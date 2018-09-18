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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

Тольяттинец заказал 4-х свидетелей по своему делу

Тольяттинец заказал 4-х свидетелей по своему делу

Следователи задержали в Самарской области мужчину, который пыталс организовать убийство четырех человек.

По данным следствия, 20 декабря прошлого года злоумышленник был осужден за преступления экстремистского характера. Его наказали 2 годами и 1 месяцем лишения свободы условно с испытательным сроком 
18 сентября 2018, 05:36
Экс-руководитель «Управления капитального строительства» Самары премировал жену за рождение ребенка

Экс-руководитель «Управления капитального строительства» Самары премировал жену за рождение ребенка

В городском УМВД возбудили уголовное дело из-за растраты в муниципальном бюджетном учреждении Самары «Управление капитального строительства». Дело завели после получения результатов прокурорской проверки.

Выяснилось, что бывший руководитель учреждения выписал своей жене, которая работала вместе с ним, незаконную материальную помощь в 
18 сентября 2018, 05:15
Со среды Самарскую область оккупируют дожди

Со среды Самарскую область оккупируют дожди

До пятницы, 21 сентября, на погоду в Самарской области будет влиять холодный фронт с волнами. Синоптики обещают дожди разной интенсивности и похолодание. В выходные сохранится неустойчивый характер погоды, но дожди постепенно прекратятся, а температура воздуха приблизится к климатической норме.
18 сентября 2018, 04:19
В Самаре из-за легкоатлетической эстафеты перекроют движение по трем улицам

В Самаре из-за легкоатлетической эстафеты перекроют движение по трем улицам

В субботу, 22 сентября, в Самаре перекроют три дороги. В этот день в городе пройдет ХIV областная легкоатлетическая эстафета. С 09:00 до 15:00 субботы будет ограничено движение транспорта на следующих участках дорог:
 
- по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до 
18 сентября 2018, 03:07
Три человека пострадали в аварии с тремя машинами под Сызранью

Три человека пострадали в аварии с тремя машинами под Сызранью

Крупное ДТП с тремя пострадавшими произошло в ночь на 18 сентября на трассе М-5. По данным полиции, 26-летний мужчина на «Шевроле Авео» ехал от Сызрани в сторону Тольятти. На 907-м километре дороги он вырулил на встречную полосу, и там легковушка 

18 сентября 2018, 11:58
В Тольятти малолитражка сбила насмерть пешехода на Обводном шоссе

В Тольятти малолитражка сбила насмерть пешехода на Обводном шоссе

Во вторник утром, 18 сентября, произошла смертельная авария на Обводном шоссе в Тольятти. Примерно в 7:20 28-летний мужчина ехал на своем автомобиле «Хонда» по Обводному шоссе со стороны села Тимофеевка в направлении улицы Новозаводской.

На 10 километре трассы на 
18 сентября 2018, 11:45
В Самаре пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП с иномаркой

В Самаре пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП с иномаркой

В воскресенье, 16 сентября, в Самаре произошла авария с участием мотоциклиста. В 11:00 50-летний водитель ехал на своем байке Yamaha по Южному шоссе со стороны Заводского в сторону поселка Яицкое. При повороте направо мотоциклист не занял заранее крайне правое положение 
17 сентября 2018, 02:35
Иномарка снесла столб в Самарской области, пострадали трое

Иномарка снесла столб в Самарской области, пострадали трое

Крупная авария произошла 15 сентября в селе Малая Рязань Ставропольского района. Как сообщает паблик «ДТП 163 Самара», водитель автомобиля «Форд» ехал по улице Большой в селе Малая Рязань. Возле одного из дом он влетел в опору ЛЭП. От удара 
17 сентября 2018, 12:41
Водитель «Приоры» сбил 8-летнюю школьницу в Крутых Ключах

Водитель «Приоры» сбил 8-летнюю школьницу в Крутых Ключах

В четверг, 13 сентября, Lada-217030  сбила  пешехода в  микрорайоне Крутые Ключи. Авария произошла в 18:50. 31-летний водитель ехал по улице Жалнина в направлении улицы Калиматова. Напротив дома № 11 по Жалнина автомобилист наехал на восьмилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть 
14 сентября 2018, 12:04
В Самаре 69-летний пенсионер на «Ниве» сбил двух девушек на «зебре»

В Самаре 69-летний пенсионер на «Ниве» сбил двух девушек на «зебре»

В среду, 12 сентября, в Промышленном районе Самары водитель «Нивы» сбил двух пешеходов. Это случилось в 16:20 на пешеходном переходе на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. 69-летний водитель наехал на двух девушек 31 и 17 лет. Они получили травмы и 
12 сентября 2018, 09:47
Под Тольятти «двенадцатая» ушла в кювет после ДТП

Под Тольятти «двенадцатая» ушла в кювет после ДТП

Полицейские выясняют подробности крупной автоаварии, которая произошла под Тольятти. На 8-м километре трассы Тольятти - Хрящевка столкнулись ВАЗ 2112 и «Лада Калина». По словам очевидцев в группе «ДТП 163», «двенадцатая» нырнула в кювет, а у второй легковушки деформирован бампер, 
3 сентября 2018, 08:28
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