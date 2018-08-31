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Материалы по теме:

Участвуйте в розыгрыше билетов на предпоказ новой драмы «Временные трудности»

Участвуйте в розыгрыше билетов на предпоказ новой драмы «Временные трудности»

Радиостанция "Русское радио", телерадиокомпания «ТЕРРА», "Мягкий кинотеатр", расположенный в торгово-развлекательном комплексе "Гудок" на  3 этаже - дают вам уникальный шанс 12  сентября 2018 г. первыми увидеть российскую драму с Иваном Охлобыстином и Риналем Мухаметовым «Временные трудности»:

У Саши Ковалёва 
31 августа 2018, 10:27

"АвтоВАЗ" представил 4 новые модели и концепт-кар в Москве

На Московском международном автосалоне "АвтоВАЗ" представил 4 новые модели и концепт-кар. Посетителям показали новую Granta, приподнятый седан Vesta Cross, "внедорожный" Xray Cross и "заряженную" Vesta Sport. Также внимания публики удостоился концептуальный внедорожник Lada 4×4 Vision.

Главное отличие Vesta Cross 
31 августа 2018, 10:11
Болельщики «Анжи» посетят матч с «Крыльями Советов» бесплатно

Болельщики «Анжи» посетят матч с «Крыльями Советов» бесплатно

Болельщики «Анжи» смогут побывать на матче с «Крыльями Советов» бесплатно. Напомним, что игра состоится уже завтра, 1 сентября на стадионе «Самара Арена» в 15:00 по местному времени. 

Получить билеты фанаты  «Анжи»  смогут  за два часа до начала матча у  
31 августа 2018, 09:57
В Самаре похитительница энергетиков покусала охранника

В Самаре похитительница энергетиков покусала охранника

Правоохранители областной столицы расследуют инцидент, который произошел в одном из крупных гипермаркетов. В среду, 29 августа, в 18:47 поступил сигнал тревоги от филиала крупной сети супермаркетов в Самаре.

На место происшествия выехал экипаж охраны частной фирмы. Когда ЧОПовцы пошли 
31 августа 2018, 08:01
На «АвтоВАЗе» литейщик упал с рабочей площадки и погиб

На «АвтоВАЗе» литейщик упал с рабочей площадки и погиб

В Самарской области  ведется  проверка смертельного  случая  на  тольяттинском «АвтоВАЗе», сообщает министерство  труда,  занятости и миграционной политики Самарской области. 25 августа при проведении работ на территории производственного участка литейщик ПАО «АвтоВАЗ» упал с площадки обслуживания машины литья с высоты 1,1 
30 августа 2018, 12:58
В Южном городе мальчик застрял головой на детской площадке

В Южном городе мальчик застрял головой на детской площадке

В среду днем, 29 августа, спасатели выезжали на вызов в Южный город. На детской площадке около дома № 15 на улице Земской ребенок пытался пролезть под игровой конструкцией, но не рассчитал высоту площадки и застрял. Самостоятельно выбраться мальчик не мог. 
29 августа 2018, 05:05
Вандалы разбили и опрокинули дорожные барьеры по «горбатому» мосту в Сызрани

Вандалы разбили и опрокинули дорожные барьеры по «горбатому» мосту в Сызрани

В Сызрани неизвестные хулиганы разбросали барьеры, которые установили на аварийном путепроводе около автовокзала. На нарушение обратили внимание сотрудники «Службы городского хозяйства». По словам чиновников, водоналивные барьеры, которые фиксировались креплениями к дорожному покрытию на путепроводе по улице Московской были опрокинуты, разбиты 
29 августа 2018, 10:43
В Самаре осыпался фасад дома № 124 на улице Садовой

В Самаре осыпался фасад дома № 124 на улице Садовой

Горожане пожаловались на разрушение дома № 124 по улице Садовой в историческом центре областной столицы. По словам очевидцев, фасад здания «ползет» дальше, но проблема никак не решается.
 
«Фасад сейчас обрушился, свидетелей много, в том числе наряд полиции. Это ещё не всё, 
29 августа 2018, 09:39
«Машину сплющило»: в жутком ДТП в Самарской области погиб водитель

«Машину сплющило»: в жутком ДТП в Самарской области погиб водитель

Утром в пятницу, 24 августа, произошла трагедия на трассе в Самарской области. На 1046 километре М-5 столкнулись ВАЗ-21099 и иномарка «Киа Рио». Лобовое столкновение случилось на участке дороги между Красным Яром и деревней Средняя Солонцовка. Отечественную легковушку от страшного удара 
24 августа 2018, 11:13
В Самарской области водителя «буханки» зажало в салоне после ДТП с грузовиком

В Самарской области водителя «буханки» зажало в салоне после ДТП с грузовиком

Во вторник, 21 августа в Красноярском районе Самарской области произошла авария с пострадавшими. На 1066 километре трассы М-5 в районе села Лопатино столкнулись грузовик МАЗ и автомобиль УАЗ. От удара шофер УАЗа не справился с управлением, и его машина вылетела 
22 августа 2018, 12:16
В Самарской области женщина упала в 20-метровый овраг и осталась жива

В Самарской области женщина упала в 20-метровый овраг и осталась жива

21 августа в Поисково-спасательную службу поступило сообщение из Шигонского района. Около села Сенькино женщина упала в овраг глубиной около 20 метров.

Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к операции. Для того чтобы поднять пострадавшую, они использовали веревки и носилки. Дело осложнялось 

22 августа 2018, 10:59
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Подведение итогов 
13 августа 2018, 11:37
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