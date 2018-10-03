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В Тольятти находить стихийные свалки будет «Дрон-патрульный»
В Автограде для наблюдения за лесными массивами и городскими территориями будут использовать «Дрон-патрульный». Прибор будет выявлять несанкционированные свалки, лесные пожары и проверять ситуацию на полигонах хранения твердых бытовых отходов. Сейчас уже проведено два испытания, в том числе полеты над лесом …
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3 октября 2018, 02:15
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На светофорах около Центрального автовокзала Самары появятся стрелки
В областной столице изменится схема движения транспорта на Московском шоссе. На участке магистрали в районе Центрального автовокзала постоянно возникают серьезные пробки и заторы, решить проблему попробуют с помощью светофоров.
Как сообщили представители автоматический системы управления дорожным движением (АСУДД), на …
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3 октября 2018, 01:45
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В Самаре вода подтопила несколько улиц на Металлурге
В среду, 3 октября, произошла очередная коммунальная авария на Металлурге в Самаре. Из-за утечки из водовода на улице Нагорной подтопило несколько улиц — саму Нагорную, Пугачевскую, Ставропольскую. Представители «Самарских коммунальных систем» заявили, что знают о ЧП и утечку уже зарегистрировали, …
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3 октября 2018, 12:35
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В Самаре строительство станции метро «Алабинская» завершит «Волготрансстрой-9»
Стало известно, что подряд на завершение строительства станции метрополитена «Алабинская» будет отдан АО «Волготрансстрой-9» (входит в самарскую ГК «Волгатрансстрой»). Компания подала единственную заявку на участие в аукционе. Подрядчик выполнит строительно-монтажные работы второго этапа строительства очереди пятого пускового комплекса станции «Алабинская». …
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3 октября 2018, 10:46
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В Самарской области 48 человек тушили 700 тонн сена
Во вторник вечером, 2 октября, в 19:10 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях сообщили, что в Хворостянском районе возник серьезный пожар. По словам собеседника сотрудника оперативного ведомства, возгорание произошло на улице Советской в поселке Студенцы. Там горело 700 тонн …
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3 октября 2018, 10:12
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В Самаре октябрь стартует с похолодания
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1 октября 2018, 08:54
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В Тольятти прекратились выбросы
В Тольятти завершился длительный период неблагоприятных метеоусловий. По информации Приволжского УГМС, он продолжался 25 дней и закончился 17 сентября. Со следующего дня экологическая ситуация стала спокойной, случаи превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ на 8 стационарных постах наблюдений не фиксировались.
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28 сентября 2018, 05:24
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В Сызрани ветер обрушил дерево на крышу пиццерии
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28 сентября 2018, 11:16
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Самару на выходных захватят дожди
В выходные календарная осень окончательно установится в Самарской области: синоптики обещают осадки и прохладную погоду. По данным Приволжского УГМС, при прохождении фронтальных разделов циклонов в регионе будут выпадать небольшие и умеренные осадки. Местами усилится ветер. На территорию области будет поступать …
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28 сентября 2018, 08:58
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В Самарской области прогнозируют заморозки до - 2 в ночь на четверг
На этой рабочей неделе в Самарской области будет будет неустойчивая погода, обусловленная серией циклонов. При прохождении фронтальных разделов будут выпадать небольшие и умеренные осадки, местами усилится ветер. На смену теплой воздушной массе в регион будет поступать более холодный воздух, заметно …
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26 сентября 2018, 11:52
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Со среды Самарскую область оккупируют дожди
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18 сентября 2018, 04:19
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В Самарской области новая неделя стартует с дождей
В начале новой рабочей недели регион «накрыли» дожди: под влиянием активных фронтальных разделов южного циклонического образования в большинстве районов прошли осадки различной интенсивности, а температура воздуха заметно понизилась.
В ночь на вторник, 18 сентября, облачно с пояснениями, местами небольшой …
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17 сентября 2018, 09:25
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После ливня в Самаре подмыло Московское шоссе
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23 июля 2018, 11:00