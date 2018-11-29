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В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе
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29 ноября 2018, 01:13
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В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии
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29 ноября 2018, 12:19
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В Самарскую область придут морозы до -23
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29 ноября 2018, 11:51
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19-летний тольяттинец притворился девушкой и обманом «заработал» 12 тысяч рублей
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29 ноября 2018, 10:37
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Житель Новокуйбышевска зверски избил знакомую и бросил умирать в подъезде
Суд Новокуйбышевска рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. Этого человека обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Во время расследования и суда удалось установить, что 30 июля предприниматель и его знакомая распивали …
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29 ноября 2018, 10:01
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Самарцы стали чаще воровать или портить крышки колодцев
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28 ноября 2018, 12:53
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В Тольятти прохожий ранил 24-летнего парня у входа в магазин
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28 ноября 2018, 10:51
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Самарец возил под сиденьем своего авто марихуану
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27 ноября 2018, 01:19
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В польские магазины завезли бананы с кокаином
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26 ноября 2018, 02:44
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В Самаре у выпивавшего на улице мужчины нашли n-метилэфедрон
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26 ноября 2018, 12:25
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В Сызрани поймали пассажира, который спрятал полкило героина в трусах
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23 ноября 2018, 11:37