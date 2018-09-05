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Крупное ДТП на трассе М-5: в Сызрани «Ларгус» протаранил «семерку»
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5 сентября 2018, 09:20
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В Самаре протестировали новую подсветку ракеты-носителя на проспекте Ленина
В ночь на 4 сентября в областной столице впервые включили подветку ракеты-носителя «Союз», установленной около музея «Самара космическая» на проспекте Ленина. Оснастить монумент подветкой попросили ранее ветераны аэрокосмической отрасли. Администрация Самары потратила на оборудование 2,7 млн рублей.
Известно, что …
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5 сентября 2018, 08:55
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В Самаре у «Рено» отлетело колесо и врезалось в другую машину
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5 сентября 2018, 08:29
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В Самарской области подвели итоги стратегических сессий
В Тольятти завершилась заключительная сессия "Стратегия лидерства 2030", призванная сформировать долгосрочный план развития региона. В течение лета по инициативе Дмитрия Азарова прошло 7 таких мероприятий в самых крупных городах области. После каждой сессии десятки тысяч жителей присылали свои предложения по …
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5 сентября 2018, 06:36
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Ведущие эксперты крупнейших банков прогнозируют низкую инфляцию
К концу 2018 года инфляция в России составит 3,6 процента, ключевая ставка Центробанка - 6,8. Таковы результаты консенсус-прогноза 15 ведущих экспертов крупнейших банков и институтов. Опрос проводила газета «Известия». Аналитики ожидают в этом году небольшого ускорения роста цен в …
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24 января 2018, 07:00
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«АвтоВАЗ» в новом году поднял цены на свою продукцию
С началом нового года «АвтоВАЗ» поднял рекомендованные розничные цены на свою продукцию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в крупных дилерских компаниях автогиганта. Кроме того, информацию изданию подтвердил и сам производитель.
Стоит отметить, что цены на …
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9 января 2018, 09:53
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Ставки по банковским вкладам снизятся до целевого уровня инфляции
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4 декабря 2017, 12:52
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Инфляция по итогам 2017 года будет рекордно низкой за всю постсоветскую историю
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30 ноября 2017, 05:52
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Российское зерно продадут за бугор
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26 июля 2017, 12:13
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Без хлеба не останемся: в Минсельхозе сделали прогноз на урожай
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6 июля 2017, 08:06
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Самарские аграрии собрали 2,1 млн тонн зерна
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14 декабря 2016, 02:25
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Обвал российской валюты может привести к значительному росту цен на зерно
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21 января 2016, 10:28