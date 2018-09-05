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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Крупное ДТП на трассе М-5: в Сызрани «Ларгус» протаранил «семерку»

Крупное ДТП на трассе М-5: в Сызрани «Ларгус» протаранил «семерку»

В среду, 5 сентября, произошла крупная автоавария на 882 километре трассы М-5 «Урал». В районе «демидовского» перекрестка столкнулись легковушки ВАЗ-2107 и «Лада Ларгус». Обе машины ехали в сторону Москвы.

По предварительным данным,  водитель «семерки»  захотел развернуться, но  не пропустил  
5 сентября 2018, 09:20
В Самаре протестировали новую подсветку ракеты-носителя на проспекте Ленина

В Самаре протестировали новую подсветку ракеты-носителя на проспекте Ленина

В ночь на 4 сентября в областной столице впервые включили подветку ракеты-носителя «Союз», установленной около музея «Самара космическая» на проспекте Ленина. Оснастить монумент подветкой попросили ранее ветераны аэрокосмической отрасли. Администрация Самары потратила на оборудование 2,7 млн рублей.

Известно, что 
5 сентября 2018, 08:55
В Самаре у «Рено» отлетело колесо и врезалось в другую машину

В Самаре у «Рено» отлетело колесо и врезалось в другую машину

Во вторник днем, 4 сентября, нестандартная автоавария произошла на пересечении улиц Киевской и Тухачевского в областной столице. Во время движения у иномарки «Рено» открутилось левое переднее колесо. По инерции оно покатилось вперед и повредило иномарку «Хендай». Информации о пострадавших нет, 
5 сентября 2018, 08:29
В Самарской области подвели итоги стратегических сессий

В Самарской области подвели итоги стратегических сессий

В Тольятти завершилась заключительная сессия "Стратегия лидерства 2030", призванная сформировать долгосрочный план развития региона. В течение лета по инициативе Дмитрия Азарова прошло 7 таких мероприятий в самых крупных городах области. После каждой сессии десятки тысяч жителей присылали свои предложения по 
5 сентября 2018, 06:36
Ведущие эксперты крупнейших банков прогнозируют низкую инфляцию

Ведущие эксперты крупнейших банков прогнозируют низкую инфляцию

К концу 2018 года инфляция в России составит 3,6 процента, ключевая ставка Центробанка - 6,8. Таковы результаты консенсус-прогноза 15 ведущих экспертов крупнейших банков и институтов. Опрос проводила газета «Известия». Аналитики ожидают в этом году небольшого ускорения роста цен в 
24 января 2018, 07:00
«АвтоВАЗ» в новом году поднял цены на свою продукцию

«АвтоВАЗ» в новом году поднял цены на свою продукцию

С началом нового года «АвтоВАЗ» поднял рекомендованные розничные цены на свою продукцию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в крупных дилерских компаниях автогиганта. Кроме того, информацию изданию подтвердил и сам производитель.

Стоит отметить, что цены на 
9 января 2018, 09:53
Ставки по банковским вкладам снизятся до целевого уровня инфляции

Ставки по банковским вкладам снизятся до целевого уровня инфляции

К 2020 году средние ставки по банковским вкладам снизятся до целевого уровня инфляции в 4 процента, прогнозируют в Российской академии наук. К такому значительному падению приведет снижение ключевой ставки ЦБ до 6,5 процентов.

«В условиях постепенного снижения ставок объем 
4 декабря 2017, 12:52
Инфляция по итогам 2017 года будет рекордно низкой за всю постсоветскую историю

Инфляция по итогам 2017 года будет рекордно низкой за всю постсоветскую историю

Она составит около 2,5 %. Такую оценку дал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Данный показатель даже ниже долгосрочного прогноза в 4%, который в начале года озвучивал Центробанк.
По итогам 2017-го, впервые за последние годы в стране будет зафиксирован рост ВВП. Небольшой 

30 ноября 2017, 05:52
Российское зерно продадут за бугор

Российское зерно продадут за бугор

В федеральном Министерстве сельского хозяйства предложили разрешить экспорт зерна из так называемого интервенционного фонда. В ведомстве считают, что это поможет сдержать рост стоимости пшеницы в стране и снизить госрасходы на обслуживание запасов с 2008 по 2013 годы. Сейчас в России 

26 июля 2017, 12:13
Без хлеба не останемся: в Минсельхозе сделали прогноз на урожай

Без хлеба не останемся: в Минсельхозе сделали прогноз на урожай

По предварительным прогнозам Министерства сельского хозяйства России, в этом году в стране будет собрано от 100 до 105 миллионов тонн зерна. Поздняя весна с заморозками и капризное лето не повлияют на урожай зерновых, считает глава ведомства Александр Ткачев. Этого вполне 
6 июля 2017, 08:06
Самарские аграрии собрали 2,1 млн тонн зерна

Самарские аграрии собрали 2,1 млн тонн зерна

Урожай зерна в Самарской области в 2016 году почти в 2 раза превысил потребности мукомольных и хлебопекарных предприятий губернии, заявили в региональном Минсельхозе.

Всего аграрии собрали 2,1 млн тонн, что на 57 процентов больше уровня прошлого года. Область столкнулась с проблемой 

14 декабря 2016, 02:25
Обвал российской валюты может привести к значительному росту цен на зерно

Обвал российской валюты может привести к значительному росту цен на зерно

Если бы не меры федерального правительства - а Минсельхоз устанавливает закупочные цены для производителей, - то стоимость злаков поднялась в разы уже к весне. Между тем самарские аграрии экспортировали в 2015 году 250 тысяч тонн зерна. И это, по мнению 
21 января 2016, 10:28
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