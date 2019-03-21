В Самарской области стартовал досрочный период проведения единых госэкзаменов. Сдать их заранее планируют более 300 учащихся. Первыми пройдут ЕГЭ по географии и литературе. Результаты станут известны соответственно 1-2 апреля. 22 марта выпускники сдадут русский язык, затем и остальные предметы. Досрочный этап продлится до 10 апреля. При этом все чаще звучат предложения чиновников и представителей сферы образования вернуться к классической форме экзамена, а в министерстве просвещения России планируют ограничить возможность абитуриентов поступать сразу в пять вузов - предлагают ограничиться только одним.
В этом году Единый государственный экзамен будут сдавать почти 14 тысяч региональных выпускников. Досрочный этап уже начался, основной стартует в мае. На территории региона будет открыто 82 пункта для проведения ЕГЭ на базе общеобразовательных организаций. Ранее одиннадцатиклассники уже написали итоговые сочинения и изложения, которые являются допуском к единому госэкзамену. Те, кто не смог это сделать по уважительной причине, напишут в мае. Из нововведений, которые коснутся выпускников этого года, - новый формат сдачи экзамена по математике.
- Если в прошлом году можно было выбирать и сдавать и профиль, и базу, то сейчас очень четко - либо база, либо профиль. Поэтому 60 с лишним % детей выбирают профильную математику и около 32% всего лишь выбирают базовую математику. Это те гуманитарии, которым в вуз математика, собственно говоря, и не нужна, - рассказала заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина
В этом году специалисты отмечают снижение интереса школьников к гуманитарным и социальным наукам. И хотя самым популярным предметом по выбору по-прежнему остается обществознание, в этом году его решили сдавать 45% школьников, что на 2,2% меньше, чем в прошлом году. Зато выросло число желающих сдавать физику - до 35%. А поклонников биологии в этом году стало больше, чем историков. Появились и вовсе неординарные запросы - выпускник из Тольятти решил сдавать ЕГЭ по китайскому языку. Отметим, что из обязательных пока только два предмета - русский и математика, но с 2022 года всем школьникам придется сдавать и иностранный. Для того чтобы дети как можно раньше определились с будущей профессией, в этом году в стране начнет действовать новый образовательный стандарт. Об этом на днях рассказал учителям министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.
- Все школы с 1 сентября 2019-го года в нашем регионе в 10-11 классе станут школами с углубленным изучением отдельных предметов. И все старшие классы, в первом году только десятые, станут обязательно профильными. Никаких универсальных общеобразовательных классов, где бы все предметы изучались на базовом уровне, быть не должно. Все старшеклассники теперь вынуждены или обязаны будут (и это к их благу) ориентироваться на будущую свою профессию, - отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.
Сегодня определиться с профессией не могут даже выпускники вузов. При этом многие еще на стадии обучения в образовательном заведении понимают, что выбранное направление им даже не пригодится. Поэтому в министерстве просвещения России предлагают изменить правила поступления в вузы. По словам главы ведомства Ольги Васильевой, девальвацию высшего образования нужно прекращать. Для этого предлагается ограничить абитуриентов в выборе вузов для поступления. Если сегодня выпускник может подавать документы сразу в 5 учебных заведений, то в дальнейшем предлагается поступать только в один. Кроме того, от специалистов в сфере образования все чаще звучат предложения вовсе отказаться от ЕГЭ и сдавать классический вступительный экзамен. Впрочем, есть и сторонники объединенной формы.
- Много, конечно, говорили о том, что нельзя натаскивать на ЕГЭ. Кто-то был ярым сторонником, кто-то был ярым противником. Результаты ЕГЭ нужно оставлять, но другое дело, что один профильный экзамен в ВУЗе нужно сдавать обязательно. Я вот за это двумя руками. Кстати, я хочу сказать, что у нас были высокие результаты по ЕГЭ, но у нас очень сильная территория - Самарская область. И к нам федеральный Рособрнадзор очень серьезно подходил, - отметила председатель комитета Самарской губернской думы по образованию и науке Татьяна Бодрова.
Все это пока только предложения и школьники готовятся к поступлению в вузы по старой схеме. Но не исключено, что федеральные чиновники приготовят им очередной сюрприз.