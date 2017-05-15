В Оренбурге стартовал Кубок Европы по дзюдо. В первый день на татами вышли девять дзюдоистов, представляющих сборную Самарской области. Трое из них завоевали медали.

Бронзовая призерка Первенства России до 23 лет Дилбара кызы Салкарбек стала серебряным призером в весовой категории 57 кг. Воспитанница …