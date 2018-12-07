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В ДТП с двумя иномарки и маршруткой пострадали двое самарцев
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9 декабря 2018, 07:43
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В блогах: 97% самарцев не волнует проблема сноса исторических зданий
Самарский архитектор Дмитрий Орлов отреагировал на сообщение, что 97 процентов жителей Самары вообще не волнует проблема сноса исторических зданий в центре города. "Все это очень похоже на мои впечатления от общения с согорожанами. Но не на мои собственные предпочтения, …
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7 декабря 2018, 11:45
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В блогах: Самарская область: поздняя осень под Сырейкой
Блогер Алексей Авдейчев пишет про позднюю осень под Сырейкой. "Каждое время года прекрасно по-своему, и даже в конце ноября можно найти виды, которые потрясают. Причём находятся они не где-то там, а всего в нескольких десятках километров от Самары. Сегодня …
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7 декабря 2018, 11:11
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В блогах: битва за сахар в "Ашане"
Блогер ruben4eg163 поведал, что в "Ашане" якобы смели с поддона весь сахар. "Победный клич счастливчика, урвавшего последний килограмм, слышался на 9-й кассе. Судя по рваным пакетам, грызлись за каждый грамм. Или дегустировали? Что случилось? С нового года поднимаются цены …
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8 декабря 2018, 09:39
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Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин
Опубликовано видео задержания молодого человека, подозреваемого в нападениях на женщин. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, оперативники главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО задержали подозреваемого на …
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7 декабря 2018, 05:15
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Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»
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7 декабря 2018, 04:46
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В Самаре на заместителя прокурора Промышленного района завели уголовное дело
В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении заместителя прокурора Промышленного района, которого подозревают в получении взятки, а еще одно дело завели на предполагаемого посредника.
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7 декабря 2018, 04:01
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В получении взятки подозревают только заместителя прокурора Промышленного района
Стало известно, что заместитель прокурора Промышленного района Самары Олег Анищенко подозревается в получении взятки.
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7 декабря 2018, 02:09
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В Самарской области подростки угнали «ГАЗель» у отца своего друга
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7 декабря 2018, 09:21
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В Самаре при получении взяток задержали двух заместителей прокуроров и посредника
В Самаре разгорается новый коррупционный скандал. По предварительной информации, при получении взяток на общую сумму в 500 тысяч рублей задержаны заместитель прокурора Промышленного района Олег Анищенко, заместитель прокурора Железнодорожного района Валерий Улитин и посредник - адвокат облколлегии Юлия Пожидаева. Об …
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6 декабря 2018, 09:01
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Подробности ареста высокопоставленного налоговика в Самаре
Еще одно громкое коррупционное дело начало расследоваться в Самарской области. Суд решил отправить под арест начальника контрольного отдела регионального управления Федеральной налоговой службы Александра Петрова. Напомним, его задержали в понедельник сотрудники управления ФСБ по Самарской области по подозрению в получении …
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30 ноября 2018, 10:12
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В Самаре завели уголовное дело на начальника контрольного отдела УФНС
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28 ноября 2018, 08:58