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Материалы по теме:

В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе

В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе

Полицейские ведут проверку по факту аварии в Борском районе. В среду рано утром 42-летний водитель ехал на грузовике КАМАЗ по трассе «Подъезд к городу Оренбург от М-5» со стороны Нефтегорска. На перекрестке с круговым движением водитель большегруза убирал снег. Но 
29 ноября 2018, 01:13
В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии

В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии

В среду, 5 декабря, в областной столице введут временные ограничения для автомобилистов на улице Советской Армии. С 6:00 до 16:00 на участке этой улицы в районе школы №46 и «МТЛ-Арены» будут запрещены остановка и стоянка машин. Об этом сообщили в 
29 ноября 2018, 12:19
В Самарскую область придут морозы до -23

В Самарскую область придут морозы до -23

К середине недели циклонический вихрь с Черного моря принес в Самарскую область умеренный и сильный снег, слабую метель. По прогнозам синоптиков, на отдельных участках дорог возможны снежные заносы. В четверг на Среднюю Волгу распространится область высокого атмосферного давления с низкими 
29 ноября 2018, 11:51
19-летний тольяттинец притворился девушкой и обманом «заработал» 12 тысяч рублей

19-летний тольяттинец притворился девушкой и обманом «заработал» 12 тысяч рублей

Комсомольский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летнего парня из Тольятти. По версии следствия, он создал в социальной сети профиль под женским именем «Наталья Власова» и разместил информацию о продаже косметики. На объявление обратили внимание, и некий клиент перечислил 
29 ноября 2018, 10:37
Житель Новокуйбышевска зверски избил знакомую и бросил умирать в подъезде

Житель Новокуйбышевска зверски избил знакомую и бросил умирать в подъезде

Суд Новокуйбышевска рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. Этого человека обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Во время расследования и суда удалось установить, что 30 июля предприниматель и его знакомая распивали 
29 ноября 2018, 10:01
Самарцы стали чаще воровать или портить крышки колодцев

Самарцы стали чаще воровать или портить крышки колодцев

В Самаре за 10 месяцев этого года пришлось заменить 610 украденных или сломанных крышек люков от водопроводных и канализационных колодцев. По данным «РКС-Самара», эта цифра больше, чем показатель за весь прошлый год. Нередко злоумышленники снимают крышки оптом - например, летом 
28 ноября 2018, 12:53
В Тольятти прохожий ранил 24-летнего парня у входа в магазин

В Тольятти прохожий ранил 24-летнего парня у входа в магазин

В Тольятти завели уголовное дело из-за нападения на прохожего. Ночью находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии узнал от дежурного о тяжком преступлении. За несколько минут до этого у входа в магазин на Молодежном бульваре был ранен 24-летний местный 
28 ноября 2018, 10:51
Самарец возил под сиденьем своего авто марихуану

Самарец возил под сиденьем своего авто марихуану

В Безенчукском районе инспектора ДПС остановили ВАЗ-2111 — его шофер нарушил правила дорожного движения. Во время составления протокола полицейские увидели, что нарушитель сильно нервничает. Они спросили его, не перевозит ли он запрещенные предметы или вещества, и автомобилист сознался, что под 
27 ноября 2018, 01:19
В польские магазины завезли бананы с кокаином

В польские магазины завезли бананы с кокаином

Криминальный «бонус» обнаружился в коробках с бананами, которые на днях завезли в польские продуктовые магазины. Под фруктами оказались спрятаны пакеты с кокаином. Общая масса наркотика, который прибыл в страну из Эквадора, составил 170 килограммов.

Опасные коробки были выявлены в 
26 ноября 2018, 02:44
В Самаре у выпивавшего на улице мужчины нашли n-метилэфедрон

В Самаре у выпивавшего на улице мужчины нашли n-метилэфедрон

На улице Ташкентской в Самаре полицейские задержали мужчину - он распивал спиртное в общественном месте. Во время составления протокола 35-летний безработный самарец сильно нервничал, и стражи порядка решили обыскать его. В присутствии понятых у него обнаружили полиэтиленовый пакет с белым 
26 ноября 2018, 12:25
В Сызрани поймали пассажира, который спрятал полкило героина в трусах

В Сызрани поймали пассажира, который спрятал полкило героина в трусах

В Сызрани заключили под стражу 43-летнего гражданина Таджикистана. Мужчина подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. По версии следствия, утром 16 ноября этот человек был задержан сотрудниками полиции Сызранского ЛО МВД России на транспорте в пассажирском поезде 
23 ноября 2018, 11:37
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