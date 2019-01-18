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Тольяттинец продал арендованный автомобиль
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18 января 2019, 05:36
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В Самаре прикрыли игорный клуб на Красной Глинке
В Самаре правоохранители «накрыли» игорное заведение в помещении одного из торговых павильонов, расположенных в поселке Красная Глинка. Они установили и задержали предполагаемого организатора азартных игр - 35-летнего нигде не работающего жителя областной столицы. Ранее этот человек не представал перед судом. …
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18 января 2019, 04:44
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«Конкуренция огромная»: Самарская область претендует на создание научно-образовательного центра
В Самарской области могут создать научно-образовательный центр. Об этом в пятницу, 18 января, сообщил во время пресс-конференции губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он рассказал, что идея Самарской области была высоко оценена федеральным министром науки и образования Михаилом Котюковым.
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18 января 2019, 04:25
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В Самаре грузовик протаранил машину скорой: пострадали 4 человека
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18 января 2019, 04:05
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Тольятти, Сызрань и Жигулевск получат 15 новых машин скорой помощи
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29 декабря 2018, 08:27
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В Амурской области 26 детей заразили гепатитом С
В Благовещенске, это Амурская область, сейчас набирает обороты скандал вокруг заражения гепатитом С сразу 26 детей, старшему из которых 14 , младшему всего 6 месяцев. СМИ пишут, что инфицирование могло произойти в онко-гематологическом отделении местной клинической больницы, где все …
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26 декабря 2018, 01:02
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В Самаре врача признали виновным в гибели мамы тройняшек
Во вторник, 25 декабря, в областной столице вынесли приговор врачу за смерть мамы тройняшек после родов. На скамье подсудимых оказалась акушер-гинеколог Наталья Родионова. Она обвинялась в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
Во время расследования и …
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26 декабря 2018, 08:59
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По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп
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13 декабря 2018, 12:52
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