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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта

Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта

С понедельника, 25 марта, травмаи снова поедут по Заводскому шоссе в областной столице. Напомним, что из-за масштабного ремонта травмваи перестали перевозить пассажиров в Юнгородок, маршруты № 2, 3, 12, 19, 21 доезжали до улицы Красных Коммунаров или автостанции «Аврора». Ранее 
21 марта 2019, 01:36
В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы

В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы

В среду, 20 марта, произошла авария с пострадавшими в Чапаевске. В 21:57 21-летний водитель ехал на ВАЗ 211440 по улице Ленина в направлении Сазонова. По предварительной версии полицейских, автомобилист по пути сбил 58-летнего мужчину, который чистил железнодорожные рельсы. Пешеход получил 
21 марта 2019, 01:00
Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской

Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской

На строительной площадке Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре приступили к активной стадии строительства - завершается заливка фундамента. Будет забито 8 тысяч свай. Это необходимо, чтобы стабилизировать грунт. О ходе работ рассказал генеральный директор АО «ВТС-9», подрядчик по строительству 
21 марта 2019, 12:21
Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды

Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды

Весна пришла, и в Самарской области с каждым днем становится теплее. В среду, 20 марта, синоптики зарегистрировали абсолютный максимум температуры воздуха в райцентре Клявлино на севере 63-го региона. Воздух в этот день прогрелся до +7,3 градусов. Как отметили в 
21 марта 2019, 11:58
На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой

На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой

В четверг, 21 марта, на нескольких улицах в областной столице могут возникнуть проблемы с холодной водой. Сегодня коммунальщики ведут работы на водоводе диаметром 600 мм, проходящем под улицей Мичурина. В связи с этим холодную воду перевели на пониженное давление. 
21 марта 2019, 11:30
Прокуратура не одобрила законопроект о зачислении братьев и сестер в одну школу

Прокуратура не одобрила законопроект о зачислении братьев и сестер в одну школу

Прокуратура Самарской области и Министерство образования России не поддержали законопроект о льготах при зачислении в школы для братьев и сестер.

«Прокуратура Самарской области дала отрицательное заключение на законопроект, который был представлен региональным Минобром, а затем Самарской губдумой. Инициативу передали федеральному 
20 марта 2019, 08:40
С сентября все 10 классы в Самарской области станут профильными

С сентября все 10 классы в Самарской области станут профильными

В 2019 году в России начнет действовать новый образовательный стандарт. С 1 сентября все 10 классы станут профильными. Ученик должен будет понимать, куда планирует поступать. Все предметы будут поделены на углубленные и базовые. В 2022 году обязательным для сдачи экзаменом 
18 марта 2019, 12:40
Самара попала в ТОП-15 городов, где школьников учат хуже всего

Самара попала в ТОП-15 городов, где школьников учат хуже всего

Специалисты агентства ZOOM MARKET задались вопросом - где в России самое плохое школьное образование? И составили рейтинг 30 самых крупных городов. При этом лидерство в рейтинге означает, что в этом муниципалитете с уровнем преподавания в средних учебных заведениях не 
14 марта 2019, 04:30
Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу

Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу

В Самаре возник новый вид «бизнеса»: родители готовы платить за временную прописку, чтобы их отпрыски могли попасть в первые классы престижных школ. Схему озвучили на заседании рабочей группы комитета губдумы по образованию и науке по совершенствованию правового регулирования приема детей 
13 марта 2019, 02:31
Стали известны первые результаты ЕГЭ в Самарской области

Стали известны первые результаты ЕГЭ в Самарской области

Почти в два раза по сравнению с прошлым годом увеличилось число выпускников школ, получивших 100 баллов при сдаче ЕГЭ. Об этом сообщила в пресс-центре регионального правительства заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. Какие предметы сдают лучше всего?

Выпускники 

3 июля 2018, 04:36
ЕГЭ 2018 в Самаре: сколько стоит подготовка с репетитором

ЕГЭ 2018 в Самаре: сколько стоит подготовка с репетитором

В Самаре больше всего за подготовку к ЕГЭ просят репетиторы по географии. В среднем их услуги обходятся родителям школьников в 500 рублей за час, выяснили специалисты сервиса объявлений «Юла». Второе место по стоимости заняли обществознание и химия - по 430 

15 мая 2018, 09:01
20,5 млн рублей потратят на видеокамеры для пунктов сдачи ЕГЭ в Самаре

20,5 млн рублей потратят на видеокамеры для пунктов сдачи ЕГЭ в Самаре

В Самаре потратят почти 20,5 миллиона рублей на организацию видеонаблюдения за процедурой проведения ЕГЭ. Тендер по определению подрядчика объявило областное минобрнауки. Деньги поступят из регионального бюджета. Согласно техзаданию, две камеры должны быть установлены в каждом помещении, где проводится экзамен. Видео 

2 апреля 2018, 02:35
Минобрнауки собирается ввести устную часть ЕГЭ по литературе

Минобрнауки собирается ввести устную часть ЕГЭ по литературе

Эксперты Минобра совместно с представителями профессионального сообщества в настоящее время активно прорабатывают схему введения устной части на ЕГЭ по литературе. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на представителей министерства.
Глава ведомства Ольга Васильева сегодня вела речь о проблемах учащихся 

15 ноября 2017, 05:10
Проплаченный экзамен: Самарских преподавателей осудили за взятки

Проплаченный экзамен: Самарских преподавателей осудили за взятки

Управлением ФСБ России по Самарской области в рамках работы по борьбе с коррупцией пресечена противоправная деятельность доцента кафедры математики и бизнес - информатики ФГАОУ ВО «Самарский национально-исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) Долгополова В.М., 1940 г.р.
В  период 

20 октября 2017, 01:15
На «отлично»: Исследователи узнали, что нужно есть перед экзаменами

На «отлично»: Исследователи узнали, что нужно есть перед экзаменами

Черника способствует краткосрочному стимулированию мозговой активности. Такой вывод сделали ученые из Университета Рединга после продолжительных исследований.
В частности, специалисты провели эксперимент, к которому привлекли учащихся младших классов. Школьникам было предложено следить за стрелками на мониторе и нажимать соответствующие клавиши на 

16 октября 2017, 02:12
Страсти по ЕГЭ: Рособрнадзор начал сбор предложений по совершенствованию единого госэкзамена

Страсти по ЕГЭ: Рособрнадзор начал сбор предложений по совершенствованию единого госэкзамена

Специалисты Рособрнадзора приступили к сбору предложений по совершенствованию единого госэкзамена. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Кравцов.
По его словам, предложения ведомство будет принимать до 11 августа. Обо всех предполагаемых изменениях объявят до начала учебного года.
Напомним, что с 2009 

3 июля 2017, 11:13
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