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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

На реконструкцию самарского цирка федералы выделят 550 млн рублей

На реконструкцию самарского цирка федералы выделят 550 млн рублей

Федеральный Минкульт выделит 550 млн рублей на реконструкцию самарского цирка. Сам же проект оценивается в 900 млн, рассказал в интервью «Самарскому обозрению» депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.
 
- Министр (Владимир Мединский) лично пообещал мне это в январе. Но этого 
4 марта 2019, 01:44
В Самарской области браконьер наловил рыбы на 530 тысяч рублей

В Самарской области браконьер наловил рыбы на 530 тысяч рублей

Стало известно, что ущерб на 530 тысяч рублей нанес браконьер водным биоресурсам Самарской области. По словам специалистов, это крупнейший инцидент такого рода с начала года. Мужчина занимался незаконной добычей рыбы в запретной зоне Жигулевской ГЭС. Его задержали сотрудники рыбоохраны Самарской 
4 марта 2019, 12:50
В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского

В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского

В Новокуйбышевске сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 41-летнего жителя, который пытался подкупить полицейского. По версии следствия, 29 ноября прошлого года мужчина передал 20 тысяч рублей начальнику ОЭБ и ПК ОМВД России по Новокуйбышевску. Деньги предназначались за то, 
4 марта 2019, 12:35
Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек

Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек

В понедельник, 4 марта, произошел пожар в историческом центре Самары. В доме № 36 на улице Затонной около реки Самара загорелась кровля частного дома. Сигнал о возгорании поступил в 08:02. Когда по указанному адресу прибыли пожарно-спасательные подразделения, оказалось, что горит 
4 марта 2019, 12:02
Спасательная операция длилась 6 часов: в Самарской области рыбаки заблудились на Волге в метель

Спасательная операция длилась 6 часов: в Самарской области рыбаки заблудились на Волге в метель

В Ставропольском районе в субботу, 2 марта, на Волге напротив поселка Луначарский заблудились два рыбака. Мужчины отправились на рыбалку на мотособаке, но на расстоянии около шести километров от берега мотобуксировщик увяз в снегу. Из-за сильной метели мужчины не смогли добраться 
4 марта 2019, 11:39
В Сызрани студент украл из «Калины» сумку с долларами и 52 000 рублей

В Сызрани студент украл из «Калины» сумку с долларами и 52 000 рублей

Перед судом в Сызрани предстал молодой человек, который обвинялся в краже. По версии следствия, студент Сызранского политехнического колледжа проник в легковушку «Лада Калина» и нашел забытую в бардачке чужую мужскую сумку. Он «захватил» ее вместе со всем содержимым — кошельком, 
4 марта 2019, 08:52
Ну вот, опять… В Тольятти снег проломил крышу дома

Ну вот, опять… В Тольятти снег проломил крышу дома

Как пишут очевидцы в соцсетях, под тяжестью снега вчера, 2 марта, вечером проломилась крыша дома №81 по улице Коммунистической в Комсомольском районе Тольятти.
 
Управляющей компании, которая раньше «положила болт» на кровлю, теперь пришлось звать на помощь промышленных альпинистов. Не 

3 марта 2019, 06:02
У тольяттинца в уличной драке «отжали» часы и обручальное кольцо

У тольяттинца в уличной драке «отжали» часы и обручальное кольцо

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в полицию Тольятти обратился местный 32-летний житель. Он сообщил о том, что на улице у него случился конфликт с незнакомцем. Завязалась драка, во время которой более крупный и сильный злодей отобрал у мужчины 

3 марта 2019, 04:52
В Жигулевске двое рецидивистов до смерти забили своего знакомого

В Жигулевске двое рецидивистов до смерти забили своего знакомого

На днях в полицию обратилась жительница Жигулевска. Она сообщила, что нашла в своей квартире труп 47-летнего сына с признаками насильственной смерти.

Прибывшие на место правоохранители опросили женщину и хозяина жилплощади. Мужчина заявил, что нашел пострадавшего на улице. Тот был сильно избит 

3 марта 2019, 12:13
В Самаре инспектор ГИБДД «погорел» на взятке за сдачу экзамена на права

В Самаре инспектор ГИБДД «погорел» на взятке за сдачу экзамена на права

В областной столице возбуждено уголовное дело в отношении старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения экзаменационного отделения РЭО ГИБДД Управления МВД России по Самаре. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 14 февраля он взял у женщины, которая участвовала 
2 марта 2019, 08:20
В Самаре топ-менеджера «Кузнецова» заподозрили в коммерческом подкупе

В Самаре топ-менеджера «Кузнецова» заподозрили в коммерческом подкупе

В Самаре возбуждено уголовное дело по материалам регионального УФСБ России в отношении начальника управления по строительству и капитальному ремонту ПАО «Кузнецов». Топ-менеджера подозревают в коммерческом подкупе. По версии следствия, 19 февраля этот человек, находясь в своем служебном кабинете, при проведении 
1 марта 2019, 05:55
В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал

В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал

В Тольятти полицейские задержали автомобилиста, который сбил ребенка и уехал с места аварии. ДТП случилось вечером 24 февраля на улице Голосова. Около дома № 75 автолюбитель наехал на ребенка на тротуаре, а затем скрылся. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.

Сотрудники 
1 марта 2019, 04:49
В Зеленой зоне Тольятти столкнулись иномарки: образовалась большая пробка

В Зеленой зоне Тольятти столкнулись иномарки: образовалась большая пробка

В пятницу, 1 марта, произошла крупная дорожная авария в Тольятти - сотрудникам ГИБДД даже пришлось временно ограничить движение со стороны Автозаводского района. Около полудня в Зеленой зоне столкнулись Chevrolet Lacetti и Audi Q3. На место аварии выехали оперативные службы. Как 
1 марта 2019, 02:57
В Новокуйбышевске вынесли приговор мужчине, который угрожал взорвать дом с 15 заложниками

В Новокуйбышевске вынесли приговор мужчине, который угрожал взорвать дом с 15 заложниками

Перед судом в Новокуйбышевске предстал 35-летний мужчина, которого подозревали в заведомо ложном ложном сообщении об акте терроризма. По версии следствия, в августе 2018 года он «набрался», позвонил в экстренную службу «112» и заявил, что взорвет дом №17а на улице Островского. 
1 марта 2019, 08:06
В Чапаевске 61-летнюю пенсионерку будут судить за продажу «синтетики»

В Чапаевске 61-летнюю пенсионерку будут судить за продажу «синтетики»

Перед судом в Чапаевске предстанет в ближайшее время 61-летняя пенсионерка. По версии следствия, женщина промышляла торговлей синтетическими наркотиками. Как рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре, она три раза продавала запрещенные вещества своему знакомому. Подозреваемая и ее клиент договаривались о встречах по 
25 февраля 2019, 12:06
В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы

В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы

В Кировском районном суде Самары рассмотрят дело уроженца Уфы. 25-летнего парня подозревают в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, в сентябре прошлого года молодой человек купил у неизвестного героин, который расфасовал для дальнейшей перепродажи. Парень сбыл запрещенное 
18 февраля 2019, 03:58
Жительница Сызрани «сдала» полиции свекра, который сушил коноплю на чердаке

Жительница Сызрани «сдала» полиции свекра, который сушил коноплю на чердаке

Необычная криминальная история произошла в Сызрани: местная жительница пожаловалась в полицию на родственника и рассказала, что он хранит коноплю. Она пояснила, что поссорилась со 47-летним свекром на бытовой почве. Пока стражи порядка собирали материал по делу, она посетовала на постоянное 
18 февраля 2019, 01:10
В Самаре 19-летнего парня поймали с пакетом марихуаны

В Самаре 19-летнего парня поймали с пакетом марихуаны

В Самаре задержали 19-летнего парня, которого подозревают в контрабанде наркотиков. Как рассказали представители Самарской таможни, ему пришел пакет от неустановленного лица из Казахстана. Молодой человек лично получил посылку в одном из почтовых отделений, а затем ее изъяли. Эксперты установили, что 
15 февраля 2019, 04:53
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