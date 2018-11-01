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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

В блогах: в Самаре снесли ДК

В блогах: в Самаре снесли ДК "Мир". Теперь там "воткнут" ТЦ "Кирыч"?

Блогер Александр Жоголев поведал про печальную судьбу бывшего самарского Дома культуры "Мир" на Заводском шоссе.

"Долго наблюдал я за этим ДК, построенным в 1953 году. Всё искренне надеялся, что отреставрируют здание, - пишет автор. - И вот на 
1 ноября 2018, 05:13
В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти

В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти

Неслабое виртуальное переживание среди тольяттинцев спровоцировал в Instagram известный певец и музыкант Леонид Агутин. Вчера, 31 октября, он выступал в Автограде. А перед концертом разместил на своей страничке, казалось бы, безобидное фото. «Вечереет. На закате. Подбираемся к Тольятти…» - 
1 ноября 2018, 05:06
В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество

В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество

В суд Октябрьского района направлено уголовное дело в отношении трех членов некоммерческого партнерства коллегии адвокатов Самарской области «Дэ-юре» и ПАСО СОКА. В зависимости от роли каждого их подозревают в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.

По версии следствия, в 2015 
1 ноября 2018, 04:59
В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61

В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61

В Самаре по просьбам жителей домов по улице Солнечной изменилось расписание автобуса №61. До 9 ноября в тестовом режиме организован дополнительный утренний рейс. Автобус будет выезжать в 06:00 от остановки «Улица XXII Партсъезда». Он будет двигаться в сторону «ТЦ «Колизей», 
1 ноября 2018, 04:36
Отец-убийца, который сжег троих своих детей, просидит в тюрьме до конца своих дней

Отец-убийца, который сжег троих своих детей, просидит в тюрьме до конца своих дней

В Самарской области прошел суд над убийцей троих детей. По информации следствия, преступление было совершено 14 февраля этого года. 26-летний житель села Лозовка Кинель-Черкасского района Андрей Покровенков поссорился со своей женой на почве нехватки денег. В какой-то момент он решил 

1 ноября 2018, 02:18
В Самаре «Приора» протаранила бетонный столб: пострадала 5-летняя девочка

В Самаре «Приора» протаранила бетонный столб: пострадала 5-летняя девочка

В среду, 31 октября, в Куйбышевском районе Самары произошла авария с пострадавшими. Причем, ранения получил маленький ребенок. В 15:55 30-летний водитель ехал на автомобиле «Лада Приора» по улице Грозненской в направлении Фасадной.
 
В какой-то момент автомобилист не справился с управлением и 
1 ноября 2018, 12:13
В блогах: в Самаре дети рисовали пластилином

В блогах: в Самаре дети рисовали пластилином

Самарский паблик "Клуба поддержки семьи и детства "Вместе" сообщил в соцсети "ВКонтакте", что 28 октября прошел благотворительный творческий мастер-класс!

"Вместе с нашими ребятами мы рисовали пластилином и гуашью! Оказывается, рисовать можно не только красками. Рисовать можно и пластилином! 
30 октября 2018, 08:58
В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области полиция и волонтеры ищут 15-летнюю девушку. Виктория Прохорова ушла из дома в Новокуйбышевске еще 6 октября и до сих пор не вернулась. Ее сотовый телефон выключен.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160-174 см, славянской внешности, среднего 
30 октября 2018, 02:56
В блогах:

В блогах: "Хорошо в стране советской жить": танец пионеров в самарской школе

Самарец Антон Рубин также в "ФБ" рассказал, что сегодня, в День учителя, в одной из городских школ показали танец пионеров. Под песню "Хорошо в стране советской жить". "Это все, что вам нужно знать про 21-й век. Его нет, не 
6 октября 2018, 11:45
В блогах: в 46-й школе Тольятти выталкивают родителей из школы

В блогах: в 46-й школе Тольятти выталкивают родителей из школы

Резонансное видео выложили в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". В 46-ю школу города не пускают родителей. Крепкая тетенька-охранник не церемонясь вытолкнула маму ребенка, которая решила свое чадо просто навестить. В помещении - отборный мат, вокруг - много школьников.

"Уходите 
4 октября 2018, 09:04
В школьной столовой в Тольятти работал повар с уголовным прошлым

В школьной столовой в Тольятти работал повар с уголовным прошлым

Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила школы и выяснилось, что в одном из образовательных учреждений работал повар, имевший судимость. Ранее женщина была осуждена по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».
14 сентября 2018, 11:37
Астрономию снова будут преподавать в 95% школ Самарской области

Астрономию снова будут преподавать в 95% школ Самарской области

Переход на пятидневную учебную неделю, введение астрономии и собеседований для допуска к экзаменам в 9 классе — таковы новшества предстоящего учебного года для школьников Самарской области. 
 
В предстоящем учебном году главным новшеством для школьников Самарской области станет 5-ти дневная учебная 
31 августа 2018, 09:34
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