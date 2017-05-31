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Цена затяжки: Курильщиков-нарушителей в 2016 году оштрафовали на 121 млн рублей

По статистическим данным, Роспотребнадзор в прошлом году привлек к административной ответственности порядка 12,5 тыс. человек. Их оштрафовали на сумму свыше 121,5 млн рублей за нарушение антитабачного закона.
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Как не оказаться жертвой кровососа?

Как не оказаться жертвой кровососа?

За последнюю неделю число жителей Самарской области, пострадавших от клещей, увеличилось вдвое. Жертвами кровососов стали 138 человек, из них 34 ребенка. Каждый пятый членистоногий оказался с вирусом энцефалита, а 3% - с боррелиозом. Обе инфекции вполне реально угрожают жизни заболевшего.

2 мая 2017, 05:45
В детских лагерях Самарской области смогут отдохнуть на 1360 школьников меньше, чем в 2016 году

В детских лагерях Самарской области смогут отдохнуть на 1360 школьников меньше, чем в 2016 году

Причиной стал дефицит средств на оплату питания детей. О проблеме говорили на заседании комитета по образованию и науке в Самарской губернской думе.
В 2016 году на приобретение продуктов потрачено 72 миллиона рублей. В то же время общее финансирование, полученное региональным 

12 апреля 2017, 11:45
В Самарской области названы детские лагеря с худшим соблюдением санитарных норм

В Самарской области названы детские лагеря с худшим соблюдением санитарных норм

Областной Роспотребнадзор назвал детские лагеря, в которых санитарные нормы в условиях нынешней аномальной жары соблюдаются хуже всего. Неоднократные проверки проходили во всех оздоровительных учреждениях, включая школьные. Две трети инспекций выявили нарушения в работе пищеблоков, где не соблюдались правила обработки посуды, 

19 августа 2016, 04:29
На детские лагеря в этом году потратят 37 млн рублей

На детские лагеря в этом году потратят 37 млн рублей

С началом летнего сезона в Самарской области заработали детские оздоровительные лагеря. Загородный центр "Юность" работает в области почти полвека. В этом году в нем должны отдохнуть почти тысяча самарских школьников. Это лагерь военно-спортивного профиля. И, по сути, здесь детям некогда 

2 июня 2016, 04:44
В Самарской области закончились льготные путевки в детские оздоровительные лагеря

В Самарской области закончились льготные путевки в детские оздоровительные лагеря

В 63-м регионе завершилось электронное бронирование льготных путевок в детские оздоровительные лагеря и санатории. Все, кто успели записаться, смогут отправить своих детей на отдых, оплатив лишь треть всех расходов. Однако, как выяснилось, сделать это было не так-то просто. Электронная система бронирования 

28 апреля 2016, 12:04
22, 23 и 25 апреля самарцы смогут забронировать путевки в детские летние лагеря

22, 23 и 25 апреля самарцы смогут забронировать путевки в детские летние лагеря

Услуга будет доступна на портале государственных и муниципальных услуг "Супрема63". По данным мэрии Самары, на летний отдых детей в этом году планируется выделить 155 млн рублей. Так, в июне в 170 школах начнут работать лагеря дневного пребывания, их смогут посещать более 

19 апреля 2016, 04:06
Россияне стали отказываться от оплаченных путевок в Тунис

Россияне стали отказываться от оплаченных путевок в Тунис

Из-за недавней трагедии в Тунисе, когда террористами были убиты 40 отдыхающих в двух отелях, в том числе одна наша соотечественница, россияне стали отказываться от оплаченных путевок в эту страну. Многие перебронируют туры на отдых на других курортах. При этом люди 
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90% россиян отказываются от путевок в Египет

90% россиян отказываются от путевок в Египет

Забронированные туры в Египет аннулируют около 90 процентов туристов, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России /АТОР/ со ссылкой на представителей туркомпаний. В основном это граждане, у которых вылет в "неспокойную" страну запланирован на более поздние даты.

"Чаще всего на аннуляцию идут те, 

21 августа 2013, 11:26
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