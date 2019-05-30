В Самарской области еще не расселили 700 ветхих и аварийных домов … Прокуратура Самарской области в 2018 году выявила 118 нарушений закона по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Сейчас без расселения остаются 700 домов, в которых проживают 1974 человека. Такие данные озвучил на своей пресс-конференции в пятницу, 29 марта, начальник