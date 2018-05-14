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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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В Самаре открылись елочные базары

В Самаре открылись елочные базары

В Самаре в четверг, 14 декабря, начали работать елочные базары. Старт торговли новогодними деревьями был отложен из-за погодных условий. Открыть точки продаж планировали еще пятого декабря.
 
Отметим, сегодня еще не все допущенные к торговле елками предприниматели начали работу. Базары 

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На Marketplace будут размещаться объявления о различных товарах с указанием координат продавцов и способов связи с ними. Делать приобретения онлайн нельзя, а вопрос  формы оплаты сторонам предлагается 

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Самару начали украшать мертвыми цветами

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Кто ворует цветы в Самаре и Тольятти?

Кто ворует цветы в Самаре и Тольятти?

В группе "Жесть Самара/Тольятти" соцети "ВКонтакте" выложили видео, как жители Автограда выкапывают цветы на общественных клумбах! "А ведь была на днях как-то новость, что горожане массово воруют цветы. Вот вам и доказательство. В той же Самаре, например, воришки уносят 
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В Самарской области обнаружено более 200 мест гнездования хищных птиц

Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства. Ведомство намерено провести ряд мероприятий по восстановлению численности редких видов хищных птиц, занесенных в Красную книгу, - орланов-белохвостов, орлов-могильников и солнечных орлов. Среди факторов, негативно влияющих на популяцию, отмечается недостаток гнездопригодных территорий, ухудшение 

8 ноября 2013, 12:38
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