Министерство имущественных отношений Самарской области ищет покупателя для пассажирского самолета ТУ-154. Машина приобреталась для нужд региона, но сейчас не используется.
Судя по данным, опубликованным на сайте министерства, самолет был построен в 2007 году на самарском заводе «Авиакор». Машина имеет 4 салона общей вместимостью 85 человек. В том числе VIP-салон рассчитан на 6 мест, салон первого класса – на 7 мест, салон повышенного комфорта – на 16 мест, салон экономического класса – на 56 мест.
Стоит отметить, что стоимость лайнера не озвучивается.
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