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Каким образом могут пересмотреть размер налогов на имущество и землю в Самарской области
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28 мая 2019, 08:23
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В Самарской области компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за использования бренда Lada
Компанию «Лада-Экспорт» оштрафовали на 228 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака Lada, владельцем которого является «АвтоВАЗ», сообщает Самарское УФАС. Ведомство признало общество нарушившим «Закон о защите конкуренции». Поводом для возбуждения административного дела послужило обращение тольяттинского автогиганта. В нем заявители …
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28 мая 2019, 07:51
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«Выглядит так же круто, как и я без одежды»: Сергей Шнуров оценил солнечную электростанцию в Новокуйбышевске
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28 мая 2019, 03:16
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Житель Сызрани чуть не потерял легковушку из-за долгов за бытовые услуги
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28 мая 2019, 02:51
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Рыбак из Сызрани поймал щуку с жуткими язвами
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28 мая 2019, 11:06
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Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами
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27 мая 2019, 05:42
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Гигантского карпа поймали на «ананас» под Сызранью
В паблике «Рыбалка в Сызрани» выложили фото огромного карпа, которого поймали накануне в Сызранском районе. По словам рыбака Сергея Ведехина, рыба весом 9,3 килограмма был выловлена в озере в селе Новая Рачейка.
Карп был выловлен на бойл с …
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26 мая 2019, 04:36
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Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии снова продлили арест
В четверг, 23 мая, Самарский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрию Сазонову на два месяца — до 26 июля. Напомним, что его задержали и арестовали в июле 2018 года. Таким образом, …
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24 мая 2019, 12:26
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В Самарской области поймали браконьера с сетью
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23 мая 2019, 03:10
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В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током
В среду, 22 мая, в больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний мальчик, который получил удар током на рыбалке. У ребенка было 97 % ожогов тела, он умер, не приходя в сознание, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 12 мая …
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23 мая 2019, 10:35
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Тольяттинец, который заставил несовершеннолетнюю заниматься проституцией, отправится в колонию
Суд Автозаводского района Тольятти рассмотрел уголовное дело местного жителя. Мужчину обвиняли в вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетней. По версии следствия, в декабре 2017 года злоумышленник заставил заниматься проституцией 18-летнюю (тогда 17-летнюю) девушку, а также выложил в Сети ее интимные фотографии. …
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21 мая 2019, 09:26
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