В Самарской области стартовала акция «Первоцвет». Пресекать незаконную торговлю подснежниками будут полиция и представители муниципалитетов. Прежде всего, они обратят внимание на дороги у лесных массивов, где из года в год появляются подростки с букетиками. Неприятности могут ожидать и пенсионеров, реализующих на рынках такие цветы под видом якобы выращенных на своем участке. По данным ученых, только на территории тольяттинских зеленых зон произрастает 9 видов исчезающих видов растений, занесенных в Красную Книгу РФ, и 47 - в Красную книгу Самарской области. В зависимости от ущерба административный штраф за уничтожение и другие действия, которые могут привести к сокращению численности редких видов, может достигать 100 тысяч рублей.
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