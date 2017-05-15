Соответствующее постановление было подписано в пятницу, 12 мая. Напомним, карантин был введен 17 марта. В Самарской области очаг заражения вирусом был выявлен в фермерском крестьянском хозяйстве в с. Гремячка Хворостянского района Самарской области, где произошел падеж поголовья свиней. Это первый случай попадания вируса АЧС на территорию Самарской области. Для возмещения убытков 54 жителям Хворостянского района, чьи животные были изъяты для ликвидации очага болезни, из резервного фонда Самарской области было выделено более 2,5 млн руб.
После обнаружения источника очага от места заражения была наложена первая угрожаемая пятикилометровая санитарная зона, в которую вошли три населенных пункта района – села Гремячка, Владимировка и Дубровка.
Постановлением было предусмотрено сохранение на шесть месяцев ряда ограничений - запрет закупки свиней у населения, запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, запрет на вывоз свиней и продуктов животноводства, полученных от убоя свиней и не прошедших промышленную обработку, за пределы второй угрожаемой зоны.
На дорогах ведущих из эпизоотического очага к внешним границам первой зоны в с. Гремячка, с. Дубровка и с. Владимировка были установлены 3 контрольно-пропускных поста с привлечением сотрудников внутренних дел, оборудованных дезинфекционными барьерами и работавших в круглосуточном режиме.
Как уже сообщала «ТЕРРА», виновными в распространении в нашем регионе африканской чумы свиней признаны ветеринары Хворостянского района. Прокуратура провела проверку и выяснила, что ветеринары еще зимой проигнорировали жалобу фермера из села Гремячка на падеж скота. В результате в период с февраля по март только в этом подворье погибли 86 свиней. Потом появились новые очаги заболевания - в других населенных пунктах. По факту выявленных нарушений районная прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства в департамент ветеринарии Самарской области.
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