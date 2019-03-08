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В Самарской области стаи бродячих собак убили за неделю 6 косуль
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7 марта 2019, 04:45
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В Самаре средь бела дня расстреляли бродячих собак дротиками с ядом
В Самаре средь бела дня расстреляли бродячих собак дротиками с ядом. Бездыханные тела животных лежали возле детских садов, школ, игровых площадок, передает Прогород. Всего было «утилизировано» 25 бродячих собак. ЧП произошло еще 7 февраля. Подробности стали известны только сейчас.
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24 февраля 2019, 04:48
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Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы
Один из жителей Сызрани стал свидетелем необычной драки двух животных – собаки и крысы. Грызун, несмотря на то, что значительно уступал «собакену» в размере и весе, смело сражался, передает «КТВ-Луч».
Смелый какой! Кусается! Что за порода такая? Не …
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17 февраля 2019, 10:28
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В Сызрани отказали в возбуждении уголовного дела по факту нападения бешеной собаки на ребёнка
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12 февраля 2019, 05:39
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