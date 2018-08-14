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Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска
Полным ходом идет подготовка вечернего выпуска программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ». Обо всех событиях уходящего вторника зрителям расскажут корреспонденты и ведущая Инна Румянцева. Как всегда, предлагаем ознакомиться с основными темами выпуска:
- Гуманитарии в почете. В Самарской …
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14 августа 2018, 05:57
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Самарцы просят вернуть остановку «Ипподром» на проспекте Кирова
Жители Самары просят вернуть остановку «Ипподром» на проспекте Кирова напротив продуктового гипермаркета. Соответствующее обращение к властям отправлено через "Твиттер". Остановка была демонтирована во время реконструкции Московского шоссе.
«Я инвалид 2-й группы, приходится ходить в жару за квартал до данной точки, и …
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14 августа 2018, 03:57
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3-летнего ребенка убило током в Самарской области
13 августа трагедия произошла в Самарской области. В селе Абашево Хворостянского района было обнаружено тело 3-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок случайно коснулся оголенного провода и получил смертельный удар током.
Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники Следственного комитета. В настоящее время …
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14 августа 2018, 03:39
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Фестиваль «Пластилиновый дождь» пройдет в обновленном формате в Самаре
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14 августа 2018, 02:21
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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На очередной стратегической сессии специалисты обсудили перспективы развития экономики Самарской области
Продолжается работа над долгосрочной стратегией развития региона, разработка которой была инициирована главой области Дмитрием Азаровым. В процессе участвуют эксперты федерального уровня.
В ходе стратегических сессий уже обсудили ЖКХ, здравоохранение и кадровую политику. На этот раз говорили о развитии экономики губернии. Среди …
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9 августа 2018, 10:22
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Телерадиокомпания «ТЕРРА» поздравляет врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с днем рождения
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9 августа 2018, 08:00
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Врио министра экономического развития области Александр Кобенко покинул пост
Врио вице-губернатора Самарской области, министра экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко покидает свой пост. Об том сообщается в официальном твиттер-аккаунте Ведомства. Информацию озвучил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, пояснив, что чиновник переходит на работу в федеральную структуру. Он …
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7 августа 2018, 01:53
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В октябре пролетное строение Фрунзенского моста должно соединить берега
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7 августа 2018, 08:19
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Врио губернатора Дмитрий Азаров: руководитель Фонда капремонта Самарской области всячески препятствовал проведению проверок
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1 августа 2018, 01:06
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В Самаре началась стратегическая сессия «Кадровая стратегия - достояние региона»
31 июля в Самаре стартовала стратегическая сессия под названием «Кадровая стратегия - достояние региона». Мероприятие разделено на три секции: «Кадросфера», «Кадровая Корпоративная Культура» и «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего». Среди участников глава региона Дмитрий Азаров, представители московской школы управления …
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31 июля 2018, 10:19