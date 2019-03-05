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У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы
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5 марта 2019, 11:45
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Жильцы сутки сидят без воды: в Самаре устраняют утечку на Аэродромной
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5 марта 2019, 11:20
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В Самаре Lada Priora сбила пешехода на Московском шоссе
В понедельник вечером, 4 марта, в областной столице под колеса легковушки попал пешеход. Это произошло на пересечении улиц Луначарского и Московского шоссе. Как рассказали в группе «ДТП Самара» очевидцы, мужчина переходил проезжую часть на «зеленый» свет светофора, а автомобиль …
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5 марта 2019, 10:49
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В Самарской области зафиксировали 33 очага бешенства животных
33 очага бешенства животных было выявлено в Самарской области в 2018 году. Во вторник, 5 марта, эти данные озвучил врио руководителя регионального управления Россельхознадзора Александр Фроловичев. Сейчас силы инспекторов сконцентрированы на проверках сельхозпредприятий, где выращивают крупный рогатый скот, свиней, кур. …
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5 марта 2019, 10:33
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В Самаре автомобилист с признаками наркотического опьянения столкнулся с такси
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5 марта 2019, 10:11
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Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов
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4 марта 2019, 05:31
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В Самарской области браконьер наловил рыбы на 530 тысяч рублей
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4 марта 2019, 12:50
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35 тысяч бакланов: Стало известно, сколько живности водится в самарских охотугодьях
Результаты госучета «численности боровой, болотно-луговой, степной и полевой дичи, а также водоплавающих и околоводных птиц, обитающих на территории охотничьих угодий региона в 2018 году» опубликовал Департамент охоты и рыболовства Самарской области.
По данным ведомства, в области водится:
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3 марта 2019, 03:47
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Сызранские полицейские отобрали у браконьеров 600 раков
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте подвели итоги по борьбе с браконьерами за первые два месяца этого года. Правоохранители зафиксировали 9 случаев незаконной добычи рыбы и раков. По шести эпизодам возбуждены уголовные дела, один нарушитель привлечен к административной ответственности, …
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28 февраля 2019, 10:34
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Шок: в Сызрани живодеры убили пса, устроив настоящие пытки
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27 февраля 2019, 03:53
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В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина
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23 февраля 2019, 08:35
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Удачно поохотились: в нацпарк Самарская Лука вернулись волки
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20 февраля 2019, 01:23
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Под Сызранью поймали браконьеров, ловивших раков
На днях сотрудники сызранской транспортной полиции провели рейд по выявлению браконьеров. В итоге, правоохранители задержали двоих мужчин, которые занимались незаконной ловлей раков в акватории Саратовского водохранилища. При этом они использовали запрещенные приспособления – многозаходные ловушки.
Как сообщает пресс-служба управления транспортной полиции …
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14 февраля 2019, 11:50
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Браконьеры на «крузаке» расстреляли трех косуль в Самарской области
6 февраля в Самарской области была задержана группа охотников. Все произошло в Волжском районе. Как сообщает региональный Департамент охоты и рыболовства, мужчины незаконно добыли трех сибирских косуль. Ущерб, нанесенный природе, специалисты оценили в 440 тысяч рублей.
С места происшествия изъяты ружье …
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8 февраля 2019, 12:41
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В Самарской области весенний сезон охоты стартует 13 апреля
Стало известно, что весенний сезон охоты в Самарской области на боровую и водоплавающую дичь пройдет в две волны. Как отметили в региональном департаменте охоты и рыболовства, со второй субботы апреля, 13 апреля, она стартует в Алексеевском, Безенчукском, Большеглушицком, Большечерниговском, Волжском, …
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5 февраля 2019, 12:35
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