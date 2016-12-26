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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В Похвистнево улетел в кювет недавно купленный на торгах автобус, есть фото

В Похвистнево улетел в кювет недавно купленный на торгах автобус, есть фото

Сегодня, 5 ноября, в самарском райцентре Похвистнево произошла дорожная авария, участие в которой приняло единственное транспортное средство – автобус ПАЗ, следовавший по маршруту «Вязовка-Венера».

Как передает местный портал «Похвистнево Информ», ДТП случилось в 11:30. По предварительной версии, водитель «пазика» 
5 ноября 2016, 02:01
Самарский областной суд отменил приговор первому замглавы Похвистнево

Самарский областной суд отменил приговор первому замглавы Похвистнево

Самарский областной суд отменил оправдательный приговор, вынесенный первому заместителю главы Похвистнево Николаю Вазлёву. Дело направили на новое рассмотрение. Напомним, чиновника обвиняли в злоупотреблении полномочиями и растрате, что привело к переселению жильцов ветхих домов в здания, построенные с многочисленными нарушениями. Речь 

18 октября 2016, 05:00
Прокуратура Самарской области пытается оспорить оправдательный приговор первому замглавы Похвистнево

Прокуратура Самарской области пытается оспорить оправдательный приговор первому замглавы Похвистнево

Региональная прокуратура пытается оспорить оправдательный приговор первому замглавы Похвистнево Николаю Вазлёву. Согласно материалам уголовного дела, в 2014 году компания "Сервисторгстрой" в Похвистневе построила два дома с грубыми нарушениями. Якобы при этом использовались бывшие в употреблении, имеющие дефекты железобетонные плиты. Сама 

28 сентября 2016, 01:57
Найден пропавший в Похвистнево 15-летний подросток

Найден пропавший в Похвистнево 15-летний подросток

Во вторник, 27 сентября, в Похвистнево искали пропавшего подростка. Сообщение поступило в полицию утром. Вечером ранее, 26 сентября, мальчик ушел из дома и не вернулся. Ориентировку на пропавшего передали всем патрульным экипажам.

Как стало известно, подросток найден. Он вернулся домой сам 

28 сентября 2016, 10:44
Жителя Чапаевска обвиняют в серии автокраж в Самаре и Новокуйбышевске

Жителя Чапаевска обвиняют в серии автокраж в Самаре и Новокуйбышевске

Самарские полицейские заявили о раскрытии серии краж автомобилей. Преступления были совершены в Самаре и в Новокуйбышевске. Машины, в основном российского производства, угоняли со стоянок возле крупных промышленных предприятий. Задержан подозреваемый – 35-летний житель Чапаевска. К операции были привлечены бойцы спецназа.
1 декабря 2015, 04:10
ГУ МВД: В Самарской области грабят имущество из дачных домов

ГУ МВД: В Самарской области грабят имущество из дачных домов

Накануне в полицию Красноярского района обратился 51-летний житель Самары. Мужчина сообщил, что из его дачного дома, расположенного в садово-дачном товариществе «Сокское-1» на территории района, была похищена бытовая техника. В ходе осмотра места происшествия полицейские выяснили, что злоумышленники проникли в дом 
26 сентября 2015, 05:53
В Безенчукском районе раскрыто дело

В Безенчукском районе раскрыто дело "продуктовых" грабителей

Сегодня, 26 июня, пресс-служба областного главка полиции сообщила о передаче в суд уголовного дела о кражах в продуктовых магазинах Безенчукского района. Общий ущерб превысил 1 млн рублей. По версии следствия, с июня 2012-го по август прошлого года обвиняемые ломали решетки 
26 июня 2015, 01:23
Жителя Самары подозревают в серии краж из раздевалок ТЦ

Жителя Самары подозревают в серии краж из раздевалок ТЦ

В Самаре направлено в суд уголовное дело о серии краж в торговых центрах, дворцах культуры и на детских площадках в Кировском районе города. Подозреваемый – 33-летний самарец. Его подозревают в совершении как минимум 9 преступлений, которые были совершены с 27 
23 марта 2015, 02:12
Новости блогов: опасные колодцы в районе ул. Ново-Садовой в Самаре

Новости блогов: опасные колодцы в районе ул. Ново-Садовой в Самаре

Блогер pirog_samara сигнализирует, что "на пересечении улиц Челюскинцев и Ново-Садовой возле старого спортивного магазина "Спартак" обнаружены открытые, ничем не огороженные колодцы".

"Так что, идя за лыжами или роликами в этот магазин, будьте очень аккуратны. Шаг влево или вправо - 
10 ноября 2014, 05:58
В Самаре за два года похитили 123 чугунные крышки люков

В Самаре за два года похитили 123 чугунные крышки люков

За последние два года злоумышленники похитили в Самаре 123 чугунные крышки от люков с тепловых сетей Волжской ТГК, сообщили в Самарском филиале компании. Общий вес похищенных крышек - более 6 тонн. Помимо охотников за черметом, крышки люков разрушает большегрузный транспорт, 

25 февраля 2014, 09:07
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