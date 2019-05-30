5
06
07
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая 
31 мая 2019, 02:51
Прокуратура нашла 500 нарушений в работе самарских коммунальщиков

Прокуратура нашла 500 нарушений в работе самарских коммунальщиков

Прокуратура проверила работу самарских коммунальщиков и нашла более 500 нарушений в деятельности «ДомКомИнвеста», который обслуживает 1/5 всех домов столицы 63-го региона. Об этом в Твиттере сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Известно, что надзорное ведомство проверило несколько управляющих компаний - ОО 
28 мая 2019, 10:13
Депутат Александр Хинштейн попросил Генпрокурора проверить строительство МТЛ «Арена»-2

Депутат Александр Хинштейн попросил Генпрокурора проверить строительство МТЛ «Арена»-2

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой наказать ответственных за недочеты, допущенные при строительстве спорткомплекса МТЛ «Арена»-2.
 
«Направил запрос Генпрокурору о привлечении к ответственности самарских чиновников, по халатности которых на воздух выброшено 580 млн рублей», -
5 апреля 2019, 01:39
В Самарской области еще не расселили 700 ветхих и аварийных домов

В Самарской области еще не расселили 700 ветхих и аварийных домов

Прокуратура Самарской области в 2018 году выявила 118 нарушений закона по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Сейчас без расселения остаются 700 домов, в которых проживают 1974 человека. Такие данные озвучил на своей пресс-конференции в пятницу, 29 марта, начальник 
29 марта 2019, 03:30
Опасная вода: за 2018 год выявили 302 нарушения санитарного законодательства

Опасная вода: за 2018 год выявили 302 нарушения санитарного законодательства

Региональный Роспотребнадзор обеспокоен качеством питьевой воды в Самарской области. В ведомство поступает много жалоб от жителей Волжского, Красноармейского и Ставропольского районов, особенно из села Подстёпки, от населения Чапаевска, Новокуйбышевска, Красноглинского и Куйбышевского районов Самары. И в большинстве своем претензии к 
26 марта 2019, 08:48
СКС ликвидирует колонки на улицах Самары

СКС ликвидирует колонки на улицах Самары

В ООО «Самарские коммунальные системы» принято решение полностью ликвидировать уличные колонки в разных районах областной столицы. Дальнейшие планы СКС включают в себя максимально возможный отказ от них и проведение водопроводных линий во все дома города.

Первые колонки (тогда их называли "водопроводные 

14 февраля 2019, 09:56
Под Нижним Тагилом неожиданно позеленело водохранилище

Под Нижним Тагилом неожиданно позеленело водохранилище

В Свердловской области позеленела вода в Черноисточинском водохранилище. Оттуда ведется забор воды для Нижнего Тагила. Редкие кадры разместил в Сети общественник и эколог Андрей Волегов.
Как следует из опубликованных материалов, вода в пруду и часть берега, который она омывает, ярко-зеленого 

9 октября 2017, 05:14
Самарское отделение ОНФ просит решить проблему питьевой воды

Самарское отделение ОНФ просит решить проблему питьевой воды

Самарское отделение Общероссийского народного фронта заявило о намерении обратиться к губернатору с просьбой решить проблему обеспечения питьевой водой поселка Дружба. Более месяца 2000 его жителей вынуждены пользоваться услугами бойлера. Работники детского сада и школ привозят воду в бутылях, отмечается в сообщении. 
10 июля 2015, 04:01
В Похвистнево местный житель украл у знакомой газовую колонку

В Похвистнево местный житель украл у знакомой газовую колонку

В полицию обратилась 32-летняя женщина, заявив, что у нее украли газовую колонку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Выяснилось, что хозяйка дома распивала спиртные напитки вместе с гостями. Один из них воспользовался тем, что женщина заснула и похитил газовый прибор. 27-летнего мужчину 

31 января 2014, 05:13
В Советском районе Самары три человека отравились бытовым газом

В Советском районе Самары три человека отравились бытовым газом

Вчера, 16 января, в Самаре две женщины 59 и 40 лет и двухгодовалый ребенок отравились, предположительно, угарным газом от колонки. Пострадавшим была оказана скорая медицинская помощь. Ребенок госпитализирован с отравлением средней тяжести, у женщин - легкая степень отравления, от госпитализаци 

17 января 2014, 10:39
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх