На самарском заводе «Салют» открылся новый производственный комплекс На заводе «Салют» в Самаре открыто новое производство комплектующих для военно-морского и воздушного флота России. Произошло это в год 75-летия одного из наиболее засекреченных оборонных предприятий Самарской области.



75 лет назад завод Салют, созданный из нескольких эвакуированных в Куйбышев …