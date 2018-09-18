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Тольяттинец заказал 4-х свидетелей по своему делу
Следователи задержали в Самарской области мужчину, который пыталс организовать убийство четырех человек.
По данным следствия, 20 декабря прошлого года злоумышленник был осужден за преступления экстремистского характера. Его наказали 2 годами и 1 месяцем лишения свободы условно с испытательным сроком …
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18 сентября 2018, 05:36
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Экс-руководитель «Управления капитального строительства» Самары премировал жену за рождение ребенка
В городском УМВД возбудили уголовное дело из-за растраты в муниципальном бюджетном учреждении Самары «Управление капитального строительства». Дело завели после получения результатов прокурорской проверки.
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18 сентября 2018, 05:15
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Со среды Самарскую область оккупируют дожди
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18 сентября 2018, 04:19
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В Самаре из-за легкоатлетической эстафеты перекроют движение по трем улицам
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18 сентября 2018, 03:07
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Три человека пострадали в аварии с тремя машинами под Сызранью
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18 сентября 2018, 11:58
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В Тольятти малолитражка сбила насмерть пешехода на Обводном шоссе
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18 сентября 2018, 11:45
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В Самаре пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП с иномаркой
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17 сентября 2018, 02:35
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Иномарка снесла столб в Самарской области, пострадали трое
Крупная авария произошла 15 сентября в селе Малая Рязань Ставропольского района. Как сообщает паблик «ДТП 163 Самара», водитель автомобиля «Форд» ехал по улице Большой в селе Малая Рязань. Возле одного из дом он влетел в опору ЛЭП. От удара …
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17 сентября 2018, 12:41
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Водитель «Приоры» сбил 8-летнюю школьницу в Крутых Ключах
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14 сентября 2018, 12:04
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В Самаре 69-летний пенсионер на «Ниве» сбил двух девушек на «зебре»
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12 сентября 2018, 09:47
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Под Тольятти «двенадцатая» ушла в кювет после ДТП
Полицейские выясняют подробности крупной автоаварии, которая произошла под Тольятти. На 8-м километре трассы Тольятти - Хрящевка столкнулись ВАЗ 2112 и «Лада Калина». По словам очевидцев в группе «ДТП 163», «двенадцатая» нырнула в кювет, а у второй легковушки деформирован бампер, …
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3 сентября 2018, 08:28