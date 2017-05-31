Тольяттинская база отдыха "Спартак" и два лагеря в Красноярском районе - "Россия" и "Тихие озера" - этим летом будут пустовать. Впрочем, у "Спартака" и "России" еще есть шанс открыться, если удастся исправить допущенные нарушения.
По словам и.о. заместителя начальника ГУ МЧС России по Самарской области Владислава Садовского, территория не очищена от горючих отходов, неисправны источники противопожарного водоснабжения, система противопожарной защиты. Мебель и оборудование размещены на путях эвакуации, неисправны первичные средства пожаротушения.
Есть претензии к этим турбазам и у Роспотребнадзора.
Ситуацию со «Спартаком» чиновники прокомментировать не смогли. В лагеря "Россия" и "Тихие озера" куплены почти 2 тысячи путевок. Потраченные впустую деньги можно вернуть или забронировать поездку в другой лагерь.
Сами родители в своей группе «ВКонтакте» пишут, что равноценной замены пропавших путевок им предложить не смогли. Якобы доступные для бронирования путевки не соответствуют аннулированным по периоду заезда, условиям пребывания детей и удаленности от города. Родители написали письмо губернатору с просьбой открыть этим летом "Тихие озера". Напомним, в 2013-ом году там произошло ЧП. Футбольные ворота упали на 12-летнего подростка, он получил травмы несовместимые с жизнью.
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