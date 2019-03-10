В тольяттинском театре «Колесо» во время спектакля эвакуировали зрителей В пятницу, 8 марта, в тольяттинском театре «Колесо» возник переполох - пришлось эвакуировать сотрудников и посетителей. По предварительным данным, неизвестный позвонил по телефону, и после этого была проведена эвакуация. Пока неизвестно, что именно говорил этот человек.

- Шёл спектакль, самое … - Шёл спектакль, самое