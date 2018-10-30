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В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина
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30 октября 2018, 04:33
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На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову
В понедельник, 29 октября, после матча между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» губернатор Дмитрий Азаров вручил футболисту Александру Анюкову памятную медаль и благодарственное письмо за помощь в организации и проведении чемпионата мира по футболу-2018. Напомним, что спортсмен был послом Самары …
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30 октября 2018, 03:12
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Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе
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30 октября 2018, 02:36
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Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов
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30 октября 2018, 02:06
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В Самаре завели дело из-за исчезновения Лины Сторожевой
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29 октября 2018, 10:07
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В Самарской области сожгли поле конопли
В Самарской области полицейские нашли поле дикорастущей конопли неподалеку от села Большая Лозовка. Площадь, которую занимали растения, составила 10 000 квадратных метров. Сотрудники угрозыска ОМВД России по Сергиевскому району и представители администрации Кандабулакского сельского поселения скосили траву и затем подожгли …
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26 октября 2018, 02:35
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В Новокуйбышевске автоледи сбила двух девочек на «зебре»
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26 октября 2018, 09:51
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Житель Сызрани устроил плантацию конопли в своем подвале
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25 октября 2018, 12:18
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Предприимчивая семья организовала «конвейер» по фиктивной прописке мигрантов в Самаре
В Самаре завершено уголовное дело против четверых родственников, которые занимались нелегальным семейным бизнесом. Они организовали настоящий конвейер по фиктивной постановке мигрантов на учет. По версии следствия, 44-летняя женщина и 50-летний мужчина регистрировали «клиентов» по месту пребывания. Еще одна женщина ставила …
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23 октября 2018, 02:50
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В Самаре Ford сбил 8-летнего мальчика на «зебре»
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23 октября 2018, 12:18
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Депутаты и омбудсмен выяснили, как нужно изменить законы о детях-инвалидах
Что нужно поменять в законодательстве, чтобы сделать пребывание детей-инвалидов в специализированных учреждениях более комфортным, а реабилитацию эффективной? Таким вопросом задались представители Самарской губернской думы и местный Уполномоченный по правам человека во время выездного мероприятия в детский дом-интернат для умственно отсталых …
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22 октября 2018, 08:39
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В Самарской области многодетную мать лишили родительских прав
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19 октября 2018, 08:35
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В Самаре наградят волонтеров проекта «Живая память»
5 октября в конференц-зале Самарского Дома молодежи наградят волонтеров, успешно обучившихся по программе проекта «Живая память». Эти молодые люди станут главным связующим звеном между ветеранами Великой Отечественной войны и следующими поколениями россиян. Каждый из волонтеров посетит ветеранов, пообщается с ними, …
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4 октября 2018, 06:36
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В Самаре нашли 14-летнего школьника-полиглота
Появились новости о 14-летнем мальчике из Самары, которого со среды, 5 сентября, искали волонтеры и полиция. Школьник нашелся, он жив, сообщили в Поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». По правилам сообщества, другая информации о «потеряшке» не разглашается, но, по данным из …
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6 сентября 2018, 03:20
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В Тольятти нашли 11-летнего мальчика, пропавшего 5 дней назад
В Самарской области был найден 11-летний мальчик, житель села Тимофеевка Ставропольского района. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Известно, что ребенок жив и здоров, но где он находился все это время, не говорится. Напомним, что мальчик ушел …
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15 августа 2018, 05:06