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Материалы по теме:

Тольяттинец продал арендованный автомобиль

Тольяттинец продал арендованный автомобиль

В Тольятти к полицейским обратился владелец фирмы, которая специализируется на сдаче автомобилей в аренду. Мужчина заявил, что один из клиентов не вернул ему машину. После заключения договора клиент уехал на арендованной «Ладе Гранте» и вскоре отключил телефон. Владелец оценил автомобиль 
18 января 2019, 05:36
В Самаре прикрыли игорный клуб на Красной Глинке

В Самаре прикрыли игорный клуб на Красной Глинке

В Самаре правоохранители «накрыли» игорное заведение в помещении одного из торговых павильонов, расположенных в поселке Красная Глинка. Они установили и задержали предполагаемого организатора азартных игр - 35-летнего нигде не работающего жителя областной столицы. Ранее этот человек не представал перед судом. 
18 января 2019, 04:44
«Конкуренция огромная»: Самарская область претендует на создание научно-образовательного центра

«Конкуренция огромная»: Самарская область претендует на создание научно-образовательного центра

В Самарской области могут создать научно-образовательный центр. Об этом в пятницу, 18 января, сообщил во время пресс-конференции губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он рассказал, что идея Самарской области была высоко оценена федеральным министром науки и образования Михаилом Котюковым. 

- Всего 
18 января 2019, 04:25
В Самаре грузовик протаранил машину скорой: пострадали 4 человека

В Самаре грузовик протаранил машину скорой: пострадали 4 человека

В четверг, 17 января, в Советском районе Самары произошла авария с участием кареты скорой помощи. В 03:30 19-летний водитель грузовика Dong Feng ехал по улице Гагарина в направлении Запорожской. По данным регионального ГУ МВД, он не сумел проконтролировать движение своего 
18 января 2019, 04:05
Тольятти, Сызрань и Жигулевск получат 15 новых машин скорой помощи

Тольятти, Сызрань и Жигулевск получат 15 новых машин скорой помощи

Службы скорой помощи Тольятти, Сызрани и Жигулевска получили 15 новых автомобилей, полностью укомплектованных оборудованием для оказания первой помощи. В начале 2019 года в регион доставят 23 новых автомобиля скорой помощи ГАЗ и УАЗ для городов и районов. 
 
- Вы - спасатели 
29 декабря 2018, 08:27
В Амурской области 26 детей заразили гепатитом С

В Амурской области 26 детей заразили гепатитом С

В Благовещенске, это Амурская область, сейчас набирает обороты скандал вокруг заражения гепатитом С сразу 26 детей, старшему из которых 14 , младшему всего 6 месяцев. СМИ пишут, что инфицирование могло произойти в онко-гематологическом отделении местной клинической больницы, где все 
26 декабря 2018, 01:02
В Самаре врача признали виновным в гибели мамы тройняшек

В Самаре врача признали виновным в гибели мамы тройняшек

Во вторник, 25 декабря, в областной столице вынесли приговор врачу за смерть мамы тройняшек после родов. На скамье подсудимых оказалась акушер-гинеколог Наталья Родионова. Она обвинялась в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Во время расследования и 
26 декабря 2018, 08:59
По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп

По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп

За прошлую неделю, с 3 по 9 декабря, в Самарской обрасти ОРВИ и гриппом заразились более 9,7 тысяч человек. Причем, 4,7 тысяч пациентов насчитали только в губернской столице. Показатели выросли по сравнению с результатами предыдущей недели, но специалисты считают - 
13 декабря 2018, 12:52
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