В Самаре открылось енотокафе Историю создания кафе не для традиционно, как это бывает, с кошками, а с енотами в антураже, рассказала его хозяйка Татьяна Артемьева:



- Все основано на грустном моменте. Убежал у друга в городе Ейск енот, наш самарский енот Кокос. Три …