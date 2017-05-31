Забронированные туры в Египет аннулируют около 90 процентов туристов, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России /АТОР/ со ссылкой на представителей туркомпаний. В основном это граждане, у которых вылет в "неспокойную" страну запланирован на более поздние даты.

"Чаще всего на аннуляцию идут те, …