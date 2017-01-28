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Ребенок на санках протаранил «Приору» в Самарской области
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23 января 2017, 11:39
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В Тольятти пропали две девочки – 12 и 13 лет (есть фото)
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14 декабря 2016, 11:20
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В Октябрьске «форточник» обокрал ночной магазин, пока продавцы спали
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10 декабря 2016, 04:57
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Пропавший месяц назад подросток из Самары найден мертвым
Пропавший месяц назад подросток Михаил Г. найден мертвым, сообщает портал ПрогородСамара со ссылкой на поисковый отряд "Лиза Алерт". При этом никаких подробностей волонтеры не раскрывают. По словам дяди подростка, Михаил пропал в деревне Тимашево, туда он поехал к своему …
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22 октября 2016, 06:36
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В Самаре пропавший 15-летний подросток вернулся домой
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1 октября 2016, 04:21
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Найден пропавший в Похвистнево 15-летний подросток
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28 сентября 2016, 10:44
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В Октябрьске задержан водитель, сбивший женщину с 3-летней девочкой
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19 августа 2016, 04:03
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В Самарской области водитель Hyundai Solaris сбил насмерть пешехода
ДТП со смертельным исходом зарегистрировано в Октябрьске. Под колесами Hyundai Solaris погиб пешеход.
Трагедия случилась 31 июля в седьмом часу вечера. Иномаркой управлял 37-летний автомобилист. На улице Ульяновской машина сбила мужчину, неожиданно появившегося на дороге из-за остановившегося автобуса.
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1 августа 2016, 01:26