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Современные Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери
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13 февраля 2019, 10:18
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В блогах: Россия после поколения бандитов
О росте молодежной смертности сообщает блогер Игорь Кондратьев. "Все, у кого родные и друзья лежат на городских кладбищах Самары и Тольятти, хорошо знают, какое количество молодых ребят положили туда в лихие 90-е годы. Рожденные, как правило, в 70-е годы, …
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13 февраля 2019, 09:47
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Станислав Черчесов посетил игру «Крыльев Советов»
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13 февраля 2019, 08:07
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В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней
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13 февраля 2019, 05:04
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Почему центру Самары важно стать «историческим поселением»
Историческому центу Самары хотят присвоить статус «исторического поселения». Зачем это делается в эксклюзивном интервью «ТЕРРЕ» рассказал председатель Общественного совета при Минстрое 63-го региона, архитектор Олег Никитенко. Исторические кварталы Самары от улицы Полевой в сторону Речпорта по оценкам архитектурного сообщества сейчас …
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9 февраля 2019, 12:25
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В Зубчаниновке закрыли Дом культуры
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6 февраля 2019, 11:28
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Самарцам показали проект ретро-почты
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5 февраля 2019, 01:30
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Изменился график работы колеса обозрения в Самаре
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4 февраля 2019, 11:36
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Театр-студия «Грань» представит спектакль «Манкурт»
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28 января 2019, 11:21
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Житель Сызрани создал фигуру Хищника весом 350 кг
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16 января 2019, 10:46
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Тест: какому советскому киногерою принадлежит эта цитата?
Чем отличаются советские фильмы? Уж явно не наличием масштабнейших спецэффектов. Зачастую, наши кинотворцы, жертвуя внешней составляющей, старались наполнить ленты внутренним содержанием. Достигалось это, во многом благодаря проработанности диалогов. В уста героев сценаристы умудрялись вкладывать такие цитаты, которые моментально становились поговорками. …
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8 января 2019, 11:02
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Тест: угадайте фильм с Александром Абдуловым по одному кадру
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4 января 2019, 03:40
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В Самаре зимой откроется новый кинотеатр
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7 ноября 2018, 01:10
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Куда сходить на выходных в Самаре: афиша на 20-22 апреля
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20 апреля 2018, 07:36
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Составлен рейтинг главных летних развлечений россиян
Эксперты сервиса «Яндекс-Деньги» составили рейтинг наиболее востребованных развлечений россиян летом 2017 года. Как выяснилось, больше всего наши соотечественники любят посещать заведения общественного питания.
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24 августа 2017, 03:33
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Самарский аттракцион-кафе «Три медведя» покорил всю Европу, завоевав «Golden Pony»
Впервые престижной европейской премией «Golden Pony», которая является «Оскаром» в индустрии развлечений, отмечены самарцы – аттракцион-кафе «Три медведя». Чествование лауреатов состоялось 3 марта.
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21 марта 2016, 09:07
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Самарским операторам связи помогут деньгами
Для поддержки операторов связи, расширяющих деятельность в сельской местности, из бюджета Самарской области выделят субсидии. Определены 120 населенных пунктов, в которых правительство будет компенсировать до 50% затрат на прокладку сетей.
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28 августа 2013, 11:59
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