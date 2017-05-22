Преступление было совершено вечером 13 мая в квартире одного из домов по улице Центральной в поселке Полянский Большечерниговского района.
Местный житель с серьезными ожогами постучался к соседям и попросил вызвать врачей. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего в больницу, по пути полицейские успели расспросить его, что произошло. В реанимации 42-летний мужчина скончался.
Вскоре выяснилось, что самарец выпивал со своим знакомым (ранее судимым) у себя дома. Между ними произошла ссора. Гость схватил хозяина квартиры за руку и силой уложил на горящую конфорку газовой плиты. Продержав человека над огнем некоторое время, преступник сбежал.
48-летний подозреваемый задержан, он во всем признался. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
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