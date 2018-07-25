29 июля в Красноярском районе Самарской области состоится исторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения». Он пройдет на загородной базе «Ратибор».
Фестиваль будет посвящен легендарной битве Тимура и Тохтамыша, которая состоялась на реке Кондурче в июне 1391 года. Это сражение во многом ускорило распад Золотой Орды и освобождение Руси от монгольского ига.
Главным событием фестиваля станет реконструкция сражения, организованная участниками исторических клубов.
Также для гостей мероприятия организуют военно-исторические игры «Форт Буян», джигитовку, соревнования лучников и кулачный бой. На площадке будет работать ярмарка ремесленников.
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