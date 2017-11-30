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Материалы по теме:

В Кировском районе Самары 5-месячная девочка утонула при купании

В Кировском районе Самары 5-месячная девочка утонула при купании

Самарские следователи начали проверку по факту гибели младенца. Погибла пятимесячная девочка. Трагедия случилась в квартире дома в Кировском районе Самары в среду, 29 ноября, около восьми часов вечера.

«5-месячная девочка утонула при купании», - уточнили в пресс-службе СУ СК России по 

30 ноября 2017, 01:50
В озеро Яицкое под Самарой упал 67-летний парапланерист и утонул

В озеро Яицкое под Самарой упал 67-летний парапланерист и утонул

В среду, 29 ноября, самарские спасатели приняли участие в ликвидации происшествия на воде. По предварительной информации, в озеро Яицкое под Самарой упал парапланерист. Мужчина утонул. Ему было 67 лет. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 17:08.

«К месту происшествия выезжали 

30 ноября 2017, 05:14
Под Самарой «Логан» влетел в дорожный знак, водитель умер

Под Самарой «Логан» влетел в дорожный знак, водитель умер

В понедельник, 27 ноября, под Самарой произошло смертельное ДТП. Автомобиль «Рено Логан» влетел в дорожный знак, водитель умер. Полицейские предоставили фото с места происшествия

Авария произошла на территории Сергиевского района около 11 утра. Машиной управлял 39-летний мужчина, ехавший со 
28 ноября 2017, 03:37
Появились подробности гибели велосипедиста и пешехода в Самаре

Появились подробности гибели велосипедиста и пешехода в Самаре

В самарской полиции сообщили подробности гибели велосипедиста и пешехода в результате двух ДТП. По уточненным данным, погибший велосипедист – мужчина 1949 года рождения. В понедельник, 27 ноября, около шести часов вечера он ехал по улице Литвинова в Зубчаниновке. Дорога 
28 ноября 2017, 02:49
В Самаре подросток погиб после падения в шахту новостройки

В Самаре подросток погиб после падения в шахту новостройки

В Самаре следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка. 17-летний юноша упал в шахту новостройки на Пятой просеке. От полученных после падения травм пострадавший умер в больнице.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в следственном управлении СК России по Самарской 

28 ноября 2017, 12:13
Причину отравления 5 жителей Самары назовет СК

Причину отравления 5 жителей Самары назовет СК

В Самаре следователи начали проверку по факту госпитализации пятерых человек с признаками отравления, предположительно, газом. Как уже сообщала «ТЕРРА», пострадали трое взрослых и двое детей. Инцидент произошел в ночь на 27 ноября в квартире дома на улице Мориса Тореза в 
27 ноября 2017, 05:42
Причину смерти найденного в Тольятти младенца назовет СК

Причину смерти найденного в Тольятти младенца назовет СК

По факту обнаружения в Тольятти тела младенца начата доследственная проверка. Причину смерти ребенка назовет СК. Следователи уточнили, что тело малыша нашли на территории организации, занимающейся переработкой мусора. Видимых телесных повреждений не обнаружено, говорится в сообщении.

«На место происшествия выехали 
14 ноября 2017, 12:36
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