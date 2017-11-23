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Участок Ново-Садовой в Самаре не успевают открыть до декабря
В Самаре участок Ново-Садовой не успевают открыть до зимы. Движение транспорта от Первомайской до Полевой откроют не раньше 1 декабря. Такая информация опубликована представителем министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в социальной сети Twitter.
«Об открытии движения сообщим …
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23 ноября 2017, 03:07
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Мост через Волгу на М-5 в Самарской области откроют досрочно
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22 ноября 2017, 03:02
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Самара: Московское шоссе получит систему управления потоками
В Самаре появится новая автоматизированная система управления дорожным движением на Московском шоссе. Она включает светофоры, детекторы транспорта и систему видеонаблюдения. Установка необходимого оборудования началась в 2017 году. Элементы АСУУД уже начали вводить на улице Авроры.
«В текущем году начаты работы по …
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20 ноября 2017, 05:00
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Водитель Granta погиб в ДТП с 4 грузовиками на М-5 у Сызрани
В пятницу, 17 ноября, в Самарской области на территории Сызранского района произошло массовое ДТП. На 865 километре трассы М-5 столкнулись 4 грузовика и Lada Granta, сообщила поисково-спасательная служба Самарской области.
«В результате столкновения кузов автомобиля «Лада Гранта» получил значительные …
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17 ноября 2017, 09:23
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В Самаре корректируют схему движения на перекрестке Кирова и Победы
На пересечении проспекта Кирова и улицы Победы, который раньше называли «диким перекрестком», корректируют схему движения. Напомним, в конце октября там установили светофоры. Жители Самары пожаловались в «Самарадортранссигнал», что движению по Кирова в направлении Физкультурной через перекресток с Победой мешает …
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15 ноября 2017, 03:48
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В блогах: Круговое движение пойдет «по-тольяттински»
В паблике "Автомобильная столица" соцсети "ВКонтакте" с радостью отметили, что с 8 ноября круговое движение на всех дорогах России пойдет "по-тольяттински". Теперь кольцо - всегда главная дорога. Тольяттинцам переучиваться не надо. Как минимум с 1980-х годов столичные и прочие …
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9 ноября 2017, 09:04
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Первый в мире напечатанный на 3D-принтере мост открыли в Нидерландах
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18 октября 2017, 10:25
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В Китае под ногами туристов внезапно начал трескаться прозрачный стеклянный мост
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10 октября 2017, 09:15
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В Самаре на месяц перекроют мост через Сок
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6 октября 2017, 03:51
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Три фуры столкнулись и перекрыли трассу М-5 под Самарой
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9 сентября 2017, 07:19
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Под Самарой автобус с 20 пассажирами пробил бетонное ограждение, есть фото
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8 августа 2017, 11:37