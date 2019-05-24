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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В пятницу, 24 мая, в областной столице произошло ЧП. По информации наших телезрителей, обрушились 24 этажа лестничных проемов в жилом комплексе «Логика» на пересечении улиц Авроры и Съездовской. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация сейчас уточняется, официально она не 

24 мая 2019, 04:36
В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили 
24 мая 2019, 04:19
Под Самарой произошла массовая авария

Под Самарой произошла массовая авария

В пятницу, 24 мая, под Самарой на оренбургской трассе, в районе кладбища Песчаная Глинка случилось ДТП с участием нескольких легковых машин, «ГАЗели» и большегруза. По предварительной информации, у фуры отлетело колесо. В результате столкновения грузовая «ГАЗель» осталась без кузова. Информация 
24 мая 2019, 03:21
В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

Специалисты прокомментировали слухи о массовой гибели мальков в Сызрани. Ранее местные рыбаки рассказали, что нашли мертвую рыбу на берегу реки. По их словам, причиной гибели мальков могло стать понижение уровня воды в Волге — она обмелела очень быстро и часть 
24 мая 2019, 03:05
В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В четверг, 23 мая, в областной столице произошла авария, в которой пострадала пассажирка иномарки. В 15:30 76-летний водитель на автомобиле Volkswagen Passat ехал по улице Солнечной в направлении 8-ой просеки. На регулируемом перекрестке улиц Солнечной и 7-ой просеки при повороте 
24 мая 2019, 02:39
В Самаре женщина засунула сына в мусорный бак в поисках просрочки

В Самаре женщина засунула сына в мусорный бак в поисках просрочки

Шокирующие кадры: жители столицы 63-го региона записали на видео, как в микрорайоне Крутые Ключи женщина засунула своего сына в мусорный бак в поисках еды. Не секрет, что сетевые магазины отправляют просроченные или испорченные товары на помойки. По словам очевидца, группа, 
22 мая 2019, 10:29
Минтруд пересмотрит потребительскую корзину

Минтруд пересмотрит потребительскую корзину

Минтруд начал работу по пересмотру потребительской корзины и методики расчета прожиточного минимума для разных групп населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, это позволит улучшить качество минимального набора продуктов питания и приблизить его к рациональным нормам здорового питания. Власти 
21 мая 2019, 01:16
Молочный дефицит: новая электронная система контроля качества может спровоцировать коллапс в розничной торговле

Молочный дефицит: новая электронная система контроля качества может спровоцировать коллапс в розничной торговле

Самарская область обеспечивает себя молоком и соответствующими продуктами лишь на 37 % от медицинской нормы. Это данные Самарастата. В прошлом году на территории 63-го региона было произведено 200 тысяч тонн. В 2018-м - на 15 тысяч тонн меньше, а поголовье 
15 мая 2019, 12:30
С начала года в Самарскую область 7 раз пытались провезти сильнодействующие препараты для фитнес-индустрии

С начала года в Самарскую область 7 раз пытались провезти сильнодействующие препараты для фитнес-индустрии

С начала 2019 года Самарская таможня выявила 7 фактов провоза сильнодействующих препаратов для фитнес-индустрии. Как рассказали специалисты, это в 2 с лишним раза больше, чем в прошлом. Замешано 2 тренера. Им грозит лишение свободы от 3 до 7 лет. Основной 
15 мая 2019, 11:10
В Самаре уничтожили санкционные сыры и хамон

В Самаре уничтожили санкционные сыры и хамон

В один из самарских магазинов на улице Солнечной сотрудники Россельхознадзора Самарской области и Самарской таможни пришли с проверкой. Они нашли на полках продукты, ввоз которых в Россию был запрещен в связи с санкциями -  хамон «Serrano» и «Сasademont» из Испании 
10 апреля 2019, 12:34
В Самаре уничтожили санкционные сыры из Италии и Франции

В Самаре уничтожили санкционные сыры из Италии и Франции

Во время проверки на рынке «Поток» в областной столице нашли санкционные товары. В розницу горожанам продавали сыры из Германии, Литвы, Италии, Польши, Франции, Финляндии. Напомним, что ввоз этих продуктов в Россию запрещен в ответ на введенные европейскими странами экономические санкции. 
11 февраля 2019, 11:47
Новым начальником таможенного поста «Аэропорт Самара» стал Антон Антонов

Новым начальником таможенного поста «Аэропорт Самара» стал Антон Антонов

Новым начальником таможенного поста «Аэропорт Самара» назначен капитан таможенной службы Антон Антонов. Как пояснили в пресс-службе Самарской таможни, он вступил в должность в середине июля.

Господин Антонов начал службу в таможенных органах в 2013 году с должности инспектора отдела 
23 августа 2018, 04:32
Челюсть акулы, чучело морской черепахи и коралл пытались провезти через таможню в Самаре

Челюсть акулы, чучело морской черепахи и коралл пытались провезти через таможню в Самаре

Сотрудники Самарской таможни обнаружили незаконный груз у туристки, которая прилетела в город из Объединенных Арабских Эмиратов. При досмотре в зоне прибытия аэропорта «Курумоч» у нее нашли картонную коробку, челюсть акулы, чучело морской черепахи и коралл. Две последние вещи входят в 

13 марта 2018, 08:43
Уголовное дело заведено на поставщика РКЦ «Прогресс» в Самаре

Уголовное дело заведено на поставщика РКЦ «Прогресс» в Самаре

Сотрудники ФСБ и таможенники из Самары уличили фирму «Самарская торговая компания – Экспорт 2002», поставлявшую оборудование на РКЦ «Прогресс», в уклонении от уплаты таможенных платежей, передает samru.ru. Сумма ущерба составила около 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части второй 
5 марта 2018, 02:32
В самарском магазине изъяли и уничтожили весь элитный сыр

В самарском магазине изъяли и уничтожили весь элитный сыр

В Самаре в магазине «Гастроном №1», расположенном на улице Агибалова, изъяли около семи килограммов дорогого сыра элитных сортов, которые попали под санкционный запрет. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Изъяты следующие наименования сыров:

- Camambert, 28 коробок по 125 г (Германия);
19 июня 2017, 02:04
«АЛЕВ» вложил 400 млн рублей в модернизацию маслосырозавода «Кошкинский»

«АЛЕВ» вложил 400 млн рублей в модернизацию маслосырозавода «Кошкинский»

Компания «АЛЕВ» завершает модернизацию маслосырозавода «Кошкинский» в селе Кошки Самарской области. Как сообщает предприятие, в настоящее время завершен демонтаж старых линий и начинается установка дополнительного оборудования. Это позволит увеличить объем выпускаемой продукции на 30%, до 30 тонн сыра в сутки. 

2 июня 2017, 02:37
Ученые установили, как сыр с плесенью продлевает жизнь

Ученые установили, как сыр с плесенью продлевает жизнь

Ученые осуществили серию исследований и выяснили, что сыр с плесенью продлевает человеку жизнь. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald. Процесс старения замедляет вещество спермидин, которое образуется в процессе соединения сыра и плесени.
Как отмечается, в процессе экспериментов ученые наблюдали 

17 ноября 2016, 12:22
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