартине, снятой на 
14 ноября 2018, 09:37
В Самарской области подорожал патент для мигрантов

В Самарской области подорожал патент для мигрантов

В 2019 году в Самарской области подорожает патент для трудовых мигрантов. Теперь он будет обходиться в 3 тысячи 942 рубля в месяц, что примерно на 8 процентов больше, чем в текущем году. Планируется, что в 2019-м областной бюджет за счет 
14 ноября 2018, 08:16
В Самаре обсудили, как профсоюзы могут повлиять на производительность труда

В Самаре обсудили, как профсоюзы могут повлиять на производительность труда

Профсоюзы Самарской области недостаточно участвуют в социально-экономическом развитии региона, в первую очередь, в обеспечении роста производительности труда. Такую оценку работе этих организаций дал губернатор Дмитрий Азаров на совещании с их представителями. 
 
На совещании губернатора Дмитрия Азарова и представителей профсоюзов Самарской области 
14 ноября 2018, 08:08
С самарцев с долгами за воду не будут брать пени за октябрь и ноябрь

С самарцев с долгами за воду не будут брать пени за октябрь и ноябрь

Стало известно, что в ноябре и декабре этого года (когда придут квитанции за октябрь и ноябрь) пени начисляться не будут, чтобы жителям было легче избавиться от долгов. С 10 по 27 декабря будет проводиться акция «В новый год - без 
13 ноября 2018, 12:48
В Самаре пакет акций сельхозфирмы «Агро Сервис» продают за 276 млн рублей

В Самаре пакет акций сельхозфирмы «Агро Сервис» продают за 276 млн рублей

Минимущество Самарской области выставило на продажу за 276 млн рублей 100%-ый пакет акций сельхозфирмы "Агро Сервис", находящейся на балансе ведомства. Информация об этом появилась на официальном портале Главного управления организации торгов области. Ранее ГУП было включено в прогнозный план 
8 ноября 2018, 09:41
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