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«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
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В Самаре стартовал чемпионат «WorldSkills Russia 2018»

В Самаре стартовал чемпионат «WorldSkills Russia 2018»

400 школьников и студентов покажут свое мастерство.
22 ноября 2018, 12:26
В Самаре нашли старинные ножницы и монеты при раскопках у Фрунзенского моста

В Самаре нашли старинные ножницы и монеты при раскопках у Фрунзенского моста

В историческом центре областной столицы продолжаются археологические раскопки. Работы ведутся на участке, отведенном под строительство Фрунзенского моста через реку Самара. Специалисты нашли остатки культурного слоя на территории 400 кв.м. 
 
- В настоящий момент в работе находится 150 кв.м., из которых 
22 ноября 2018, 11:19
На преподавателя Самарского университета завели дело из-за прогулов

На преподавателя Самарского университета завели дело из-за прогулов

Советский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении преподавателя юридического факультета Самарского национального исследовательского университета. Эту даму подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, в марте этого года женщина внесла в табель учета использования рабочего времени сотрудников 
22 ноября 2018, 10:52
На самарском «Прогрессе» сделают штатными особые меры при сборке ракет-носителей

На самарском «Прогрессе» сделают штатными особые меры при сборке ракет-носителей

Самарский РКЦ «Прогресс» со второго квартала 2019 года сделает штатными особые меры контроля при сборке ракет-носителей, введенные после аварии «Союза-ФГ». Об этом заявил гендиректор предприятия Дмитрий Баранов. По его словам, «в настоящее время сборка всех пакетов идет по отдельному техническому 
22 ноября 2018, 10:27
В Самарской области началась подготовка к осеннему призыву

В Самарской области началась подготовка к осеннему призыву

Осенний призыв в армию в Самарской области стартует 1 октября. В течение трех месяцев призывники будут получать повестки и проходить медкомиссии. Ответы на возникающие при этом вопросы можно будет получить по телефонам горячей линии и в консультативных пунктах военной прокуратуры 

21 сентября 2018, 01:20
Бригаду самарских связистов отправили на Дальний Восток

Бригаду самарских связистов отправили на Дальний Восток

Бригаду 2-й гвардейской армии, дислоцированную в Самарской области, перебросили из нашего региона в Забайкалье. Там связисты должны принять участие в маневрах «Восток-2018». Об этом сообщает РИА «Новости». От места постоянного размещения военным предстоит преодолеть 5 тысяч километров.

Учения 
11 сентября 2018, 01:55
«Крылатые войска»: День ВДВ отметили в Самаре

«Крылатые войска»: День ВДВ отметили в Самаре

2 августа в России, а также ряде стран бывшего СССР отмечают день Воздушно-десантных войск - 88-ю годовщину со дня их образования. Именно 2 августа 1930 года впервые в рамках учений на парашютах было десантировано подразделение из 12-ти человек. Позже части 
2 августа 2018, 10:30
Студенты магистратуры получили право отсрочки от службы в армии

Студенты магистратуры получили право отсрочки от службы в армии

Студенты магистратуры получили право на отсрочку от службы в армии. Соответствующее решение принял Конституционный суд России. Ранее для получения высшего образования ей можно было воспользоваться только один раз, не считая школы, - во время обучения в бакалавриате. А студентов-магистров, если 

21 апреля 2018, 06:29
Жители Рощинского митингуют против переезда из аварийного дома

Жители Рощинского митингуют против переезда из аварийного дома

Против выселения из своих квартир. Жители военного городка Рощинский вышли на митинг с требованием оставить их в покое и не заставлять переезжать из якобы аварийного дома. Напомним, в конце июня там разгорелся скандал после того, как была проведена экспертиза одного 

11 июля 2017, 05:43
В Рощинском разгорелся новый скандал с выселением людей из их квартир

В Рощинском разгорелся новый скандал с выселением людей из их квартир

В военном городке Рощинский разгорелся новый скандал с выселением людей из их квартир. Один из домов признали аварийным и требующим срочного расселения. Местные жители называют это аферой.
О том, что их дом аварийный, жители этой пятиэтажки в поселке Рощинский узнали 

30 июня 2017, 03:06
Майор, насмерть сбивший контрактника, считает, что не нарушал ПДД

Майор, насмерть сбивший контрактника, считает, что не нарушал ПДД

Майор Алексей Усов, сбивший контрактников на дороге в поселке Рощинский, обжаловал приговор, вынесенный Самарским гарнизонным военным судом. Напомним, год назад в поселке Рощинский Волжского района автомобиль Мазда СХ-5 сбил идущих вдоль проезжей части военнослужащих. За рулем иномарки был заместитель начальника по 

28 апреля 2017, 11:37
Майор, сбивший 4 контрактников в Рощинском, получил 2 года колонии

Майор, сбивший 4 контрактников в Рощинском, получил 2 года колонии

Речь об аварии на дороге в поселке Рощинский Волжского района, когда Мазда СХ-5 сбила идущих по обочине четверых контрактников. ЧП произошло год назад. За рулем иномарки был майор Алексей Усов, заместитель начальника по вооружению узла связи войсковой части 59292. Один 

13 апреля 2017, 10:36
Владимир Путин легализовал военную полицию

Владимир Путин легализовал военную полицию

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий деятельность военной полиции (ВП) Вооруженных сил РФ, сообщает РИА Новости. .

Как сообщалось ранее, этот орган будет защищать права военнослужащих, гражданского персонала, обеспечивать в Вооруженных силах законность, правопорядок, воинскую дисциплину, а также безопасность дорожного 

4 февраля 2014, 01:15
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