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В Кировском районе Самары 5-месячная девочка утонула при купании
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30 ноября 2017, 01:50
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В озеро Яицкое под Самарой упал 67-летний парапланерист и утонул
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30 ноября 2017, 05:14
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Под Самарой «Логан» влетел в дорожный знак, водитель умер
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28 ноября 2017, 03:37
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Появились подробности гибели велосипедиста и пешехода в Самаре
В самарской полиции сообщили подробности гибели велосипедиста и пешехода в результате двух ДТП. По уточненным данным, погибший велосипедист – мужчина 1949 года рождения. В понедельник, 27 ноября, около шести часов вечера он ехал по улице Литвинова в Зубчаниновке. Дорога …
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28 ноября 2017, 02:49
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В Самаре подросток погиб после падения в шахту новостройки
В Самаре следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка. 17-летний юноша упал в шахту новостройки на Пятой просеке. От полученных после падения травм пострадавший умер в больнице.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в следственном управлении СК России по Самарской …
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28 ноября 2017, 12:13
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Причину отравления 5 жителей Самары назовет СК
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27 ноября 2017, 05:42
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Причину смерти найденного в Тольятти младенца назовет СК
По факту обнаружения в Тольятти тела младенца начата доследственная проверка. Причину смерти ребенка назовет СК. Следователи уточнили, что тело малыша нашли на территории организации, занимающейся переработкой мусора. Видимых телесных повреждений не обнаружено, говорится в сообщении.
«На место происшествия выехали …
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14 ноября 2017, 12:36