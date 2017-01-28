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Бункер S

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Материалы по теме:

Ребенок на санках протаранил «Приору» в Самарской области

Ребенок на санках протаранил «Приору» в Самарской области

Девятилетний мальчик пострадал в результате ДТП в городе Октябрьск Самарской области. Инцидент произошел в воскресенье, 22 января, примерно в 12:30 на улице Ульяновской. Ребенок на санках скатился с горки и, вылетев на дорогу, врезался в автомобиль Lada Priora. Машиной управлял 

23 января 2017, 11:39
В Тольятти пропали две девочки – 12 и 13 лет (есть фото)

В Тольятти пропали две девочки – 12 и 13 лет (есть фото)

В полицию за помощью обратились родители двух девочек 2003 и 2004 годов рождения. Подростки ушли из дома в школу и до сих пор не вернулись, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
Полицейские Автограда ориентированы на поиск пропавших. Приметы несовершеннолетних 
14 декабря 2016, 11:20
В Октябрьске «форточник» обокрал ночной магазин, пока продавцы спали

В Октябрьске «форточник» обокрал ночной магазин, пока продавцы спали

Инцидент случился в магазине круглосуточной торговли на улице Ульяновской в Октябрьске. В ночное время товар на этой точке реализуется через небольшое окно во входной двери. Именно через него злоумышленник сумел проникнуть в помещение, в этот момент продавцы спали, сообщает ГУ 
10 декабря 2016, 04:57
Пропавший месяц назад подросток из Самары найден мертвым

Пропавший месяц назад подросток из Самары найден мертвым

Пропавший месяц назад подросток Михаил Г. найден мертвым, сообщает портал ПрогородСамара со ссылкой на поисковый отряд "Лиза Алерт". При этом никаких подробностей волонтеры не раскрывают. По словам дяди подростка, Михаил пропал в деревне Тимашево, туда он поехал к своему 
22 октября 2016, 06:36
В Самаре пропавший 15-летний подросток вернулся домой

В Самаре пропавший 15-летний подросток вернулся домой

В Самаре нашелся 15-летний подросток, который пропал в прошедшую среду, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
В полицию о пропаже сына заявила 42-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что утром 28 сентября он ушел из дома и не вернулся.
 

1 октября 2016, 04:21
Найден пропавший в Похвистнево 15-летний подросток

Найден пропавший в Похвистнево 15-летний подросток

Во вторник, 27 сентября, в Похвистнево искали пропавшего подростка. Сообщение поступило в полицию утром. Вечером ранее, 26 сентября, мальчик ушел из дома и не вернулся. Ориентировку на пропавшего передали всем патрульным экипажам.

Как стало известно, подросток найден. Он вернулся домой сам 

28 сентября 2016, 10:44
В Октябрьске задержан водитель, сбивший женщину с 3-летней девочкой

В Октябрьске задержан водитель, сбивший женщину с 3-летней девочкой

Самарская полиция сообщила о задержании водителя, скрывшегося с места ДТП. По его вине пострадали ребенок и женщина.

Авария случилась в городе Октябрьске. В четверг, 18 августа, около полудня на улице Ульяновской иномарка «Форд Фокус» сбила идущих навстречу пешеходов. Это 
19 августа 2016, 04:03
В Самарской области водитель Hyundai Solaris сбил насмерть пешехода

В Самарской области водитель Hyundai Solaris сбил насмерть пешехода

ДТП со смертельным исходом зарегистрировано в Октябрьске. Под колесами Hyundai Solaris погиб пешеход.

Трагедия случилась 31 июля в седьмом часу вечера. Иномаркой управлял 37-летний автомобилист. На улице Ульяновской машина сбила мужчину, неожиданно появившегося на дороге из-за остановившегося автобуса.
1 августа 2016, 01:26
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