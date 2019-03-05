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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 04.03.2019 
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Материалы по теме:

У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы

У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы

У 60-летнего жителя областной столицы изъяли целый арсенал оружия, сообщили в Управлении ФСБ России по Самарской области. 12 февраля в квартирах этого мужчины нашли шесть осколочных гранат времен Первой мировой войны «Kugelhandgranate 13» без запалов, четыре раритетных револьвера без маркировки, 
5 марта 2019, 11:45
Жильцы сутки сидят без воды: в Самаре устраняют утечку на Аэродромной

Жильцы сутки сидят без воды: в Самаре устраняют утечку на Аэродромной

Коммунальщики устраняют аварию на улице Аэродромной — там прорвало водопроводную трубу неподалеку от торгового центра «Аврора-молл». Как сообщили в «РКС-Самара», скрытую утечку нашли в воскресенье, 3 марта, около дома № 36 по улице Аэродромной. Сначала вода не выходила на поверхность 
5 марта 2019, 11:20
В Самаре Lada Priora сбила пешехода на Московском шоссе

В Самаре Lada Priora сбила пешехода на Московском шоссе

В понедельник вечером, 4 марта, в областной столице под колеса легковушки попал пешеход. Это произошло на пересечении улиц Луначарского и Московского шоссе. Как рассказали в группе «ДТП Самара» очевидцы, мужчина переходил проезжую часть на «зеленый» свет светофора, а автомобиль 
5 марта 2019, 10:49
В Самарской области зафиксировали 33 очага бешенства животных

В Самарской области зафиксировали 33 очага бешенства животных

33 очага бешенства животных было выявлено в Самарской области в 2018 году. Во вторник, 5 марта, эти данные озвучил врио руководителя регионального управления Россельхознадзора Александр Фроловичев. Сейчас силы инспекторов сконцентрированы на проверках сельхозпредприятий, где выращивают крупный рогатый скот, свиней, кур. 
5 марта 2019, 10:33
В Самаре автомобилист с признаками наркотического опьянения столкнулся с такси

В Самаре автомобилист с признаками наркотического опьянения столкнулся с такси

В понедельник вечером, 4 марта, в областной столице задержали водителя иномарки Datsun, который устроил ДТП с такси на пересечении улиц Победы и Матросова. По информации «Ночного патруля», у мужчины наблюдались признаки наркотического опьянения. 

- В результате столкновения в больницу обратился 
5 марта 2019, 10:11
Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов

Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов

В суд в Самарской области направили уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Сызрани. Его обвиняют в незаконной охоте с применением механического транспортного средства с причинением особо крупного ущерба. По версии следствия, этот мужчина в ночь с 9 на 10 января 
4 марта 2019, 05:31
В Самарской области браконьер наловил рыбы на 530 тысяч рублей

В Самарской области браконьер наловил рыбы на 530 тысяч рублей

Стало известно, что ущерб на 530 тысяч рублей нанес браконьер водным биоресурсам Самарской области. По словам специалистов, это крупнейший инцидент такого рода с начала года. Мужчина занимался незаконной добычей рыбы в запретной зоне Жигулевской ГЭС. Его задержали сотрудники рыбоохраны Самарской 
4 марта 2019, 12:50
35 тысяч бакланов: Стало известно, сколько живности водится в самарских охотугодьях

35 тысяч бакланов: Стало известно, сколько живности водится в самарских охотугодьях

Результаты госучета «численности боровой, болотно-луговой, степной и полевой дичи, а также водоплавающих и околоводных птиц, обитающих на территории охотничьих угодий региона в 2018 году» опубликовал Департамент охоты и рыболовства Самарской области.
 
По данным ведомства, в области водится:
3 марта 2019, 03:47
Сызранские полицейские отобрали у браконьеров 600 раков

Сызранские полицейские отобрали у браконьеров 600 раков

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте подвели итоги по борьбе с браконьерами за первые два месяца этого года. Правоохранители зафиксировали 9 случаев незаконной добычи рыбы и раков. По шести эпизодам возбуждены уголовные дела, один нарушитель привлечен к административной ответственности, 

28 февраля 2019, 10:34
Шок: в Сызрани живодеры убили пса, устроив настоящие пытки

Шок: в Сызрани живодеры убили пса, устроив настоящие пытки

В Сызрани произошла шокирующая история: неизвестные живодеры жестоко расправились с собакой, перед смертью животное пережило настоящие пытки. У собаки, привязанной к столбу, выбиты зубы и переломаны лапы. Погибшее животное нашли вечером во вторник, 26 февраля, около автобусной остановки в районе 
27 февраля 2019, 03:53
В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани произошла скандальная история: неизвестные выстрелили в собаку и отобрали ее у хозяина. Это случилось в первом часу дня 21 февраля около дома № 18 на проспекте 50 лет Октября. По словам владельца собаки, он на несколько минут оставил 
23 февраля 2019, 08:35
Удачно поохотились: в нацпарк Самарская Лука вернулись волки

Удачно поохотились: в нацпарк Самарская Лука вернулись волки

Сотрудники национального парка Самарская Лука рассказали, что в леса вернулись волки. Так, 10 февраля, во время зимнего маршрутного учета в заповеднике увидели хищника, который успешно поохотился на косулю. 
 
- Сохранение волка — главного наземного хищника наших лесов, и других хищников и 
20 февраля 2019, 01:23
Под Сызранью поймали браконьеров, ловивших раков

Под Сызранью поймали браконьеров, ловивших раков

На днях сотрудники сызранской транспортной полиции провели рейд по выявлению браконьеров. В итоге, правоохранители задержали двоих мужчин, которые занимались незаконной ловлей раков в акватории Саратовского водохранилища. При этом они использовали запрещенные приспособления – многозаходные ловушки.

Как сообщает пресс-служба управления транспортной полиции 

14 февраля 2019, 11:50
Браконьеры на «крузаке» расстреляли трех косуль в Самарской области

Браконьеры на «крузаке» расстреляли трех косуль в Самарской области

6 февраля в Самарской области была задержана группа охотников. Все произошло в Волжском районе. Как сообщает региональный Департамент охоты и рыболовства, мужчины незаконно добыли трех сибирских косуль. Ущерб, нанесенный природе, специалисты оценили в 440 тысяч рублей.

С места происшествия изъяты ружье 

8 февраля 2019, 12:41
В Самарской области весенний сезон охоты стартует 13 апреля

В Самарской области весенний сезон охоты стартует 13 апреля

Стало известно, что весенний сезон охоты в Самарской области на боровую и водоплавающую дичь пройдет в две волны. Как отметили в региональном департаменте охоты и рыболовства, со второй субботы апреля, 13 апреля, она стартует в Алексеевском, Безенчукском, Большеглушицком, Большечерниговском, Волжском, 
5 февраля 2019, 12:35
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