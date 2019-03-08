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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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Материалы по теме:

В Самарской области стаи бродячих собак убили за неделю 6 косуль

В Самарской области стаи бродячих собак убили за неделю 6 косуль

В Самарской области все чаще случаются нападения стай бродячих собак на косуль и молодых кабанов. В частности, только за одну неделю они убили шесть косуль. По данным департамента охоты и рыболовства Самарской области, сейчас у косуль мало корма, они слабеют 
7 марта 2019, 04:45
В Самаре средь бела дня расстреляли бродячих собак дротиками с ядом

В Самаре средь бела дня расстреляли бродячих собак дротиками с ядом

В Самаре средь бела дня расстреляли бродячих собак дротиками с ядом. Бездыханные тела животных лежали возле детских садов, школ, игровых площадок, передает Прогород. Всего было «утилизировано» 25 бродячих собак. ЧП произошло еще 7 февраля. Подробности стали известны только сейчас.
24 февраля 2019, 04:48
Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы

Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы

Один из жителей Сызрани стал свидетелем необычной драки двух животных – собаки и крысы. Грызун, несмотря на то, что значительно уступал «собакену» в размере и весе, смело сражался, передает «КТВ-Луч».
 
Смелый какой! Кусается! Что за порода такая? Не 
17 февраля 2019, 10:28
В Сызрани отказали в возбуждении уголовного дела по факту нападения бешеной собаки на ребёнка

В Сызрани отказали в возбуждении уголовного дела по факту нападения бешеной собаки на ребёнка

Сотрудники сызранского отдела Следственного комитета завершили проверку по факту нападения собаки на 3-летнего мальчика. Блюстители закона отказали в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Всё дело в том, что у собаки не оказалось хозяина.

Напомним, 25 ноября 2018 

12 февраля 2019, 05:39
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