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В блогах: в Самаре снесли ДК "Мир". Теперь там "воткнут" ТЦ "Кирыч"?
Блогер Александр Жоголев поведал про печальную судьбу бывшего самарского Дома культуры "Мир" на Заводском шоссе.
"Долго наблюдал я за этим ДК, построенным в 1953 году. Всё искренне надеялся, что отреставрируют здание, - пишет автор. - И вот на …
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1 ноября 2018, 05:13
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В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти
Неслабое виртуальное переживание среди тольяттинцев спровоцировал в Instagram известный певец и музыкант Леонид Агутин. Вчера, 31 октября, он выступал в Автограде. А перед концертом разместил на своей страничке, казалось бы, безобидное фото. «Вечереет. На закате. Подбираемся к Тольятти…» - …
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1 ноября 2018, 05:06
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В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество
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1 ноября 2018, 04:59
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В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61
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1 ноября 2018, 04:36
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Отец-убийца, который сжег троих своих детей, просидит в тюрьме до конца своих дней
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1 ноября 2018, 02:18
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В Самаре «Приора» протаранила бетонный столб: пострадала 5-летняя девочка
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1 ноября 2018, 12:13
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В блогах: в Самаре дети рисовали пластилином
Самарский паблик "Клуба поддержки семьи и детства "Вместе" сообщил в соцсети "ВКонтакте", что 28 октября прошел благотворительный творческий мастер-класс!
"Вместе с нашими ребятами мы рисовали пластилином и гуашью! Оказывается, рисовать можно не только красками. Рисовать можно и пластилином! …
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30 октября 2018, 08:58
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В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке
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30 октября 2018, 02:56
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В блогах: "Хорошо в стране советской жить": танец пионеров в самарской школе
Самарец Антон Рубин также в "ФБ" рассказал, что сегодня, в День учителя, в одной из городских школ показали танец пионеров. Под песню "Хорошо в стране советской жить". "Это все, что вам нужно знать про 21-й век. Его нет, не …
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6 октября 2018, 11:45
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В блогах: в 46-й школе Тольятти выталкивают родителей из школы
Резонансное видео выложили в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". В 46-ю школу города не пускают родителей. Крепкая тетенька-охранник не церемонясь вытолкнула маму ребенка, которая решила свое чадо просто навестить. В помещении - отборный мат, вокруг - много школьников.
"Уходите …
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4 октября 2018, 09:04
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В школьной столовой в Тольятти работал повар с уголовным прошлым
Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила школы и выяснилось, что в одном из образовательных учреждений работал повар, имевший судимость. Ранее женщина была осуждена по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».
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14 сентября 2018, 11:37
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Астрономию снова будут преподавать в 95% школ Самарской области
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31 августа 2018, 09:34