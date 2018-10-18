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Спикером тольяттинского парламента стал Николай Остудин
В четверг, 18 октября, в Тольятти состоялось заседание городской думы. На нем парламентарии избрали нового председателя, им стал Николай Остудин. За единоросса проголосовали 27 из 35 человек, еще 8 бюллетеней признали недействительными. Первым заместителем спикера стал коммунист Юрий Сачков. Также …
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18 октября 2018, 02:55
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В Тольятти за один день два человека упали с высоты
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18 октября 2018, 01:11
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Главой Минпрома Самарской области стал Михаил Жданов
В четверг, 18 октября, постановлением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на должность министра промышленности и торговли Самарской области назначен Михаил Жданов. Свой первый рабочий день в новом статусе он начал со знакомства с коллективом ведомства. Как отметил руководитель, он хорошо …
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18 октября 2018, 12:42
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В Самарской области сварочные работы проводили около бочек с топливом: погиб рабочий
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18 октября 2018, 12:08
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В Самаре пассажирка выпала из автобуса, а водитель уехал
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18 октября 2018, 11:44
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Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»
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17 октября 2018, 02:03
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Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка
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17 октября 2018, 11:47
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В Сызрани кладоискатели выловили пистолет из реки
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17 октября 2018, 10:36
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Автокатастрофа на М-5 в Самарской области: погибли три человека
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17 октября 2018, 08:32
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В Самаре в домах по нескольким улицам отключили газ
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16 октября 2018, 05:40