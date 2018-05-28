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Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе Самарской области
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28 мая 2018, 12:05
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«Они так похожи на леденцы!»: В Сызрани 3-летний ребенок отравился гормональными препаратами
Несовершеннолетний с отравлением был госпитализирован в местную горбольницу. Об этом пишет «КТВ ЛУЧ».
В Сызрани 3-летний ребенок, увидев яркие разноцветные таблетки, съел их, приняв за леденцы. На самом деле это оказались … гормональные препараты. С отравлением он был …
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27 мая 2018, 12:05
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Ползучее нашествие: Ядовитые змеи атаковали детские площадки под Сызранью
Уже несколько дней жители поселка Новокашпирский Сызранского района используют лопаты как средство самообороны. Именно с помощью них они защищаются от змей, которые, по словам людей, начали заполонять поселок.
Как передает «КТВ-Луч», чаще всего «ползучих гадов» сельчане видят на …
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27 мая 2018, 11:41
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Две бабушки – 75 и 82 лет – заблудились в лесу под Сызранью
Вчера, 25 мая, спасатели Сызранского ПСО отправились в лесной массив недалеко от села Рамено, где в лесу заблудились пенсионерки - 75 и 82 лет. В поисково-спасательной операции участвовали спасатели, полиция и лесники, передает портал «Волга-Ньюс».
Предполагаемый район поиска …
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26 мая 2018, 04:06
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В Сызрани впервые отгуляли европейский «День Соседей»: игры, бард и чаепитие
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26 мая 2018, 12:44
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Пропавшую певицу нашли в Англии у отвесной скалы
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4 мая 2018, 09:13
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Стали известны подробности ЧП с пассажирским автобусом в Самаре
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3 мая 2018, 03:34
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Рыбак утонул на выходных в Самарской области
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3 мая 2018, 11:47
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В Самарской воздушной зоне задымился самолет «Москва – Караганда»
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15 июля 2017, 02:31
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МИД РФ сообщил о захвате бенинскими пиратами судна с россиянами на борту
Стало известно о возможном захвате судна с россиянами в Западной Африке. По предварительной информации, 29 ноября у берегов государства Бенин пираты атаковали греческий корабль, на борту которого находятся 18 граждан России и двое украинцев. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что со стороны …
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30 ноября 2016, 03:03
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В Самаре спустят на воду новый танкер
Завтра, 28 июля на судостроительно-судоремонтном заводе ЗАО «Нефтефлот» на воду спустят новый танкер-продуктовоз «Святой Князь Владимир». Его строительство началось еще в 2011 году по заказу ООО «Волготранс». Это судно класса «река-море» по сути является глубокой реновацией танкеров типа «Волгонефть», хорошо …
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27 июля 2016, 05:01
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В Самаре дизель-электроход «Пётр Алабин» продают за 9 млн рублей
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18 ноября 2015, 02:46