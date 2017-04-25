11
47
33
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
7 + 8 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Экономический прогноз: агентство Standard & Poor’s «повысило» Самарскую область

Экономический прогноз: агентство Standard & Poor’s «повысило» Самарскую область

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило прогноз кредитного рейтинга Самарский области с «Негативного» на «Стабильный». Это означает умеренную устойчивость и возможность субъекта обслуживать свои текущие обязательства в краткосрочной перспективе.

Также «Стабильный» рейтинг показывает, что в ближайший год регион будет продолжать 

17 апреля 2017, 05:03
Самарская область заняла 38 место по уровню энергодостаточности

Самарская область заняла 38 место по уровню энергодостаточности

Самарская область не обеспечивает себя электроэнергией. Использование ресурса на ее территории на 8 процентов, или на 1 млрд 700 млн кВт/ч, превышает его производство. Губерния занимает 38-е место в России по уровню энергодостаточности. Об этом говорится в исследовании «МИА Россия 

10 марта 2017, 01:06
В блогах: как заселяли самарские земли

В блогах: как заселяли самарские земли

Блогер Игорь Кондратьев разбирался в истории заселения сел Самарской области: "Так, село Новый Сарбай было основано в начале 19-го века переселенцами, мордовскими крестьянами, с правобережья Волги. Георгиевку тогда же основали мордва и чуваши с правобережья и Пензенской губернии. Бариновка 
2 марта 2017, 10:00
Большое интервью с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным

Большое интервью с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин дал традиционное большое интервью представителям СМИ. Он ответил на вопросы редакторов шести региональных телеканалов. В ходе встречи обсуждались вопросы региональной экономики и наполнения областного бюджета, реализации крупных инфраструктурных проектов, изменения в системе соцвыплат и многие другие. 

16 февраля 2017, 12:04
Ученые предсказывают новый Чернобыль

Ученые предсказывают новый Чернобыль

Ученые прогнозируют повторение катастрофы, случившейся на Чернобыльской АЭС в 1986 году, в ближайшем будущем. Как отмечают специалисты, такие аварии могут происходить не менее 1-2 раз в столетие.
Английские исследователи из Университета Сассекса проанализировали данные более 200 ядерных аварий и опубликовали 

21 сентября 2016, 11:12
NASA отправит в космос микроорганизмы из Чернобыля

NASA отправит в космос микроорганизмы из Чернобыля

Американское космическое агентство доставит на МКС микробы из Чернобыля. Это сделает грузовой корабль Dragon. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
По официальным данным, запуск космического грузовика намечен на 18 июля. Со станцией он состыкуется через два дня. Организмы, взятые с 

14 июля 2016, 09:15
YouTube может быть внесен Роскомнадзором в реестр нарушителей авторских прав

YouTube может быть внесен Роскомнадзором в реестр нарушителей авторских прав

Проверка инициирована с подачи телеканала ТНТ, который владеет правами на сериалы, размещенные на портале видеохостинга. В частности, речь идет о "Физруке" и "Чернобыле". Было найдено более 130 ссылок с "пиратским" видео.

Видеохостингу сделали предупреждение, однако нелегальное содержимое не было 
22 июля 2015, 05:22
Ученые: в течение 27 лет на Земле произойдет новый Чернобыль

Ученые: в течение 27 лет на Земле произойдет новый Чернобыль

Специалисты Орхусского университета Дании и Швейцарской высшей технической школы провели анализ атомных катастроф с 1946 года, чтобы выяснить вероятность повторения крупнейших из них.
Всего было изучено 147 инцидентов. Самыми крупными из них признаны Фукусима и Чернобыль.
По итоговым подсчетам ученых, 
27 апреля 2015, 08:23
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна