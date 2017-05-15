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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 мая 2017г 
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Банкиры не хотят финансировать строительство нового колеса обозрения в парке имени Гагарина

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Эта история уходит своими корнями в 2010 год. 

15 мая 2017, 04:17
Три самарских дзюдоистки завоевали медали в первый день Кубка Европы

Три самарских дзюдоистки завоевали медали в первый день Кубка Европы

В Оренбурге стартовал Кубок Европы по дзюдо. В первый день на татами  вышли девять дзюдоистов, представляющих сборную Самарской области. Трое из них завоевали медали.

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15 мая 2017, 03:13
Самарские леса будут спасать от пилильщика-ткача

Самарские леса будут спасать от пилильщика-ткача

С 15 мая по 4 июня в Самарской области проведут химическую обработку лесов от вредителя пилильщика-ткача  звездчатого, сообщает региональный Минлесхоз.
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15 мая 2017, 12:17
Ремонтные работы на Волжском проспекте начнутся с 15 мая

Ремонтные работы на Волжском проспекте начнутся с 15 мая

Дорожное полотно на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга» в Самаре вскроют не 12 мая, как было объявлено, а 15 мая. Как сообщает «Предприятие тепловых сетей», ремонт тепловой камеры, которая расположена под дорогой, перенесен по просьбе администрации г.о.Самара. В понедельник 

12 мая 2017, 10:15
Кто ответит за чуму свиней?

Кто ответит за чуму свиней?

Виновными в распространении в нашем регионе африканской  чумы свиней, из-за которой пришлось усыпить  527 животных, признаны ветеринары  Хворостянского района. Прокуратура провела проверку и выяснила, что ветеринары еще зимой  проигнорировали жалобу фермера из села Гремячка на падеж скота. В результате в 

11 мая 2017, 10:40
Подпустила чуму к Самаре: на женщину-ветеринара завели уголовное дело

Подпустила чуму к Самаре: на женщину-ветеринара завели уголовное дело

В Самарской области завели уголовное дело на женщину - ведущего ветеринара Хворостянского района. По версии правоохранителей, из-за её халатности в районе распространилась африканская чума свиней, передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на источник.

Для здоровья людей это заболевание не опасно. 
4 мая 2017, 05:08
Самарским фермерам компенсируют ущерб от африканской чумы

Самарским фермерам компенсируют ущерб от африканской чумы

Жителям Хворостяного района возместят ущерб от африканской чумы. Правительство Самарской области опубликовало постановление о выделении на эти цели более 2,5 млн рублей из средств резервного фонда. Единовременные выплаты получат граждане, у которых были изъяты животные при ликвидации очага эпидемии в 

25 апреля 2017, 03:48
В вареной колбасе нашли вирус африканской чумы свиней

В вареной колбасе нашли вирус африканской чумы свиней

Сотрудники саратовского ветконтроля обнаружили вирус африканской чумы свиней в партии вареной колбасы. По данным ведомства, продукция была произведена на мясоперерабатывающем предприятии в городе Энгельс (Саратовская область). На площадке введен карантин. По данным ведомства, общий вес зараженной партии – 45 килограммов. 
18 апреля 2017, 05:18
Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней

Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней

В Хворостянском районе Самарской области ликвидировано 527 свиней из частных подворий и мини-ферм, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Изъяли всех животных, находящихся в зоне карантина.  

«Животные уничтожались бескровным способом при помощи инъекции. Туши животных были вывезены на полигон 
27 марта 2017, 04:50
В Самарской области ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

В Самарской области ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

В эти минуты съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА» находится в Хворостянском районе, где в селе Гремячка впервые в Самарской области выявлен очаг африканской чумы свиней. Это ЧП способно нанести животноводческой отрасли губернии смертельный удар. Потенциальный ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей. Наши 

16 марта 2017, 12:36
Более 30 школ Самарской области частично приостановили занятия

Более 30 школ Самарской области частично приостановили занятия

Заболеваемость гриппом и ОРВИ особенно высока среди детей в возрасте 7-14 лет.
По данным областного Роспотребнадзора за минувшую неделю в регионе зарегистрировано более 18 тысяч заразившихся. Из них 8 тысяч - жители Самары.
По совокупному населению недельный эпидемический порог был 

7 февраля 2017, 06:02
Карантин по гриппу введен во всех 162 школах Самары

Карантин по гриппу введен во всех 162 школах Самары

Классы пустуют. Каникулы продлили до 12 января включительно. Цель таких мер - разобщить детей, которые в первую очередь подвержены сезонным вирусам. При этом сами ученики в эти дни наоборот стараются общаться друг с другом как можно больше. 

За минувшую неделю число 

10 января 2017, 07:11
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