В Самаре появится новое предприятие, которое займется выпуском гранулированного карбамида. Его используют в промышленности и сельском хозяйстве. Завод построят в Тольятти на площадке "КуйбышевАзота", для этого привлекут иностранный капитал. Сегодня был подписан соответствующий договор о сотрудничестве между региональным правительством, КуАЗом и итальянским холдингом "Maire Tecnimont Group"
Новый завод должен заработать в 2020 году. Это будет одно из самых технологичных производств в стране, выпускающих полторы тысячи тонн гранулированного карбамида. Как правило, его в качестве азотного удобрения используют сельхозпроизводители. На него приходится более 70% мирового потребления. Кроме того, из карбамида изготавливают смолы и клей для промышленности. Проект оценивается в 160 млн евро. Это почти 11 млрд рублей. Львиную долю в строительство вложит итальянская компания "Maire Tecnimont Group".
Завод будет возведен на площадке "КуйбышевАзота", которая является территорией опережающего развития. Во время строительства задействуют тысячу человек. Ну а на самом предприятии затем будут трудиться всего 60 специалистов. Производство будет максимально автоматизировано, что позволит ежегодно производить продукции на 10-15 млрд рублей. Это, кстати, треть объема выпуска "КуйбышевАзота". Помощь в реализации проекта обещает оказать правительство региона.
Кстати, новое производство будет делать немалые отчисления в бюджет - 820 млн рублей в год.
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