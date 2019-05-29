|
Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят
|
29 мая 2019, 02:14
|
В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете
Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Железнодорожный район Самары, когда поступил сигнал от дежурного. Работники одной из охранных фирм попросили о помощи - злоумышленник проник в супермаркет на улице Тухачевского. Патрульные отправились по указанному адресу. На месте происшествия они увидели, что …
|
29 мая 2019, 01:49
|
В Самаре открылось движение по Утевской
|
29 мая 2019, 01:28
|
Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест
В среду, 29 мая, Самарский областной суд отклонил апелляцию на заочный арест фигуранта дела о «грязной» нефти - бывшего генерального директора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. Роману Ружечко предъявлены обвинения по трем статьям УК …
|
29 мая 2019, 01:15
|
Стало известно имя нового президента Грушинского клуба
|
29 мая 2019, 11:52
|
«Открываем купальный сезон»: на проспекте Кирова разлилось коммунальное море
|
29 мая 2019, 10:20
|
В Новокуйбышевске рухнула часть стены девятиэтажки на проспекте Победы
|
28 мая 2019, 02:28
|
В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков
В Самаре неизвестные похитили более 70 элементов оградительных щитов, которые коммунальщики используют, чтобы обозначить место коммунальной аварии или проведения ремонтных работ.
|
28 мая 2019, 01:09
|
Видео: в Тольятти спасли котенка, застрявшего под капотом иномарки
|
28 мая 2019, 08:28
|
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
|
23 мая 2019, 05:31
|
У лосенка, в смерти которого винили инспекторов «Самарской Луки», случился инфаркт
Стало известно, что лосенок, в гибели которого обвиняли инспекторов национального парка «Самарская Лука», скончался от инфаркта. Напомним, животное погибло 11 марта на трассе Новинки — Торновое. Представители движения «Рождественская инициатива» считали, что в гибели лося виноваты сотрудники нацпарка - якобы …
|
19 апреля 2019, 10:46
|
В Сызрани расследуют нападение алабая на 6-летнего мальчика
|
26 ноября 2018, 05:04
|
Прокусила до кости: в Сызрани на 6-летнего ребенка напала собака
|
26 ноября 2018, 09:49
|
Водитель иномарки сбил насмерть лося в Самарской области
|
17 октября 2018, 01:04
|
Бегающего по Загородному парку лося сняли на видео
В Самаре по Загородному парку бегает лось, сообщили очевидцы. В соцсети появилось видео. Предположительно, он приплыл в Самару с правого берега Волги. Напомним, аналогичный случай был весной 2016 года. Двух лосей – предположительно маму и её детеныша, видели в …
|
8 июня 2018, 01:38
|
Лось снес крышу иномарки и погиб на трассе под Тольятти
|
24 мая 2018, 11:52
Мы Вам перезвоним!