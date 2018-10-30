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В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина

В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина

В Самаре вандалы уже во второй раз напали на арт-объект в сквере Мичурина. Напомним, что эффектный арт-объект «Трамвай» с подсветкой и необычные скамейки, в дизайне которых угадываются рельсы и шпалы, поставили в парке этим летом. Архитекторы провели много времени в 
30 октября 2018, 04:33
На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

В понедельник, 29 октября, после матча между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» губернатор Дмитрий Азаров вручил футболисту Александру Анюкову памятную медаль и благодарственное письмо за помощь в организации и проведении чемпионата мира по футболу-2018. Напомним, что спортсмен был послом Самары 
30 октября 2018, 03:12
Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Во вторник, 30 октября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. На этот раз проблемы возникли на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе — там прорвало водовод. 

- Прорыв водопровода на кольце Кирова - Заводское шоссе, по стороне Кирова в 
30 октября 2018, 02:36
Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов

Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов

Число питомцев Самарского зоопарка пополнили две полярные совы. Красивые птицы прибыли в наш город еще 26 октября, но пока остаются безымянными. Сотрудники зоосада предлагают горожанам пофантазировать и выбрать для пернатых достойные имена. Свои варианты можно оставлять до 4 ноября включительно 
30 октября 2018, 02:06
В Самаре завели дело из-за исчезновения Лины Сторожевой

В Самаре завели дело из-за исчезновения Лины Сторожевой

В Самаре возбудили уголовное дело по статье «Убийство» из-за исчезновения 34-летней Лины Сторожевой. По информациии осведомленного источника, не исключено, что она предпочла скрыться по своей воле — у нее были проблемы, связанные с работой. Однако правоохранители просят всех, кто располагает 
29 октября 2018, 10:07
В Самарской области сожгли поле конопли

В Самарской области сожгли поле конопли

В Самарской области полицейские нашли поле дикорастущей конопли неподалеку от села Большая Лозовка. Площадь, которую занимали растения, составила 10 000 квадратных метров. Сотрудники угрозыска ОМВД России по Сергиевскому району и представители администрации Кандабулакского сельского поселения скосили траву и затем подожгли 
26 октября 2018, 02:35
В Новокуйбышевске автоледи сбила двух девочек на «зебре»

В Новокуйбышевске автоледи сбила двух девочек на «зебре»

Накануне вечером в Новокуйбышевске произошла авария, в которой пострадали двое детей. В 18:55 25  октября около дома № 35 по улице Суворова на нерегулируемом пешеходном переходе 49-летняя женщина на иномарке «Деу Матиз» сбила двух девочек. 12-летние школьницы шли в магазин 
26 октября 2018, 09:51
Житель Сызрани устроил плантацию конопли в своем подвале

Житель Сызрани устроил плантацию конопли в своем подвале

Силовики узнали, что житель Сызрани может выращивать наркосодержащее растение. Когда они нагрянули к нему, то действительно в подвале частного дома нашли подпольную теплицу. Посевной материал мужчина покупал по почте и возделывал растения по правилам агрономии. Он поставил светильники и постоянно 
25 октября 2018, 12:18
Предприимчивая семья организовала «конвейер» по фиктивной прописке мигрантов в Самаре

Предприимчивая семья организовала «конвейер» по фиктивной прописке мигрантов в Самаре

В Самаре завершено уголовное дело против четверых родственников, которые занимались нелегальным семейным бизнесом. Они организовали настоящий конвейер по фиктивной постановке мигрантов на учет. По версии следствия, 44-летняя женщина и 50-летний мужчина регистрировали «клиентов» по месту пребывания. Еще одна женщина ставила 

23 октября 2018, 02:50
В Самаре Ford сбил 8-летнего мальчика на «зебре»

В Самаре Ford сбил 8-летнего мальчика на «зебре»

В понедельник, 22 октября, в областной столице произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 18:20 56-летний мужчина ехал на Ford Focus по улице Енисейской в направлении Ташкентского переулка. По пути автомобилист сбил 8-летнего мальчика, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу 
23 октября 2018, 12:18
Депутаты и омбудсмен выяснили, как нужно изменить законы о детях-инвалидах

Депутаты и омбудсмен выяснили, как нужно изменить законы о детях-инвалидах

Что нужно поменять в законодательстве, чтобы сделать пребывание детей-инвалидов в специализированных учреждениях более комфортным, а реабилитацию эффективной? Таким вопросом задались представители Самарской губернской думы и местный Уполномоченный по правам человека во время выездного мероприятия в детский дом-интернат для умственно отсталых 
22 октября 2018, 08:39
В Самарской области многодетную мать лишили родительских прав

В Самарской области многодетную мать лишили родительских прав

Суд Сызрани рассмотрел дело о лишении родительских прав одинокой многодетной матери. У женщины трое сыновей 14, 9 и 2 лет. Во время суда выяснилось, что еще два года назад, 18 октября 2016 года, эту даму уже ограничили в родительских правах 
19 октября 2018, 08:35
В Самаре наградят волонтеров проекта «Живая память»

В Самаре наградят волонтеров проекта «Живая память»

5 октября в конференц-зале Самарского Дома молодежи наградят волонтеров, успешно обучившихся по программе проекта «Живая память». Эти молодые люди станут главным связующим звеном между ветеранами Великой Отечественной войны и следующими поколениями россиян. Каждый из волонтеров посетит ветеранов, пообщается с ними, 

4 октября 2018, 06:36
В Самаре нашли 14-летнего школьника-полиглота

В Самаре нашли 14-летнего школьника-полиглота

Появились новости о 14-летнем мальчике из Самары, которого со среды, 5 сентября, искали волонтеры и полиция.  Школьник нашелся, он жив, сообщили в Поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». По правилам сообщества, другая информации о «потеряшке» не разглашается, но, по данным из 
6 сентября 2018, 03:20
В Тольятти нашли 11-летнего мальчика, пропавшего 5 дней назад

В Тольятти нашли 11-летнего мальчика, пропавшего 5 дней назад

В Самарской области был найден 11-летний мальчик, житель села Тимофеевка Ставропольского района. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Известно, что ребенок жив и здоров, но где он находился все это время, не говорится. Напомним, что мальчик ушел 
15 августа 2018, 05:06
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