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В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»
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24 мая 2019, 04:36
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В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки
В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили …
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24 мая 2019, 04:19
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Под Самарой произошла массовая авария
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24 мая 2019, 03:21
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В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков
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24 мая 2019, 03:05
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В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной
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24 мая 2019, 02:39
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В Самаре женщина засунула сына в мусорный бак в поисках просрочки
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22 мая 2019, 10:29
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Минтруд пересмотрит потребительскую корзину
Минтруд начал работу по пересмотру потребительской корзины и методики расчета прожиточного минимума для разных групп населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, это позволит улучшить качество минимального набора продуктов питания и приблизить его к рациональным нормам здорового питания. Власти …
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21 мая 2019, 01:16
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Молочный дефицит: новая электронная система контроля качества может спровоцировать коллапс в розничной торговле
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15 мая 2019, 12:30
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С начала года в Самарскую область 7 раз пытались провезти сильнодействующие препараты для фитнес-индустрии
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15 мая 2019, 11:10
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В Самаре уничтожили санкционные сыры и хамон
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10 апреля 2019, 12:34
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В Самаре уничтожили санкционные сыры из Италии и Франции
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11 февраля 2019, 11:47
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Новым начальником таможенного поста «Аэропорт Самара» стал Антон Антонов
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23 августа 2018, 04:32
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Челюсть акулы, чучело морской черепахи и коралл пытались провезти через таможню в Самаре
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13 марта 2018, 08:43
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Уголовное дело заведено на поставщика РКЦ «Прогресс» в Самаре
Сотрудники ФСБ и таможенники из Самары уличили фирму «Самарская торговая компания – Экспорт 2002», поставлявшую оборудование на РКЦ «Прогресс», в уклонении от уплаты таможенных платежей, передает samru.ru. Сумма ущерба составила около 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части второй …
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5 марта 2018, 02:32
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В самарском магазине изъяли и уничтожили весь элитный сыр
В Самаре в магазине «Гастроном №1», расположенном на улице Агибалова, изъяли около семи килограммов дорогого сыра элитных сортов, которые попали под санкционный запрет. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Изъяты следующие наименования сыров:
- Camambert, 28 коробок по 125 г (Германия);
- …
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19 июня 2017, 02:04
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«АЛЕВ» вложил 400 млн рублей в модернизацию маслосырозавода «Кошкинский»
Компания «АЛЕВ» завершает модернизацию маслосырозавода «Кошкинский» в селе Кошки Самарской области. Как сообщает предприятие, в настоящее время завершен демонтаж старых линий и начинается установка дополнительного оборудования. Это позволит увеличить объем выпускаемой продукции на 30%, до 30 тонн сыра в сутки. …
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2 июня 2017, 02:37
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Ученые установили, как сыр с плесенью продлевает жизнь
Ученые осуществили серию исследований и выяснили, что сыр с плесенью продлевает человеку жизнь. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald. Процесс старения замедляет вещество спермидин, которое образуется в процессе соединения сыра и плесени.
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17 ноября 2016, 12:22
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