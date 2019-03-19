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Дома для самарцев строили рабочие из Кот-д’Ивуар
Во время проверки на строительном объекте в губернской столице полицейские нашли шестерых иностранцев, которые работали без разрешительных документов. Оказалось, что на стройке трудились три уроженца соседней республики и три чернокожих гражданина Республики Кот-д’Ивуар (Западная Африка). На всех инорстранцев составили административные …
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19 марта 2019, 12:23
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В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка
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19 марта 2019, 11:53
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В Самаре на месте снесенных гаражей могут сделать платные парковки
В Самаре чиновники и депутаты решают, как можно использовать земельные участки, которые остались после сноса незаконных гаражей. Напомним, что в последнее время в областной столице активно ведется демонтаж незаконных строений, которые годами возводили около своих домов местные жители. Многие участки …
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19 марта 2019, 11:34
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В Сызрани пьяный водитель удирал от ДПС и врезался в сугроб
В Сызрани полицейским пришлось отправиться в погоню за нетрезвым водителем. Сначала активисты местного «Ночного патруля» заметили автомобиль «ВАЗ-2109», за рулем которого сидел человек с признаками опьянения. Общественники передали информацию наряду ДПС, через несколько минут «девятку» увидели на проспекте 50 лет …
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19 марта 2019, 10:32
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На трассе М-5 в Самарской области появился провал асфальта
На федеральной трассе М-5 в Самарской области устранили провал на проезжей части. На 864 километре автодороги пришлось перекрывать движение. Как рассказали в ФКУ «Поволжуправтодор», провал дорожного полотна образовался накануне в 19:30 из-за обрушения слабых пород грунта. Дорожники быстро засыпали яму. …
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19 марта 2019, 10:01
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Министр спорта прокомментировал финансовые нарушения в Центре спортивной подготовки
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4 марта 2019, 08:59
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Команда из Тольятти завоевала «золото» первенства мира по фитнес-аэробике
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23 октября 2018, 02:17
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Сезон фитнеса
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30 мая 2018, 09:00
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Лучшим спортсменам Самарской области начали выдавать единую новую форму
В Самарской области спортсменам впервые начали выдавать единую брендированную экипировку. На форму нанесены надписи Samara Region Sport Team и «Самарская область». Теперь сильнейшие спортсмены региона будут выглядеть как одна команда.
Комплектами новой экипировки будут обеспечены 400 лучших атлетов Самарской области. Проект …
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15 января 2018, 12:53
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В РФ может появиться профессия «специалист по фитнесу»
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21 декабря 2017, 11:10
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Названа опасная продолжительность занятий фитнесом
Как утверждают авторы недавнего исследования, слишком продолжительные тренировки могут нанести вред представителям сильного пола. Чрезмерная физическая активность чревата болезнями сердечно-сосудистой системы.
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20 октября 2017, 03:19
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Ученые: Допинги очень опасны для здоровья
Американские ученые рассказали, что допинги могут быть очень опасными для здоровья. В первую очередь это связано с тем, что многие препараты выпускаются нелегально.
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10 августа 2016, 02:11
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