|
Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
|
31 мая 2019, 04:55
|
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд
В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, …
|
31 мая 2019, 04:29
|
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
|
31 мая 2019, 03:58
|
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом
Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это …
|
31 мая 2019, 03:42
|
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина
В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая …
|
31 мая 2019, 02:51
|
Прокуратура нашла 500 нарушений в работе самарских коммунальщиков
Прокуратура проверила работу самарских коммунальщиков и нашла более 500 нарушений в деятельности «ДомКомИнвеста», который обслуживает 1/5 всех домов столицы 63-го региона. Об этом в Твиттере сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Известно, что надзорное ведомство проверило несколько управляющих компаний - ОО …
|
28 мая 2019, 10:13
|
Депутат Александр Хинштейн попросил Генпрокурора проверить строительство МТЛ «Арена»-2
Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой наказать ответственных за недочеты, допущенные при строительстве спорткомплекса МТЛ «Арена»-2.
|
5 апреля 2019, 01:39
|
В Самарской области еще не расселили 700 ветхих и аварийных домов
|
29 марта 2019, 03:30
|
Опасная вода: за 2018 год выявили 302 нарушения санитарного законодательства
Региональный Роспотребнадзор обеспокоен качеством питьевой воды в Самарской области. В ведомство поступает много жалоб от жителей Волжского, Красноармейского и Ставропольского районов, особенно из села Подстёпки, от населения Чапаевска, Новокуйбышевска, Красноглинского и Куйбышевского районов Самары. И в большинстве своем претензии к …
|
26 марта 2019, 08:48
|
СКС ликвидирует колонки на улицах Самары
В ООО «Самарские коммунальные системы» принято решение полностью ликвидировать уличные колонки в разных районах областной столицы. Дальнейшие планы СКС включают в себя максимально возможный отказ от них и проведение водопроводных линий во все дома города.
Первые колонки (тогда их называли "водопроводные …
|
14 февраля 2019, 09:56
|
Под Нижним Тагилом неожиданно позеленело водохранилище
|
9 октября 2017, 05:14
|
Самарское отделение ОНФ просит решить проблему питьевой воды
Самарское отделение Общероссийского народного фронта заявило о намерении обратиться к губернатору с просьбой решить проблему обеспечения питьевой водой поселка Дружба. Более месяца 2000 его жителей вынуждены пользоваться услугами бойлера. Работники детского сада и школ привозят воду в бутылях, отмечается в сообщении. …
|
10 июля 2015, 04:01
|
В Похвистнево местный житель украл у знакомой газовую колонку
В полицию обратилась 32-летняя женщина, заявив, что у нее украли газовую колонку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Выяснилось, что хозяйка дома распивала спиртные напитки вместе с гостями. Один из них воспользовался тем, что женщина заснула и похитил газовый прибор. 27-летнего мужчину …
|
31 января 2014, 05:13
|
В Советском районе Самары три человека отравились бытовым газом
|
17 января 2014, 10:39
Мы Вам перезвоним!