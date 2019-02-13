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Материалы по теме:

Современные Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери

Современные Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери

Житель областной столицы запечатлел странную забаву самарской молодежи: он заснял, как сначала две молодые девушки пытаются выбраться из окна стоящего на месте трамвая № 3, но затем снова «ныряют» в салон транспортного средства. Позже их приятель закинул в вагон свой 
13 февраля 2019, 10:18
В блогах: Россия после поколения бандитов

В блогах: Россия после поколения бандитов

О росте молодежной смертности сообщает блогер Игорь Кондратьев. "Все, у кого родные и друзья лежат на городских кладбищах Самары и Тольятти, хорошо знают, какое количество молодых ребят положили туда в лихие 90-е годы. Рожденные, как правило, в 70-е годы, 
13 февраля 2019, 09:47
Станислав Черчесов посетил игру «Крыльев Советов»

Станислав Черчесов посетил игру «Крыльев Советов»

Во вторник, 12 февраля, тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов побывал в расположении самарского клуба «Крылья Советов» в Турции и посмотрел на игру самарцев и их соперников из казахстанского «Кайсара». Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу 
13 февраля 2019, 08:07
В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней

В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней

В Самарской области изменились правила эвакуации машин. В частности, изменения коснулись срока, в течение которого можно оплатить услуги по перемещению автомобиля на штрафстоянку и его хранение. Теперь забрать своего «железного коня» со штрафстоянки можно будет сразу, а внести деньги - 

13 февраля 2019, 05:04
Почему центру Самары важно стать «историческим поселением»

Почему центру Самары важно стать «историческим поселением»

Историческому центу Самары хотят присвоить статус «исторического поселения». Зачем это делается в эксклюзивном интервью «ТЕРРЕ» рассказал председатель Общественного совета при Минстрое 63-го региона, архитектор Олег Никитенко. Исторические кварталы Самары от улицы Полевой в сторону Речпорта по оценкам архитектурного сообщества сейчас 
9 февраля 2019, 12:25
В Зубчаниновке закрыли Дом культуры

В Зубчаниновке закрыли Дом культуры

В Самаре закрыли Дом культуры поселка Зубчаниновка. Причина кроется в плачевном техническом состоянии здания на улице Александра Невского, 95. Сейчас прорабатывается возможность ремонта помещений. Все творческие коллективы работают в ДК «Луч» и в библиотеке на Транзитной, 71. До конца февраля 
6 февраля 2019, 11:28
Самарцам показали проект ретро-почты

Самарцам показали проект ретро-почты

В Сети появилась визуализация здания ретро-почты на улице Молодогвардейской, которую могут открыть в бывшем доме купца Иванова. Авторы идеи рассказали, что гости музея смогут увидеть почту конца XIX века, почувствовать ее особенную атмосферу и написать письмо гусиным пером. Как рассказал 
5 февраля 2019, 01:30
Изменился график работы колеса обозрения в Самаре

Изменился график работы колеса обозрения в Самаре

Изменился график работы колеса обозрения, расположенного в парке имени Гагарина. Об этом сообщает сайт муниципального предприятия «Парки Самары».

Итак, с понедельника в будние дни аттракцион будет открыт для посетителей с 13:00 до 22:00. Функционировать он будет с перерывом, который 
4 февраля 2019, 11:36
Театр-студия «Грань» представит спектакль «Манкурт»

Театр-студия «Грань» представит спектакль «Манкурт»

В субботу, 2 февраля, театр-студия «Грань» из Новокуйбышевска представит премьеру спектакля «Манкурт» (Слово о боге, о солнце, о себе). В основе спектакля — легенда о Манкурте из романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день».
 
- Через несколько дней состоится премьера 
28 января 2019, 11:21
Житель Сызрани создал фигуру Хищника весом 350 кг

Житель Сызрани создал фигуру Хищника весом 350 кг

Автомеханик Дмитрий Горбунов из Сызрани создал фигуру Хищника - персонажа известного фильма с Арнольдом Шварценеггером. Дмитрий рассказал, что заказчики - семейная пара из Татарстана - решили открыть бизнес по продаже автозапчастей и ремонту машин, а в качестве рекламы и для 
16 января 2019, 10:46
Тест: какому советскому киногерою принадлежит эта цитата?

Тест: какому советскому киногерою принадлежит эта цитата?

Чем отличаются советские фильмы? Уж явно не наличием масштабнейших спецэффектов. Зачастую, наши кинотворцы, жертвуя внешней составляющей, старались наполнить ленты внутренним содержанием. Достигалось это, во многом благодаря проработанности диалогов. В уста героев сценаристы умудрялись вкладывать такие цитаты, которые моментально становились поговорками. 
8 января 2019, 11:02
Тест: угадайте фильм с Александром Абдуловым по одному кадру

Тест: угадайте фильм с Александром Абдуловым по одному кадру

В число лучших советских и российских актеров, безусловно, входит Александр Абдулов. В его фильмографии насчитывается множество разноплановых ролей, с которыми он всегда справлялся на «отлично». Тем удивительнее тот факт, что изначально Александр Абдулов к игре на сцене и экране не 
4 января 2019, 03:40
В Самаре зимой откроется новый кинотеатр

В Самаре зимой откроется новый кинотеатр

До конца этого года в Самаре пополнится список кинотеатров: новый откроется на третьем этаже торгового центра «Эль Рио» на пересечении улицы Ташкентской и Московского шоссе. Планируется, что он заработает уже зимой, до конца 2018 года. В ZOOM Cinema сделают девять 
7 ноября 2018, 01:10
Куда сходить на выходных в Самаре: афиша на 20-22 апреля

Куда сходить на выходных в Самаре: афиша на 20-22 апреля

Мы подготовили подборку наиболее интересных мероприятий в предстоящий уик-энд.


КИНОПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ

«Тренер»

Фильм является режиссерским дебютом Данилы Козловского. Он рассказывает об игроке Юрии Столешникове. На важнейшем матче 
20 апреля 2018, 07:36
Составлен рейтинг главных летних развлечений россиян

Составлен рейтинг главных летних развлечений россиян

Эксперты сервиса «Яндекс-Деньги» составили рейтинг наиболее востребованных развлечений россиян летом 2017 года. Как выяснилось, больше всего наши соотечественники любят посещать заведения общественного питания.
Итак, на первом месте перечня развлечений походы в рестораны и бары, которые среднестатистический россиянин может совершать в 

24 августа 2017, 03:33
Самарский аттракцион-кафе «Три медведя» покорил всю Европу, завоевав «Golden Pony»

Самарский аттракцион-кафе «Три медведя» покорил всю Европу, завоевав «Golden Pony»

Впервые престижной европейской премией «Golden Pony», которая является «Оскаром» в индустрии развлечений, отмечены самарцы – аттракцион-кафе «Три медведя». Чествование лауреатов  состоялось 3 марта.
 
В течение последних шести лет международный конкурс «Golden Pony» проводится среди лучших парков и развлекательных центров стран 
21 марта 2016, 09:07
Самарским операторам связи помогут деньгами

Самарским операторам связи помогут деньгами

Для поддержки операторов связи, расширяющих деятельность в сельской местности, из бюджета Самарской области выделят субсидии. Определены 120 населенных пунктов, в которых правительство будет компенсировать до 50% затрат на прокладку сетей.
Планируется, что уже в этом году будет проведена оптоволоконная связь 

28 августа 2013, 11:59
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