|
На 47-й маршрут в Самаре выпустили дополнительные автобусы
|
27 августа 2018, 03:45
|
5-летний мальчик, которого сбили в Самаре, перебегал дорогу
В воскресенье, 26 августа, в 17:50 автомобиль сбил ребенка. 55-летний водитель иномарки «SsangYong» ехал по дворовому проезду со стороны улицы Нагорной в направлении Ставропольской. По пути автомобилист сбил пятилетнего мальчика, которой перебегал проезжую часть дороги. Маленький пешеход получил различные травмы …
|
27 августа 2018, 03:31
|
На улице Юбилейной в Самаре снесут 10 домов
|
27 августа 2018, 03:23
|
Йоан Молло может вернуться в самарские «Крылья»
|
27 августа 2018, 03:12
|
«Рассыпались дыни»: подробности ДТП с 5 машинами под Самарой
|
27 августа 2018, 02:16
|
Водителя КАМАЗа придавило насмерть кузовом самосвала в Самарской области
|
23 августа 2018, 09:33
|
Пенсионерка из Сызрани угодила в больницу из-за горящей стиральной машинки
|
22 августа 2018, 09:27
|
В Самарской области нашли мужчину, который утонул еще в апреле
20 августа к специалистам региональной Поисково-спасательной службы поступило сообщение от жителей села Украинка в Красноярском районе. Они обнаружили в реке Кондурче тело утонувшего мужчины.
Оказалось, что о пропаже человека в селе Украинка уже сообщалось в апреле. Тогда на место выезжала водолазная …
|
21 августа 2018, 03:01
|
Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
|
13 августа 2018, 11:37
|
ФСБ поймала членов ОПГ, которые украли нефть на 400 миллионов рублей в Самарской области
Сотрудники самарского регионального управления ФСБ ликвидировали крупную нефтеврезку. Она была сделана в нефтепроводе «Нижневартовск-Курган-Куйбышев». Нелегальная труба, длинной около 2 километров, была проложена к базе ООО УК «Лагуна», расположенной в городе Похвистнево. Там силовики обнаружили 2 емкости на 2 тысячи тонн …
|
29 марта 2018, 04:12
|
Бывший нефтяник и его умелые друзья предстанут перед судом
Пятеро жителей Самарской области предстанут перед судом по обвинению в покушении на кражу нефти. В октябре 2016 года сотрудники нефтекомпании обнаружили на своей трубе врезку.
«По версии следствия, в Борском районе обвиняемые соединили действующий и выведенный из эксплуатации нефтепроводы, принадлежащие одной …
|
20 октября 2017, 03:57
|
Нефть ставит рекорды
|
27 сентября 2017, 10:07
|
Как изменятся цены на нефть?
|
12 сентября 2017, 10:37