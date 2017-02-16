С начала этого года в регионе успели завершить капремонт девяти домов. Сейчас в самом разгаре работы на 60-ти объектах. Всего в этом году планируют привести в порядок 1 тысячу 73 многоквартирных дома. Виды работ зависят от пожеланий жильцов. В 359 домах заменят коммуникации, 468 обновят кровли, в 207 отремонтируют и утеплят фасады, в 34 зданиях заменят лифты, в 5 отремонтируют фундаменты.
Качество работ на каждом проверяют специалисты фонда капремонта. Гарантия на все виды работ 5 лет. На объектах заняты подрядчики, проверенные временем.
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В Самаре разразился скандал, связанный с подготовкой к Чемпионату мира по футболу
В Самаре разразился скандал, связанный с подготовкой к Чемпионату мира по футболу. На пересечении улицы Алма-Атинской и Московского шоссе в рамках работ по реконструкции главной транспортной магистрали города пострадали коммуникации, которые снабжали водой садово-дачное товарищество и коммерческие объекты. Одна труба …
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10 февраля 2017, 06:11
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Десятки многоэтажек в Самаре остались без света
В четверг, 9 февраля, десятки многоэтажек в Кировском и Промышленном районе Самары остались без электричества. Завершить восстановительные работы обещают к полудню, передает «Волга-Ньюс».
Причину отключения электроэнергии сейчас устанавливают. Без света остались дома по Краснодонской, Мирной, Черемшанской, Ставропольской и …
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9 февраля 2017, 10:13
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Минстрой представил новые платежки за услуги ЖКХ
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3 февраля 2017, 01:51
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Фирмы-однодневки принуждают самарцев менять электросчетчики
В Самаре участились случаи неправомерного принуждения граждан к замене электросчетчиков, сообщает "Самарская сетевая компания". Массовым обходом квартир занимаются сотрудники "фирм-однодневок". Они убеждают доверчивых граждан в необходимости установки нового прибора. Свое требование злоумышленники обосновывают возможной неисправностью устройства или истечением срока его …
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3 февраля 2017, 10:34
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В следующем году в Тольятти отремонтируют 80 многоквартирных домов
В этом году в Автограде должны привести в порядок 349 домов. Сегодня в городе прошло совместное выездное совещание сотрудников министерства ЖКХ и депутатов губернской думы. В местном департаменте ЖКХ участники обсуждали ход реализации программы капремонта. Решалось, как поощрить исполнительных подрядчиков, …
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30 ноября 2016, 11:38
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Счетная палата Самарской области проверила работу регионального Фонда капремонта за последние 2,5 года
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17 октября 2016, 02:51
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В блогах: как нам меняют стояки по программе капремонта
Блогер konst90 рассказал, как в Самаре на Молодогвардейской меняют стояки по программе капремонта. «В общем, работают они отвратительно», - считает автор. «Категорически не понравился график работы. Звонят, например, в дверь в пятницу: «Пожалуйста, будьте дома после трёх. Будем батареи …
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9 августа 2016, 05:17
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Тарифы ЖКХ в Самарской области вырастут с 1 июля
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1 июля 2016, 11:23