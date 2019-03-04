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На реконструкцию самарского цирка федералы выделят 550 млн рублей
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4 марта 2019, 01:44
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В Самарской области браконьер наловил рыбы на 530 тысяч рублей
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4 марта 2019, 12:50
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В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского
В Новокуйбышевске сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 41-летнего жителя, который пытался подкупить полицейского. По версии следствия, 29 ноября прошлого года мужчина передал 20 тысяч рублей начальнику ОЭБ и ПК ОМВД России по Новокуйбышевску. Деньги предназначались за то, …
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4 марта 2019, 12:35
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Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек
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4 марта 2019, 12:02
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Спасательная операция длилась 6 часов: в Самарской области рыбаки заблудились на Волге в метель
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4 марта 2019, 11:39
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В Сызрани студент украл из «Калины» сумку с долларами и 52 000 рублей
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4 марта 2019, 08:52
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Ну вот, опять… В Тольятти снег проломил крышу дома
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3 марта 2019, 06:02
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У тольяттинца в уличной драке «отжали» часы и обручальное кольцо
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3 марта 2019, 04:52
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В Жигулевске двое рецидивистов до смерти забили своего знакомого
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3 марта 2019, 12:13
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В Самаре инспектор ГИБДД «погорел» на взятке за сдачу экзамена на права
В областной столице возбуждено уголовное дело в отношении старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения экзаменационного отделения РЭО ГИБДД Управления МВД России по Самаре. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 14 февраля он взял у женщины, которая участвовала …
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2 марта 2019, 08:20
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В Самаре топ-менеджера «Кузнецова» заподозрили в коммерческом подкупе
В Самаре возбуждено уголовное дело по материалам регионального УФСБ России в отношении начальника управления по строительству и капитальному ремонту ПАО «Кузнецов». Топ-менеджера подозревают в коммерческом подкупе. По версии следствия, 19 февраля этот человек, находясь в своем служебном кабинете, при проведении …
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1 марта 2019, 05:55
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В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал
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1 марта 2019, 04:49
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В Зеленой зоне Тольятти столкнулись иномарки: образовалась большая пробка
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1 марта 2019, 02:57
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В Новокуйбышевске вынесли приговор мужчине, который угрожал взорвать дом с 15 заложниками
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1 марта 2019, 08:06
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В Чапаевске 61-летнюю пенсионерку будут судить за продажу «синтетики»
Перед судом в Чапаевске предстанет в ближайшее время 61-летняя пенсионерка. По версии следствия, женщина промышляла торговлей синтетическими наркотиками. Как рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре, она три раза продавала запрещенные вещества своему знакомому. Подозреваемая и ее клиент договаривались о встречах по …
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25 февраля 2019, 12:06
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В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы
В Кировском районном суде Самары рассмотрят дело уроженца Уфы. 25-летнего парня подозревают в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, в сентябре прошлого года молодой человек купил у неизвестного героин, который расфасовал для дальнейшей перепродажи. Парень сбыл запрещенное …
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18 февраля 2019, 03:58
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Жительница Сызрани «сдала» полиции свекра, который сушил коноплю на чердаке
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18 февраля 2019, 01:10
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В Самаре 19-летнего парня поймали с пакетом марихуаны
В Самаре задержали 19-летнего парня, которого подозревают в контрабанде наркотиков. Как рассказали представители Самарской таможни, ему пришел пакет от неустановленного лица из Казахстана. Молодой человек лично получил посылку в одном из почтовых отделений, а затем ее изъяли. Эксперты установили, что …
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15 февраля 2019, 04:53
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