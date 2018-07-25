Традиционный фестиваль «Жигулевская вишня» в этом году пройдет 11 августа. В этот раз организаторы решили несколько изменить место его проведения. Фестиваль развернется на поляне у школы и ДК «Родник» села Ширяево.

Главным событием фестиваля, конечно же, станет конкурс вишневого пирога с …