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Материалы по теме:

На «Тольяттиазоте» насмерть отравился рабочий

На «Тольяттиазоте» насмерть отравился рабочий

На «Тольяттиазоте» погиб рабочий, отравившись аммиаком. О чрезвычайном происшествии сообщает Минтруд Самарской области. По предварительной информации, во время подготовительных работ на остановленном агрегате по производству аммиака скончался механик заводского цеха. Мужчина надышался ядовитыми парами. Ведомство в целях профилактики несчастных случаев 
23 октября 2018, 08:35
В блогах: Сызрани скоро капец?

В блогах: Сызрани скоро капец?

Сызранский писатель, краевед и блогер Сергей Зацаринный отреагировал на различные пророчества, что в Сызрани все будет плохо.

"В последнее время самые разные люди (и по положению, и по возрасту, и по состоятельности) единодушно утверждают, что Сызрани капец. Она 
23 октября 2018, 08:22
В блогах: пойменные луга волжского левобережья

В блогах: пойменные луга волжского левобережья

Блогер s7007 ((эс-70-07)) побывал на пойменных лугах волжского левобережья. "Разница правого и левого берегов Волги сказывается на расселении и хозяйственном освоении берегов, - пишет автор. - Тихие затоны левого берега широко используются для стоянки, перезимовки, ремонта и строительства судов: 
23 октября 2018, 08:09
Самарская актриса попала в топ-100 самых сексуальных женщин России

Самарская актриса попала в топ-100 самых сексуальных женщин России

Уроженка Самары, 29-летняя актриса Лукерья Ильяшенко попала в топ-100 самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim. Сейчас она занимает 30 строчку рейтинга, а вообще в топ-100 числится с 2015 года. Тогда она стала 18-й, а в дальнейшем поднималась 
23 октября 2018, 05:12
Руководителем ГЖИ Самарской области назначена Светлана Ерофеева

Руководителем ГЖИ Самарской области назначена Светлана Ерофеева

Руководителем Государственной жилищной инспекции по Самарской области станет Светлана Ерофеева, которая ранее занимала должность заместителя главы ведомства. Она приступит к своим обязанностям со среды, 24 октября.

Напомним, экс-руководитель ГЖИ Андрей Абриталин подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения. По 
23 октября 2018, 04:07
До среды в Самарской области будет прохладно и дождливо

До среды в Самарской области будет прохладно и дождливо

С начала новой рабочей недели теплая и солнечная погода в Самарской области сменится облачной. Поволжье окажется в зоне холодного фронта, местами пройдет небольшой дождь и температура воздуха понизится. В дальнейшем над Средней Волгой восстановится гребень антициклона, осадки прекратятся.

В 
22 октября 2018, 11:51
Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани

Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани

16 октября воздух там прогрелся до 22,3 градуса Цельсия.
17 октября 2018, 03:55
В Самарской области обещают теплую, но дождливую погоду в выходные

В Самарской области обещают теплую, но дождливую погоду в выходные

Погода на этой неделе в Самарской области будет теплой, но во второй ее половине над Поволжьем восстановит свое господство антициклон, и поэтому осадки не ожидаются. Дожди возможны ближе к выходным.

В ночь на четверг, 18 октября, переменная облачность, северо-западный 
17 октября 2018, 02:51
Самарскую область до среды захватят дожди

Самарскую область до среды захватят дожди

В начале новой рабочей недели погоду в Самарской области будет формировать антициклон. Преобладание северной составляющей воздушных течений обеспечит пониженные температуры, а фронтальные разделы, проходящие на фоне повышенного атмосферного давления — выпадение в отдельных районах осадков.
 
Как сообщили в Приволжском УГМС, 
15 октября 2018, 10:41
В Тольятти сегодня ожидается сильный ветер

В Тольятти сегодня ожидается сильный ветер

Мэрия Тольятти передает штормовое предупреждение: по информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 4 октября, в Автограде и Ставропольском районе будет сильный ветер. Синоптики прогнозируют усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 15 м/с, причем, он 
4 октября 2018, 11:58
В Сызрани ветер обрушил дерево на крышу пиццерии

В Сызрани ветер обрушил дерево на крышу пиццерии

В четверг, 27 сентября, в вечеру погода в Самарской области резко испортилась, в отдельных районах дул сильный порывистый ветер и начались дожди. Не обошли капризы стихии стороной и Сызрань: на пересечении улиц Советской и переулка Достоевского дерево обрушилось на крышу 
28 сентября 2018, 11:16
Гроза и сильный ветер ожидаются 13 июня в Самарской области

Гроза и сильный ветер ожидаются 13 июня в Самарской области

В Самарской области 13 июня ожидаются неблагоприятные погодные явления, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Синоптики прогнозируют днем местами небольшой и умеренный дождь и юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду, возможна гроза, указано на сайте 
13 июня 2018, 10:23
Срочно от МЧС: усиление ветра и град ожидаются в Самарской области

Срочно от МЧС: усиление ветра и град ожидаются в Самарской области

В Самарской области МЧС распространило предупреждение об ожидаемом ухудшении погодных условий. В ближайшие часы местами в регионе может усилиться ветер и пойдет град. При такой погоде на улицу лучше не выходить, предупреждают спасатели. Людям, которых непогода застанет на улице, рекомендуют 
5 июня 2018, 12:13
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