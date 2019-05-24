С начала года в Самарскую область 7 раз пытались провезти сильнодействующие препараты для фитнес-индустрии … С начала 2019 года Самарская таможня выявила 7 фактов провоза сильнодействующих препаратов для фитнес-индустрии. Как рассказали специалисты, это в 2 с лишним раза больше, чем в прошлом. Замешано 2 тренера. Им грозит лишение свободы от 3 до 7 лет. Основной