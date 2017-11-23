8
49
46
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                          Y88b   d88P            888888b.     .d8888b.     888888 
                           Y88b d88P             888  "88b   d88P  Y88b      "88b 
                            Y88o88P              888  .88P   888    888       888 
 .d8888b   888  888  888     Y888P      8888b.   8888888K.   888              888 
 88K       888  888  888      888          "88b  888  "Y88b  888              888 
 "Y8888b.  888  888  888      888      .d888888  888    888  888    888       888 
      X88  Y88b 888 d88P      888      888  888  888   d88P  Y88b  d88P       88P 
  88888P'   "Y8888888P"       888      "Y888888  8888888P"    "Y8888P"        888 
                                                                            .d88P 
                                                                          .d88P"  
                                                                         888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Участок Ново-Садовой в Самаре не успевают открыть до декабря

Участок Ново-Садовой в Самаре не успевают открыть до декабря

В Самаре участок Ново-Садовой не успевают открыть до зимы. Движение транспорта от Первомайской до Полевой откроют не раньше 1 декабря. Такая информация опубликована представителем министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в социальной сети Twitter.

«Об открытии движения сообщим 
23 ноября 2017, 03:07
Мост через Волгу на М-5 в Самарской области откроют досрочно

Мост через Волгу на М-5 в Самарской области откроют досрочно

23 ноября после ремонта откроют мост через Волгу на 970-м километре автомобильной дороги М-5 «Урал», соединяющей Жигулевск и Тольятти.
22 ноября 2017, 03:02
Самара: Московское шоссе получит систему управления потоками

Самара: Московское шоссе получит систему управления потоками

В Самаре появится новая автоматизированная система управления дорожным движением на Московском шоссе. Она включает светофоры, детекторы транспорта и систему видеонаблюдения. Установка  необходимого оборудования началась в 2017 году. Элементы АСУУД уже начали вводить на улице Авроры.

«В текущем году начаты работы по 

20 ноября 2017, 05:00
Водитель Granta погиб в ДТП с 4 грузовиками на М-5 у Сызрани

Водитель Granta погиб в ДТП с 4 грузовиками на М-5 у Сызрани

В пятницу, 17 ноября, в Самарской области на территории Сызранского района произошло массовое ДТП. На 865 километре трассы М-5 столкнулись 4 грузовика и Lada Granta, сообщила поисково-спасательная служба Самарской области.

«В результате столкновения кузов автомобиля «Лада Гранта» получил значительные 
17 ноября 2017, 09:23
В Самаре корректируют схему движения на перекрестке Кирова и Победы

В Самаре корректируют схему движения на перекрестке Кирова и Победы

На пересечении проспекта Кирова и улицы Победы, который раньше называли «диким перекрестком», корректируют схему движения. Напомним, в конце октября там установили светофоры. Жители Самары пожаловались в «Самарадортранссигнал», что движению по Кирова в направлении Физкультурной через перекресток с Победой мешает 
15 ноября 2017, 03:48
В блогах: Круговое движение пойдет «по-тольяттински»

В блогах: Круговое движение пойдет «по-тольяттински»

В паблике "Автомобильная столица" соцсети "ВКонтакте" с радостью отметили, что с 8 ноября круговое движение на всех дорогах России пойдет "по-тольяттински". Теперь кольцо - всегда главная дорога. Тольяттинцам переучиваться не надо. Как минимум с 1980-х годов столичные и прочие 
9 ноября 2017, 09:04
Первый в мире напечатанный на 3D-принтере мост открыли в Нидерландах

Первый в мире напечатанный на 3D-принтере мост открыли в Нидерландах

Велосипедный мост, который был введен в строй на днях в Голландии, напечатали на 3D-принтере. Как информируют зарубежные агентства со ссылкой на представителей компании BAM Infra Маринус Шиммель, первый на планете мост, построенный на основе трехмерных технологий, начал эксплуатироваться в городе 

18 октября 2017, 10:25
В Китае под ногами туристов внезапно начал трескаться прозрачный стеклянный мост

В Китае под ногами туристов внезапно начал трескаться прозрачный стеклянный мост

Информация об этом распространилась в Сети. Она не на шутку встревожила общественность, пока не выяснился ряд обстоятельств.
На видеоролике видно, как по одному из стеклянных мостов на высоте более километра шел гид впереди группы туристов. Вдруг на конструкции появились трещины, 

10 октября 2017, 09:15
В Самаре на месяц перекроют мост через Сок

В Самаре на месяц перекроют мост через Сок

В Самаре в ближайшее время наполовину перекроют мост через реку Сок, соединяющий город с поселком Волжский. Примерно в течение одного месяца здесь будет проводиться замена деформационных швов, информирует областное ГИБДД. В период ремонта для транспорта будет открыта только одна полоса, 
6 октября 2017, 03:51
Три фуры столкнулись и перекрыли трассу М-5 под Самарой

Три фуры столкнулись и перекрыли трассу М-5 под Самарой

В пятницу, 8 сентября, под Самарой на трассе М-5 столкнулись три фуры. В результате ДТП движение на 1094-м километре дороги оказалось перекрыто.

По сообщению полиции, авария произошла примерно в четыре часа дня. По предварительной версии, водитель большегруза «МАЗ», ехавший 
9 сентября 2017, 07:19
Под Самарой автобус с 20 пассажирами пробил бетонное ограждение, есть фото

Под Самарой автобус с 20 пассажирами пробил бетонное ограждение, есть фото

Во вторник, 8 августа, под Самарой на трассе М-5 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Очевидец опубликовал фото с места происшествия в социальной сети.

«Авария на М-5 около Новосемейкино, где идет ремонт моста. Утром проезжали. Автобус Самара - Пермь. 
8 августа 2017, 11:37
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх