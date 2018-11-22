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В Самаре стартовал чемпионат «WorldSkills Russia 2018»
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22 ноября 2018, 12:26
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В Самаре нашли старинные ножницы и монеты при раскопках у Фрунзенского моста
В историческом центре областной столицы продолжаются археологические раскопки. Работы ведутся на участке, отведенном под строительство Фрунзенского моста через реку Самара. Специалисты нашли остатки культурного слоя на территории 400 кв.м.
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22 ноября 2018, 11:19
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На преподавателя Самарского университета завели дело из-за прогулов
Советский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении преподавателя юридического факультета Самарского национального исследовательского университета. Эту даму подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, в марте этого года женщина внесла в табель учета использования рабочего времени сотрудников …
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22 ноября 2018, 10:52
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На самарском «Прогрессе» сделают штатными особые меры при сборке ракет-носителей
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22 ноября 2018, 10:27
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В Самарской области началась подготовка к осеннему призыву
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21 сентября 2018, 01:20
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Бригаду самарских связистов отправили на Дальний Восток
Бригаду 2-й гвардейской армии, дислоцированную в Самарской области, перебросили из нашего региона в Забайкалье. Там связисты должны принять участие в маневрах «Восток-2018». Об этом сообщает РИА «Новости». От места постоянного размещения военным предстоит преодолеть 5 тысяч километров.
Учения …
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11 сентября 2018, 01:55
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«Крылатые войска»: День ВДВ отметили в Самаре
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2 августа 2018, 10:30
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Студенты магистратуры получили право отсрочки от службы в армии
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21 апреля 2018, 06:29
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Жители Рощинского митингуют против переезда из аварийного дома
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11 июля 2017, 05:43
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В Рощинском разгорелся новый скандал с выселением людей из их квартир
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30 июня 2017, 03:06
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Майор, насмерть сбивший контрактника, считает, что не нарушал ПДД
Майор Алексей Усов, сбивший контрактников на дороге в поселке Рощинский, обжаловал приговор, вынесенный Самарским гарнизонным военным судом. Напомним, год назад в поселке Рощинский Волжского района автомобиль Мазда СХ-5 сбил идущих вдоль проезжей части военнослужащих. За рулем иномарки был заместитель начальника по …
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28 апреля 2017, 11:37
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Майор, сбивший 4 контрактников в Рощинском, получил 2 года колонии
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13 апреля 2017, 10:36
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Владимир Путин легализовал военную полицию
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий деятельность военной полиции (ВП) Вооруженных сил РФ, сообщает РИА Новости. .
Как сообщалось ранее, этот орган будет защищать права военнослужащих, гражданского персонала, обеспечивать в Вооруженных силах законность, правопорядок, воинскую дисциплину, а также безопасность дорожного …
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4 февраля 2014, 01:15