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«Бункер S» Эфир передачи от 02.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 02.10.2018  
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Материалы по теме:

В Тольятти находить стихийные свалки будет «Дрон-патрульный»

В Тольятти находить стихийные свалки будет «Дрон-патрульный»

В Автограде для наблюдения за лесными массивами и городскими территориями будут использовать «Дрон-патрульный». Прибор будет выявлять несанкционированные свалки, лесные пожары и проверять ситуацию на полигонах хранения твердых бытовых отходов. Сейчас уже проведено два испытания, в том числе полеты над лесом 
3 октября 2018, 02:15
На светофорах около Центрального автовокзала Самары появятся стрелки

На светофорах около Центрального автовокзала Самары появятся стрелки

В областной столице изменится схема движения транспорта на Московском шоссе. На участке магистрали в районе Центрального автовокзала постоянно возникают серьезные пробки и заторы, решить проблему попробуют с помощью светофоров.

Как сообщили представители автоматический системы управления дорожным движением (АСУДД), на 
3 октября 2018, 01:45
В Самаре вода подтопила несколько улиц на Металлурге

В Самаре вода подтопила несколько улиц на Металлурге

В среду, 3 октября, произошла очередная коммунальная авария на Металлурге в Самаре. Из-за утечки из водовода на улице Нагорной подтопило несколько улиц — саму Нагорную, Пугачевскую, Ставропольскую. Представители «Самарских коммунальных систем» заявили, что знают о ЧП и утечку уже зарегистрировали, 
3 октября 2018, 12:35
В Самаре строительство станции метро «Алабинская» завершит «Волготрансстрой-9»

В Самаре строительство станции метро «Алабинская» завершит «Волготрансстрой-9»

Стало известно, что подряд на завершение строительства станции метрополитена «Алабинская» будет отдан АО «Волготрансстрой-9» (входит в самарскую ГК «Волгатрансстрой»). Компания подала единственную заявку на участие в аукционе. Подрядчик выполнит строительно-монтажные работы второго этапа строительства очереди пятого пускового комплекса станции «Алабинская». 
3 октября 2018, 10:46
В Самарской области 48 человек тушили 700 тонн сена

В Самарской области 48 человек тушили 700 тонн сена

Во вторник вечером, 2 октября, в 19:10 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях сообщили, что в Хворостянском районе возник серьезный пожар. По словам собеседника сотрудника оперативного ведомства, возгорание произошло на улице Советской в поселке Студенцы. Там горело 700 тонн 
3 октября 2018, 10:12
В Самаре октябрь стартует с похолодания

В Самаре октябрь стартует с похолодания

К началу новой рабочей недели в Самарской области установится антициклональный тип погоды: ночные температуры приблизятся к 0, в отдельных районах будут заморозки, а температура воздуха днем редко будет превышать 15-градусную отметку.

В понедельник, 1 октября, будет переменная облачность без 
1 октября 2018, 08:54
В Тольятти прекратились выбросы

В Тольятти прекратились выбросы

В Тольятти завершился длительный период неблагоприятных метеоусловий. По информации Приволжского УГМС, он продолжался 25 дней и закончился 17 сентября. Со следующего дня экологическая ситуация стала спокойной, случаи превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ на 8 стационарных постах наблюдений не фиксировались. 
 
- Сведения 
28 сентября 2018, 05:24
В Сызрани ветер обрушил дерево на крышу пиццерии

В Сызрани ветер обрушил дерево на крышу пиццерии

В четверг, 27 сентября, в вечеру погода в Самарской области резко испортилась, в отдельных районах дул сильный порывистый ветер и начались дожди. Не обошли капризы стихии стороной и Сызрань: на пересечении улиц Советской и переулка Достоевского дерево обрушилось на крышу 
28 сентября 2018, 11:16
Самару на выходных захватят дожди

Самару на выходных захватят дожди

В выходные календарная осень окончательно установится в Самарской области: синоптики обещают осадки и прохладную погоду. По данным Приволжского УГМС, при прохождении фронтальных разделов циклонов в регионе будут выпадать небольшие и умеренные осадки. Местами усилится ветер. На территорию области будет поступать 
28 сентября 2018, 08:58
В Самарской области прогнозируют заморозки до - 2 в ночь на четверг

В Самарской области прогнозируют заморозки до - 2 в ночь на четверг

На этой рабочей неделе в Самарской области будет будет неустойчивая погода, обусловленная серией циклонов. При прохождении фронтальных разделов будут выпадать небольшие и умеренные осадки, местами усилится ветер. На смену теплой воздушной массе в регион будет поступать более холодный воздух, заметно 
26 сентября 2018, 11:52
Со среды Самарскую область оккупируют дожди

Со среды Самарскую область оккупируют дожди

До пятницы, 21 сентября, на погоду в Самарской области будет влиять холодный фронт с волнами. Синоптики обещают дожди разной интенсивности и похолодание. В выходные сохранится неустойчивый характер погоды, но дожди постепенно прекратятся, а температура воздуха приблизится к климатической норме.
18 сентября 2018, 04:19
В Самарской области новая неделя стартует с дождей

В Самарской области новая неделя стартует с дождей

В начале новой рабочей недели регион «накрыли» дожди: под влиянием активных фронтальных разделов южного циклонического образования в большинстве районов прошли осадки различной интенсивности, а температура воздуха заметно понизилась.

В ночь на вторник, 18 сентября, облачно с пояснениями, местами небольшой 
17 сентября 2018, 09:25
После ливня в Самаре подмыло Московское шоссе

После ливня в Самаре подмыло Московское шоссе

В понедельник, 23 июля, жители областной столицы пожаловались на качество работ по ремонту Московского шоссе в районе Ботанического сада. Грунт на склонах размыло во время дождя в выходные, плиты, которые положили во время ремонта, поехали, а мелкая щебенка и дерн 
23 июля 2018, 11:00
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