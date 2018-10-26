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Материалы по теме:

В Самарской области сожгли поле конопли

В Самарской области сожгли поле конопли

В Самарской области полицейские нашли поле дикорастущей конопли неподалеку от села Большая Лозовка. Площадь, которую занимали растения, составила 10 000 квадратных метров. Сотрудники угрозыска ОМВД России по Сергиевскому району и представители администрации Кандабулакского сельского поселения скосили траву и затем подожгли 
26 октября 2018, 02:35
В Тольятти молодой водитель сбил подростка на «зебре»

В Тольятти молодой водитель сбил подростка на «зебре»

В четверг, 25 октября, в Тольятти под колесами машины оказалась девочка-подросток. В 20:15 23-летний парень ехал на ВАЗ-2107 по Матросова в сторону улицы Лизы Чайкиной. В какой-то момент автомобилист сбил 14-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу со 
26 октября 2018, 02:18
Самара,Тольятти и Новокуйбышевск включены в проект «Умный город»

Самара,Тольятти и Новокуйбышевск включены в проект «Умный город»

Самара, Тольятти и Новокуйбышевск вошли в федеральный проект «Умный город». Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы при минстрое России. В трех городах региона будут претворять в жизнь пилотные проекты технологических решений, комплексов и программных продуктов. Как 
26 октября 2018, 12:50
До стадиона «Самара Арена» в ноябре пустят регулярный маршрут

До стадиона «Самара Арена» в ноябре пустят регулярный маршрут

С ноября в областной столице заработает регулярный маршрут до стадиона «Самара Арена»: новую трамвайную ветку на Московском шоссе включили в городскую маршрутную сеть. По словам руководителя департамента транспорта Самары Юрия Тапилина, пока один состав будет ходить раз в 30 минут. 
26 октября 2018, 12:26
Более 500 артиллерийских боеприпасов взорвали в Самарской области

Более 500 артиллерийских боеприпасов взорвали в Самарской области

Сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области нашли крупный арсенал на территории около животноводческой фермы в поселке Нур в Волжском районе. Во время осмотра земли там обнаружили 511 штатных артиллерийских боеприпасов различных калибров - от 30 до 152 миллиметров для 
27 июля 2018, 11:48
Информация, что ФСБ заинтересовалась Рубаковым, пока не подтверждается

Информация, что ФСБ заинтересовалась Рубаковым, пока не подтверждается

Информация о том, что сотрудники ФСБ заинтересовались деятельностью руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова, официально пока не подтверждается. Напомним, в пятницу в сети появились сообщения о том, что на рабочем месте и дома у чиновника прошли обыски. Якобы это связано 

3 июня 2017, 03:59
Житель Самарской области оскорблял в соцсетях полицейских и иностранцев

Житель Самарской области оскорблял в соцсетях полицейских и иностранцев

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, сообщает СУ СКР по Самарской области. Сотрудники ведомства установили, что мужчина с июня 2013 года по ноябрь 2014 года размещал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» аудиозаписи, которые включены 
14 января 2016, 11:13
В Самарской области расследуют дело о хищении более 4 млн рублей начальником отдела ОАО «РЖД»

В Самарской области расследуют дело о хищении более 4 млн рублей начальником отдела ОАО «РЖД»

Областной прокуратурой признано обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении начальницы отдела учета готовой продукции, работ, услуг пассажирского хозяйства Самарского территориального общего центра обслуживания Ксении Зверевой. Последняя осуществляла бухгалтерский учет Куйбышевского железнодорожного агентства – структурного подразделения местного филиала ОАО 

13 августа 2013, 09:39
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