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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны

Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны

В Самарской области вступил в силу приговор по делу о вырубке лесных насаждений. 32-летний житель Шигонского района 7 августа прошлого года спилил четыре сосны в особо охраняемой природной территории - Муранском бору Львовского участка Шигонского лесничества. Общий ущерб эксперты оценили 
6 июня 2019, 03:22
Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор

Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор

В среду, 5 июня, в Красноармейском районе области случилась нестандартная дорожная авария. Рано утром, в 08:00 32-летний шофер, у которого не было водительских прав, ехал на мотоцикле ИЖ по улице Шоссейной в поселке Ленинский. Он направлялся в сторону улицы Школьной, 
6 июня 2019, 03:00
В Сызрани скончался водитель «десятки», которая врезалась в машину ГИБДД

В Сызрани скончался водитель «десятки», которая врезалась в машину ГИБДД

Водитель «десятки», которая в четверг утром столкнулась с машиной ГИБДД в Сызрани, скончался. По словам источника в экстренных службах, мужчина в возрасте 53-54 лет умер, не приходя в сознание. Точные причины его гибели определит вскрытие, пишет ktv-ray.ru. Напомним, что 
6 июня 2019, 02:45
В Самаре сделают троллейбусную ветку для Фрунзенского моста

В Самаре сделают троллейбусную ветку для Фрунзенского моста

В Самарском районе столицы 63-го региона будет организована контактная сеть троллейбусов. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте мэрии Самары. Напомним, о том, что по Фрунзенскому мосту могут пустить электротранспорт, заговорили еще в августе прошлого года. Местные жители обратились с просьбами 
6 июня 2019, 02:29
В Кинеле 8-летний велосипедист и подросток на мопеде устроили ДТП

В Кинеле 8-летний велосипедист и подросток на мопеде устроили ДТП

В среду, 5 июня, в Кинеле произошла дорожная авария, в которой пострадал ребенок. Вечером в 18:00 восьмилетний мальчик ехал на своем велосипеде «Форвард» по улице Полевой. Когда велосипедист разворачивался, то не уступил дорогу мопеду «Скиф», который двигался по главной дороге. 
6 июня 2019, 02:04
В блогах: развитие самарских территорий

В блогах: развитие самарских территорий

Блогер Евгений Синюков обращается к властям с вопросом, почему они не развивают окраины Самары, на примере поселка Толевый. «Это же Железнодорожный район. Отнюдь не Кировский или Советский. Он граничит с Ленинским и Октябрьским районами - самыми цивильными и благополучными 
6 июня 2019, 10:22
Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани

Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани

Путепровод через железную дорогу на 960 километре трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе построит сызранское ООО «Автодоринжиниринг». Организация стала победителем конкурса, начальная цена контракта составляла 2,02 млрд рублей. Как пишет «Волга Ньюс», финансирование разбито на 2019-2021 годы. Общая протяженность 
5 июня 2019, 02:57
Жители «Новой Самары» просят прекратить вырубку леса

Жители «Новой Самары» просят прекратить вырубку леса

Жители микрорайона «Новая Самара», который расположен на 23-м километре Московского шоссе, обратились в Общественную палату - люди жалуются на вырубку леса в районе поселка Мехзавод. 

- Рядом с нами уничтожается природа, неужели вы не видите это? Мы останемся без леса! 
4 июня 2019, 02:31
В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие

В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие

Блогер Дмитрий Павлов предупредил, что Самару опять атаковали фальшивые проверяющие. В Советском районе начали активно проверять счётчики, установленные на воду. Причём якобы инспекторы почему-то одевают куртку с логотипом своей фирмы перед входом в подъезд. Логотип на куртках "Единый ресурс". Но 
3 июня 2019, 05:27
В Самаре могут возвести новую мечеть у стадиона «Салют»

В Самаре могут возвести новую мечеть у стадиона «Салют»

В столице 63-го региона может появиться еще одна мечеть - ее планируют построить в районе стадиона «Салют». Как отметили в департаменте градостроительства, в комиссию по застройке и землепользованию за разрешением на условно разрешенный вид использования части земельного участка в 3-м 
3 июня 2019, 02:04
В Самарской области автобус сбил насмерть пешехода

В Самарской области автобус сбил насмерть пешехода

В четверг, 23 мая, в Ставропольском районе произошла смертельная авария. Автобус ГАЗ-322132 под управлением 40-летнего водителя ехал по трассе Тольятти-Ташелка со стороны Автограда в направлении села Ташелка. На 26 километре дороги автобус сбил 57-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в 
24 мая 2019, 02:04
Волга «потеряла» воду

Волга «потеряла» воду

Куйбышевское водохранилище перешло в режим наполнения, информирует минприроды Республики Татарстан. На такую меру гидроэнергетики вынуждены были пойти после резкого уменьшения уровня воды в Волге. По информации ведомства, приток в Камский речной бассейн значительно вырос, при этом уменьшился сброс воды в 
16 мая 2019, 12:07
В Самарской области с начала года 28 тысяч собственников не заключили договоры на обслуживание газового оборудования

В Самарской области с начала года 28 тысяч собственников не заключили договоры на обслуживание газового оборудования

В Самарской области усиливается работа по контролю внутридомового газового оборудования. В каждом муниципальном образовании созданы комиссии. За первый квартал 2019 года выявлены различные нарушения - порядка 28 тысяч физлиц не заключили договоры на обслуживание газового оборудования. Выявлено более 500 случаев 
23 апреля 2019, 11:31
С 1 мая в Самаре стартует поливной сезон

С 1 мая в Самаре стартует поливной сезон

С понедельника, 22 апреля, коммунальщики начнут выдавать разрешения на пользование временным водопроводом для полива огородов и садов. Сам же поливной сезон стартует в Самаре с 1 мая и продлится до 31 августа. Всем, кто пользуется летним водопроводом, нужно получить разрешение. 
15 апреля 2019, 01:56
В Самарской области уничтожили 5200 кг говядины без документов

В Самарской области уничтожили 5200 кг говядины без документов

На трассе Саратов - Самара инспектора Управления Россельхознадзора по Самарской области, сотрудники департамента ветеринарии и ДПС задержали две грузовых «ГАЗели», в которых перевозили мясные туши. В машинах находилось 18 туш говядины весом 5200 кг. Как сообщили в ведомстве, ветеринарных сопроводительных 
2 апреля 2019, 03:54
В самарском архиве открылась уникальная выставка патентов XX века

В самарском архиве открылась уникальная выставка патентов XX века

В Самаре открылся восьмой ежегодный историко-архивный форум «Память о прошлом». В этом году он приурочен к 100-летию со дня принятия Декрета «Об изобретениях». В столицу 63-го региона съехались изобретатели из ведущих вузов России. Мероприятие поддержала крупнейшая общественная организация «Союзмаш России».
 
Документальные 
27 марта 2019, 09:54
30% россиян пожаловались на отсутствие регулярных проверок газовых служб

30% россиян пожаловались на отсутствие регулярных проверок газовых служб

30% россиян пожаловались на отсутствие регулярных инспекций газовых служб, сообщает ОНФ. Проверки газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов в квартирах граждан либо вообще никогда не проводились, либо проходят реже одного раза в год, выяснили исследователи. Большинство респондентов не устраивает то, 
16 марта 2019, 10:15
Реки в Самарской области вскроются после 26 марта

Реки в Самарской области вскроются после 26 марта

Реки в губернии вскроются в конце этого месяца, примерно с 26 марта по 10 апреля - такой прогноз озвучили специалисты в четверг, 14 марта, на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области. На сегодняшний день на них сохраняется 
14 марта 2019, 04:33
Конец амнистии. Что изменилось для дачников с марта 2019-го?

Конец амнистии. Что изменилось для дачников с марта 2019-го?

В России частично закончилась «дачная амнистия», которую ввели ещё в середине нулевых. С марта этого года больше нельзя узаконить дом в упрощенном порядке, теперь придется получать разрешение на строительство. Однако до начала весны 2020-го ещё можно в упрощенном порядке оформить 
6 марта 2019, 08:25
Чиновники рассказали, что мешает очистить реки в Сызрани

Чиновники рассказали, что мешает очистить реки в Сызрани

Выяснилось, почему очистка малых рек в Сызрани стала проблемой. По словам заместителя министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Максима Шаго, непонятно, куда складывать грунт. Он причислен к категории 4-го класса опасности, но для него нет полигона. Таким образом, 
28 августа 2018, 09:01
Ученые обнаружили, что в Канаде исчезла река Слимс

Ученые обнаружили, что в Канаде исчезла река Слимс

Ученые обнаружили, что в Северной Америке исчезла одна из рек. Свое существование практически прекратила река Слимс в Юконе.
Как объясняют специалисты, причиной необычного явления оказалось отступление вглубь материка одного из наиболее крупных в регионе ледников Каскавулш. "Пропажу" смогли заметить на 

18 апреля 2017, 10:19
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