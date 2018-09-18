Три человека пострадали в аварии с тремя машинами под Сызранью Крупное ДТП с тремя пострадавшими произошло в ночь на 18 сентября на трассе М-5. По данным полиции, 26-летний мужчина на «Шевроле Авео» ехал от Сызрани в сторону Тольятти. На 907-м километре дороги он вырулил на встречную полосу, и там легковушка …