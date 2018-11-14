С самарцев с долгами за воду не будут брать пени за октябрь и ноябрь Стало известно, что в ноябре и декабре этого года (когда придут квитанции за октябрь и ноябрь) пени начисляться не будут, чтобы жителям было легче избавиться от долгов. С 10 по 27 декабря будет проводиться акция «В новый год - без …