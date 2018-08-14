6
51
09
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14.08.2018  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска

Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска

Полным ходом идет подготовка вечернего выпуска программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ». Обо всех событиях уходящего вторника зрителям расскажут корреспонденты и ведущая Инна Румянцева. Как всегда, предлагаем ознакомиться с основными темами выпуска:

- Гуманитарии в почете. В Самарской 
14 августа 2018, 05:57
Самарцы просят вернуть остановку «Ипподром» на проспекте Кирова

Самарцы просят вернуть остановку «Ипподром» на проспекте Кирова

Жители Самары просят вернуть остановку «Ипподром» на проспекте Кирова напротив продуктового гипермаркета. Соответствующее обращение к властям отправлено через "Твиттер". Остановка была демонтирована во время реконструкции Московского шоссе.

«Я инвалид 2-й группы, приходится ходить в жару за квартал до данной точки, и 

14 августа 2018, 03:57
3-летнего ребенка убило током в Самарской области

3-летнего ребенка убило током в Самарской области

13 августа трагедия произошла в Самарской области. В селе Абашево Хворостянского района было обнаружено тело 3-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок случайно коснулся оголенного провода и получил смертельный удар током.

Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники Следственного комитета.  В настоящее время 

14 августа 2018, 03:39
Фестиваль «Пластилиновый дождь» пройдет в обновленном формате в Самаре

Фестиваль «Пластилиновый дождь» пройдет в обновленном формате в Самаре

Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре все-таки состоится. В этом году он пройдет в обновленном формате в Струковском саду с 22 по 26 августа. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В этом году гостей праздника ждут 5 вечеров с уличными театрами, музыкальными коллективами 

14 августа 2018, 02:21
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
На очередной стратегической сессии специалисты обсудили перспективы развития экономики Самарской области

На очередной стратегической сессии специалисты обсудили перспективы развития экономики Самарской области

Продолжается работа над долгосрочной стратегией развития региона, разработка которой была инициирована главой области Дмитрием Азаровым. В процессе участвуют эксперты федерального уровня.

В ходе стратегических сессий уже обсудили ЖКХ, здравоохранение и кадровую политику. На этот раз говорили о развитии экономики губернии. Среди 

9 августа 2018, 10:22
Телерадиокомпания «ТЕРРА» поздравляет врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с днем рождения

Телерадиокомпания «ТЕРРА» поздравляет врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с днем рождения

9 августа главе региона исполнилось 48 лет.
9 августа 2018, 08:00
Врио министра экономического развития области Александр Кобенко покинул пост

Врио министра экономического развития области Александр Кобенко покинул пост

Врио вице-губернатора Самарской области, министра экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко покидает свой пост. Об том сообщается в официальном твиттер-аккаунте Ведомства. Информацию озвучил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, пояснив, что чиновник переходит на работу в федеральную структуру. Он 
7 августа 2018, 01:53
В октябре пролетное строение Фрунзенского моста должно соединить берега

В октябре пролетное строение Фрунзенского моста должно соединить берега

Самарская область в этом году получит дополнительный миллиард рублей на возведение Фрунзенского моста, который строят уже 4-й год. 
 
Общий вес металлоконструкций Фрунзенского мостового перехода превышает 9 тысяч тонн. Сейчас порядка 80% из них уже собраны и надвинуты. А параллельно продолжаются 
7 августа 2018, 08:19
Врио губернатора Дмитрий Азаров: руководитель Фонда капремонта Самарской области всячески препятствовал проведению проверок

Врио губернатора Дмитрий Азаров: руководитель Фонда капремонта Самарской области всячески препятствовал проведению проверок

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал задержание руководителя регионального Фонда капитального ремонта Михаила Архипова. По его словам, работа учреждения ни разу не подвергалась детальной проверке.

«В послании я подчеркивал: никаких индульгенций 
1 августа 2018, 01:06
В Самаре началась стратегическая сессия «Кадровая стратегия - достояние региона»

В Самаре началась стратегическая сессия «Кадровая стратегия - достояние региона»

31 июля в Самаре стартовала стратегическая сессия под названием «Кадровая стратегия - достояние региона». Мероприятие разделено на три секции: «Кадросфера», «Кадровая Корпоративная Культура» и «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего». Среди участников глава региона Дмитрий Азаров, представители московской школы управления 
31 июля 2018, 10:19
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх