Полицейские раскрыли серию краж крышек от колодезных люков в Похвистнево. По подозрению в совершении преступлений задержали 41-летнего безработного мужчину.
Похитителя на вазовской «девятке», кравшего чугунные крышки с канализационных колодцев, видели местные жители. Они сообщили об этом в полицию. Представители коммунальных служб подтвердили пропажу. Уголовное дело завели по статье «Кража».
Полицейские установили личность владельца автомобиля, который заметили свидетели. Мужчину разыскали, в присутствии понятых на заднем сиденье его машины нашли колодезную крышку.
Всего у задержанного обнаружили и изъяли 19 чугунных крышек. Их вернули коммунальным организациям. Сейчас подозреваемого проверяют на возможную причастность к другим преступлениям, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
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