10
02
52
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28.05.2019 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Каким образом могут пересмотреть размер налогов на имущество и землю в Самарской области

Каким образом могут пересмотреть размер налогов на имущество и землю в Самарской области

В Самарской области могут пересмотреть размер налога на имущество и землю для ряда категорий коммерческой недвижимости. По поручению губернатора Дмитрия Азарова Минэконом и налоговики в месячный срок должны подготовить предложения о том, как оптимизировать эти сборы с минимальным ущербом для 
28 мая 2019, 08:23
В Самарской области компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за использования бренда Lada

В Самарской области компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за использования бренда Lada

Компанию «Лада-Экспорт» оштрафовали на 228 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака Lada, владельцем которого является «АвтоВАЗ», сообщает Самарское УФАС. Ведомство признало общество нарушившим «Закон о защите конкуренции». Поводом для возбуждения административного дела послужило обращение тольяттинского автогиганта. В нем заявители 
28 мая 2019, 07:51
«Выглядит так же круто, как и я без одежды»: Сергей Шнуров оценил солнечную электростанцию в Новокуйбышевске

«Выглядит так же круто, как и я без одежды»: Сергей Шнуров оценил солнечную электростанцию в Новокуйбышевске

Мастер эпатажа, рок-музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился с подписчиками новостью об открытии солнечной электростанции в Новокуйбышевске. «Думаете, энергия солнца — это что-то из китайского футуризма? Да как бы... не так. Под Самарой вон построили поле солнечных батарей 
28 мая 2019, 03:16
Житель Сызрани чуть не потерял легковушку из-за долгов за бытовые услуги

Житель Сызрани чуть не потерял легковушку из-за долгов за бытовые услуги

Житель Сызрани едва не потерял свою машину из-за долга в 96 тысяч рублей. Эти деньги он не заплатил за предоставление бытовых услуг от местного бизнесмена. Предприниматель свою сторону договора выполнил, но платы так и не дождался. Он обратился в суд, 
28 мая 2019, 02:51
Рыбак из Сызрани поймал щуку с жуткими язвами

Рыбак из Сызрани поймал щуку с жуткими язвами

Рыбак из Сызрани рассказал, что выловил в субботу, 25 мая, в акватории Волги под городом пораженную непонятными язвами щуку. Кошмарные наросты располагались по длине всей рыбы. Подобный улов попался мужчине впервые, но, по слухам, другие рыболовы время от времени выуживали 
28 мая 2019, 11:06
Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами

Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами

Перед судом в Жигулевске предстал 38-летний мужчина. Его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью человека. Интересно, что это было уже не первое преступление подобного характера, к которому он приложил руку. По версии следствия, 30 января мужчина распивал спиртное со своей 
27 мая 2019, 05:42
Гигантского карпа поймали на «ананас» под Сызранью

Гигантского карпа поймали на «ананас» под Сызранью

В паблике «Рыбалка в Сызрани» выложили фото огромного карпа, которого поймали накануне в Сызранском районе. По словам рыбака Сергея Ведехина, рыба весом 9,3 килограмма был выловлена в озере в селе Новая Рачейка.
 
Карп был выловлен на бойл с 
26 мая 2019, 04:36
Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии снова продлили арест

Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии снова продлили арест

В четверг, 23 мая, Самарский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрию Сазонову на два месяца — до 26 июля. Напомним, что его задержали и арестовали в июле 2018 года. Таким образом, 
24 мая 2019, 12:26
В Самарской области поймали браконьера с сетью

В Самарской области поймали браконьера с сетью

В Самаре задержали 65-летнего мужчину, которого подозревают в браконьерстве. По версии следствия, пенсионер рыбачил неподалеку от села Кануевка в Безенчукском районе. В местах нереста и на миграционных путях к ним в Дубовском заливе острова Малая Косица он ловил рыбу с 
23 мая 2019, 03:10
В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током

В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током

В среду, 22 мая, в больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний мальчик, который получил удар током на рыбалке. У ребенка было 97 % ожогов тела, он умер, не приходя в сознание, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 12 мая 
23 мая 2019, 10:35
Тольяттинец, который заставил несовершеннолетнюю заниматься проституцией, отправится в колонию

Тольяттинец, который заставил несовершеннолетнюю заниматься проституцией, отправится в колонию

Суд Автозаводского района Тольятти рассмотрел уголовное дело местного жителя. Мужчину обвиняли в вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетней. По версии следствия, в декабре 2017 года злоумышленник заставил заниматься проституцией 18-летнюю (тогда 17-летнюю) девушку, а также выложил в Сети ее интимные фотографии. 
21 мая 2019, 09:26
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх