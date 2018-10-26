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В Самарской области сожгли поле конопли
В Самарской области полицейские нашли поле дикорастущей конопли неподалеку от села Большая Лозовка. Площадь, которую занимали растения, составила 10 000 квадратных метров. Сотрудники угрозыска ОМВД России по Сергиевскому району и представители администрации Кандабулакского сельского поселения скосили траву и затем подожгли …
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26 октября 2018, 02:35
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В Тольятти молодой водитель сбил подростка на «зебре»
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26 октября 2018, 02:18
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Самара,Тольятти и Новокуйбышевск включены в проект «Умный город»
Самара, Тольятти и Новокуйбышевск вошли в федеральный проект «Умный город». Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы при минстрое России. В трех городах региона будут претворять в жизнь пилотные проекты технологических решений, комплексов и программных продуктов. Как …
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26 октября 2018, 12:50
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До стадиона «Самара Арена» в ноябре пустят регулярный маршрут
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26 октября 2018, 12:26
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Более 500 артиллерийских боеприпасов взорвали в Самарской области
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27 июля 2018, 11:48
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Информация, что ФСБ заинтересовалась Рубаковым, пока не подтверждается
Информация о том, что сотрудники ФСБ заинтересовались деятельностью руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова, официально пока не подтверждается. Напомним, в пятницу в сети появились сообщения о том, что на рабочем месте и дома у чиновника прошли обыски. Якобы это связано …
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3 июня 2017, 03:59
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Житель Самарской области оскорблял в соцсетях полицейских и иностранцев
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14 января 2016, 11:13
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В Самарской области расследуют дело о хищении более 4 млн рублей начальником отдела ОАО «РЖД»
Областной прокуратурой признано обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении начальницы отдела учета готовой продукции, работ, услуг пассажирского хозяйства Самарского территориального общего центра обслуживания Ксении Зверевой. Последняя осуществляла бухгалтерский учет Куйбышевского железнодорожного агентства – структурного подразделения местного филиала ОАО …
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13 августа 2013, 09:39