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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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В ночь на 27 июня в Самарской области произошел крупный пожар. В 1:33 в селе Новодевичье Шигонского района загорелся частный дом. Пламя охватило 48 квадратных метров площади.

На место происшествия прибыли 4 пожарных на двух машинах. С возгоранием им 
28 мая 2018, 12:05
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Несовершеннолетний с отравлением был госпитализирован в местную горбольницу. Об этом пишет «КТВ ЛУЧ».

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Ползучее нашествие: Ядовитые змеи атаковали детские площадки под Сызранью

Ползучее нашествие: Ядовитые змеи атаковали детские площадки под Сызранью

Уже несколько дней жители поселка Новокашпирский Сызранского района используют лопаты как средство самообороны. Именно с помощью них они защищаются от змей, которые, по словам людей, начали заполонять поселок.
 
Как передает «КТВ-Луч», чаще всего «ползучих гадов» сельчане видят на 
27 мая 2018, 11:41
Две бабушки – 75 и 82 лет – заблудились в лесу под Сызранью

Две бабушки – 75 и 82 лет – заблудились в лесу под Сызранью

Вчера, 25 мая, спасатели Сызранского ПСО отправились в лесной массив недалеко от села Рамено, где в лесу заблудились пенсионерки -  75 и 82 лет. В поисково-спасательной операции участвовали спасатели, полиция и лесники, передает портал «Волга-Ньюс».

Предполагаемый район поиска 
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В Сызрани впервые отгуляли европейский «День Соседей»: игры, бард и чаепитие

В Сызрани впервые отгуляли европейский «День Соседей»: игры, бард и чаепитие

Вчера, 25 мая, в 36 государствах Европы праздновали «День соседей». Цель праздника – познакомить и сдружить людей, живущих рядом.

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Пропавшую певицу нашли в Англии у отвесной скалы

Пропавшую певицу нашли в Англии у отвесной скалы

В пятницу, 4 мая, стало известно, что на мысе Бичи-Хед на южном побережье Англии нашли тело певицы и актрисы Ханны Нортхедж. 43-летняя женщина исчезла из фешенебельного отеля в Истборне в среду вечером, она должны была вернуться в Лондон, но до 
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Стали известны подробности ЧП с пассажирским автобусом в Самаре

Стали известны подробности ЧП с пассажирским автобусом в Самаре

В Самаре в четверг, 
3 мая 2018, 03:34
Рыбак утонул на выходных в Самарской области

Рыбак утонул на выходных в Самарской области

2 мая трагедия произошла в селе Старосемейкино Красноярского района области. Местные жители увидели на поверхности Сокского залива перевернутую лодку. При попытке вытянуть ее на берег сельчане обнаружили под водой тело погибшего мужчины.

Отряд спасателей прибыл на место происшествия в 15:00. К 

3 мая 2018, 11:47
В Самарской воздушной зоне задымился самолет «Москва – Караганда»

В Самарской воздушной зоне задымился самолет «Москва – Караганда»

В ночь с пятницы на субботу, с 14 на 15 июля, в Самарской воздушной зоне экипаж самолета А-320, который совершал перелет по маршруту «Москва – Караганда», доложил о задымлении в переднем багажном отсеке.

Было принято решение совершить посадку на 
15 июля 2017, 02:31
МИД РФ сообщил о захвате бенинскими пиратами судна с россиянами на борту

МИД РФ сообщил о захвате бенинскими пиратами судна с россиянами на борту

Стало известно о возможном захвате судна с россиянами в Западной Африке. По предварительной информации, 29 ноября у берегов государства Бенин пираты атаковали греческий корабль, на борту которого находятся 18 граждан России и двое украинцев. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что со стороны 
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В Самаре спустят на воду новый танкер

В Самаре спустят на воду новый танкер

Завтра, 28 июля на судостроительно-судоремонтном заводе ЗАО «Нефтефлот» на воду спустят новый танкер-продуктовоз «Святой Князь Владимир». Его строительство началось еще в 2011 году по заказу ООО «Волготранс». Это судно класса «река-море» по сути является глубокой реновацией танкеров типа «Волгонефть», хорошо 
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В Самаре дизель-электроход «Пётр Алабин» продают за 9 млн рублей

В Самаре дизель-электроход «Пётр Алабин» продают за 9 млн рублей

В Самаре выставлен на продажу известный дизель-электроход «Пётр Алабин», построенный в 1954 году. Такое объявление появилось 18 ноября на сайте «Авито». Цена - 9 млн рублей. «Судно в отличном состоянии. Место приписки - город Самара. Возможен торг, рассрочка платежа», - 
18 ноября 2015, 02:46
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