3
49
21
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16.10.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.10.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Спикером тольяттинского парламента стал Николай Остудин

Спикером тольяттинского парламента стал Николай Остудин

В четверг, 18 октября, в Тольятти состоялось заседание городской думы. На нем парламентарии избрали нового председателя, им стал Николай Остудин. За единоросса проголосовали 27 из 35 человек, еще 8 бюллетеней признали недействительными. Первым заместителем спикера стал коммунист Юрий Сачков. Также 
18 октября 2018, 02:55
В Тольятти за один день два человека упали с высоты

В Тольятти за один день два человека упали с высоты

В среду, 17 октября, в Тольятти при падении с высоты погибли два человека. В 19:10 с четвертого этажа дома по Московскому проспекту в Автозаводском районе рухнул 50-летний мужчина. Жильцы многоэтажки вызвали врачей, но пострадавший скончался. В тот же вечер в 
18 октября 2018, 01:11
Главой Минпрома Самарской области стал Михаил Жданов

Главой Минпрома Самарской области стал Михаил Жданов

В четверг, 18 октября, постановлением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на должность министра промышленности и торговли Самарской области назначен Михаил Жданов. Свой первый рабочий день в новом статусе он начал со знакомства с коллективом ведомства. Как отметил руководитель, он хорошо 
18 октября 2018, 12:42
В Самарской области сварочные работы проводили около бочек с топливом: погиб рабочий

В Самарской области сварочные работы проводили около бочек с топливом: погиб рабочий

Рано утром в четверг, 18 октября, в Самарской области произошла трагедия: сварочные работы велись вблизи бочек с топливом и не обошлось без жертв. Примерно в 9:30 в фермерском хозяйстве в Безенчукском районе во время сварочных работ, которые проводили около бочек 
18 октября 2018, 12:08
В Самаре пассажирка выпала из автобуса, а водитель уехал

В Самаре пассажирка выпала из автобуса, а водитель уехал

В Самаре полицейские установили личность водителя, который оставил выпавшую из салона пассажирку и уехал. Авария произошла в среду, 17 октября, на улице Фасадной. По версии сотрудников ГИБДД, водитель автобуса № 92 вез пассажиров от улицы Бакинской в Куйбышевском районе до 
18 октября 2018, 11:44
Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»

Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»

Во вторник вечером, 16 октября, произошла авария в районе торгового центра «Скала» в Самаре. В 21:45 26-летний водитель иномарки Nissan Primera ехал по Московскому шоссе в направлении улицы Мичурина. Напротив дома № 4 по Московскому шоссе он нарушил правила дорожного 
17 октября 2018, 02:03
Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка

Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка

Во вторник, 16 октября, в Самаре случилась авария, в которой серьезно пострадал пешеход. В 20:10 28-летний водитель «Лады Гранты» ехал по улице Авроры в направлении Балаковской. Около дома № 139 по Промышленности он сбил 14-летнего подростка, который пересекал проезжую часть 
17 октября 2018, 11:47
В Сызрани кладоискатели выловили пистолет из реки

В Сызрани кладоискатели выловили пистолет из реки

В центре Сызрани молодые кладоискатели выловили на магнит пистолет. Находку выудили из воды в реке Сызранка. На записи, опубликованной в Сети, видно, что они «рыбачили» под Ильинским мостом. Сначала им попались гнутый лом, дорожный знак, монеты, нож, мобильный телефон Siemens 
17 октября 2018, 10:36
Автокатастрофа на М-5 в Самарской области: погибли три человека

Автокатастрофа на М-5 в Самарской области: погибли три человека

Полицейские выясняют детали страшной автокатастрофы в Сергиевском районе. Она произошла во вторник вечером, 16 октября. По предварительным данным, примерно в 20:10 водитель Lada Vesta ехал по трассе М-5 «Урал» со стороны Самары в направлении Уфы. В районе 1126 километра мужчина, 
17 октября 2018, 08:32
В Самаре в домах по нескольким улицам отключили газ

В Самаре в домах по нескольким улицам отключили газ

Во вторник, 16 октября, в областной столице прекратилась подача газа в нескольких домах в Кировском районе города. На газопроводе низкого давления в районе дома № 36 по улице Каховской случилась авария. В нескольких домах по улице Свободы, проспекту Кирова, улицам 
16 октября 2018, 05:40
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх