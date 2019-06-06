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Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны
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6 июня 2019, 03:22
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Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор
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6 июня 2019, 03:00
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В Сызрани скончался водитель «десятки», которая врезалась в машину ГИБДД
Водитель «десятки», которая в четверг утром столкнулась с машиной ГИБДД в Сызрани, скончался. По словам источника в экстренных службах, мужчина в возрасте 53-54 лет умер, не приходя в сознание. Точные причины его гибели определит вскрытие, пишет ktv-ray.ru. Напомним, что …
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6 июня 2019, 02:45
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В Самаре сделают троллейбусную ветку для Фрунзенского моста
В Самарском районе столицы 63-го региона будет организована контактная сеть троллейбусов. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте мэрии Самары. Напомним, о том, что по Фрунзенскому мосту могут пустить электротранспорт, заговорили еще в августе прошлого года. Местные жители обратились с просьбами …
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6 июня 2019, 02:29
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В Кинеле 8-летний велосипедист и подросток на мопеде устроили ДТП
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6 июня 2019, 02:04
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В блогах: развитие самарских территорий
Блогер Евгений Синюков обращается к властям с вопросом, почему они не развивают окраины Самары, на примере поселка Толевый. «Это же Железнодорожный район. Отнюдь не Кировский или Советский. Он граничит с Ленинским и Октябрьским районами - самыми цивильными и благополучными …
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6 июня 2019, 10:22
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Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани
Путепровод через железную дорогу на 960 километре трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе построит сызранское ООО «Автодоринжиниринг». Организация стала победителем конкурса, начальная цена контракта составляла 2,02 млрд рублей. Как пишет «Волга Ньюс», финансирование разбито на 2019-2021 годы. Общая протяженность …
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5 июня 2019, 02:57
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Жители «Новой Самары» просят прекратить вырубку леса
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4 июня 2019, 02:31
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В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие
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3 июня 2019, 05:27
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В Самаре могут возвести новую мечеть у стадиона «Салют»
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3 июня 2019, 02:04
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В Самарской области автобус сбил насмерть пешехода
В четверг, 23 мая, в Ставропольском районе произошла смертельная авария. Автобус ГАЗ-322132 под управлением 40-летнего водителя ехал по трассе Тольятти-Ташелка со стороны Автограда в направлении села Ташелка. На 26 километре дороги автобус сбил 57-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в …
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24 мая 2019, 02:04
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Волга «потеряла» воду
Куйбышевское водохранилище перешло в режим наполнения, информирует минприроды Республики Татарстан. На такую меру гидроэнергетики вынуждены были пойти после резкого уменьшения уровня воды в Волге. По информации ведомства, приток в Камский речной бассейн значительно вырос, при этом уменьшился сброс воды в …
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16 мая 2019, 12:07
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В Самарской области с начала года 28 тысяч собственников не заключили договоры на обслуживание газового оборудования
В Самарской области усиливается работа по контролю внутридомового газового оборудования. В каждом муниципальном образовании созданы комиссии. За первый квартал 2019 года выявлены различные нарушения - порядка 28 тысяч физлиц не заключили договоры на обслуживание газового оборудования. Выявлено более 500 случаев …
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23 апреля 2019, 11:31
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С 1 мая в Самаре стартует поливной сезон
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15 апреля 2019, 01:56
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В Самарской области уничтожили 5200 кг говядины без документов
На трассе Саратов - Самара инспектора Управления Россельхознадзора по Самарской области, сотрудники департамента ветеринарии и ДПС задержали две грузовых «ГАЗели», в которых перевозили мясные туши. В машинах находилось 18 туш говядины весом 5200 кг. Как сообщили в ведомстве, ветеринарных сопроводительных …
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2 апреля 2019, 03:54
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В самарском архиве открылась уникальная выставка патентов XX века
В Самаре открылся восьмой ежегодный историко-архивный форум «Память о прошлом». В этом году он приурочен к 100-летию со дня принятия Декрета «Об изобретениях». В столицу 63-го региона съехались изобретатели из ведущих вузов России. Мероприятие поддержала крупнейшая общественная организация «Союзмаш России».
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27 марта 2019, 09:54
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30% россиян пожаловались на отсутствие регулярных проверок газовых служб
30% россиян пожаловались на отсутствие регулярных инспекций газовых служб, сообщает ОНФ. Проверки газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов в квартирах граждан либо вообще никогда не проводились, либо проходят реже одного раза в год, выяснили исследователи. Большинство респондентов не устраивает то, …
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16 марта 2019, 10:15
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Реки в Самарской области вскроются после 26 марта
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14 марта 2019, 04:33
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Конец амнистии. Что изменилось для дачников с марта 2019-го?
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6 марта 2019, 08:25
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Чиновники рассказали, что мешает очистить реки в Сызрани
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28 августа 2018, 09:01
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Ученые обнаружили, что в Канаде исчезла река Слимс
Ученые обнаружили, что в Северной Америке исчезла одна из рек. Свое существование практически прекратила река Слимс в Юконе.
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18 апреля 2017, 10:19
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