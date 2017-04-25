Годовщина со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. По своим масштабам и нанесенному ущербу техногенная авария относится к одной из самых страшных в истории человечества.
К ликвидации последствий в 1987-м году было привлечено 800 тысяч граждан Советского союза, в том числе 4 тысячи жителей нашего региона. Ежегодно 25 апреля в России отмечают скорбную дату - именно в этот день произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС. За одним столом каждый год в министерстве социально-демографической и семейной политики собирают ликвидаторов последствий чрезвычайной ситуации. Они пережили выбросы радиации свыше 100 рентген. Благодаря их подвигу последствия катастрофы были минимизированы. Потом - долгие месяцы лечения в госпиталях и инвалидность. Сейчас в Самарской области проживает 3,5 тысячи чернобыльцев.
Юрий Рыбаков, председатель Тольяттинской городской организации "Союз-Чернобыль":
«С 90 года стал сильно болеть, с 91 года мне инвалидность уже дали - продолжал работать и на инвалидности, пока уже не отвезли с работы 2 раза на скорой».
Александр Елистратов, председатель Самарской областной общественной организации инвалидов "Союз-Чернобыль"
«Сейчас память может уже уходить начинает, а событие было грандиозное в мировом масштабе - ведь тот выброс радиоактивных веществ - он в 20 раз больше, чем это было на Хиросиме. Мы видели весь этот ужас, который происходил».
В этом году общественную организацию чернобыльцев возглавил Александр Елистратов. И хотя существующие меры поддержки этой категории граждан значительные, им, например, предоставляется компенсация на санаторно-курортное лечение, дорогу, льготы по оплате коммунальных услуг, как пострадавшим в техногенных катастрофах - обратная связь на таких встречах значит не меньше.
Елена Гриценко, зам. министра социально-демографической и семейной политики Самарской области:
«В этот день мы очень много наказов слышим от наших чернобыльцев. Переход от ежемесячной денежной выплаты на ежемесячную денежную компенсацию в отношении этой категории практически ничего не изменил. У нас не просто встреча с ними, а мы каждый момент в общении и они используют для себя 1:56 с позиции пользы».
Как признали собравшиеся, для того чтобы решать актуальные вопросы, встречи за одним столом чиновников и представителей общественных организаций, наиболее эффективный и доступный способ получения обратной связи.