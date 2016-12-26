Во вторник, 27 сентября, в Похвистнево искали пропавшего подростка. Сообщение поступило в полицию утром. Вечером ранее, 26 сентября, мальчик ушел из дома и не вернулся. Ориентировку на пропавшего передали всем патрульным экипажам.

Как стало известно, подросток найден. Он вернулся домой сам …