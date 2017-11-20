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Материалы по теме:

В Самаре в ДТП с «перевертышем» пострадал ребенок

В Самаре в ДТП с «перевертышем» пострадал ребенок

В воскресенье, 19 ноября, в Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинской перевернулся внедорожник. Есть пострадавшие.

«Алма-Атинская/Московское шоссе: один перевертыш, один в хлам, "Мерседес" и еще кто-то... Стоят ГИБДД, толпа», - сообщил очевидец в социальной сети.

По 
20 ноября 2017, 01:12
В блогах: про хаос на кольцах Самары

В блогах: про хаос на кольцах Самары

Блогер Виктор Пекшев обратился к руководству областной ГИБДД, чтобы оно наконец-то обратило внимание на настоящий хаос перед злосчастным кольцом у самарского завода "Кока-Кола": "Уже неделю там отсутствуют какие-либо дорожные знаки. Поэтому одна половина водителей ездит по ПДД, руководствуясь помехой справа, 

20 ноября 2017, 10:10
Остался без колес: в Самаре Ford и SsangYong столкнулись на встречке

Остался без колес: в Самаре Ford и SsangYong столкнулись на встречке

Сегодня, 19 ноября, днем в Самаре произошло крупное ДТП. В районе кольца рядом с перекрёстком проспекта Кирова и улицы Стара-Загора столкнулись автомобили Ford и SsangYong Kyron. Очевидцы аварии выложили фотографии в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».

По словам 
19 ноября 2017, 08:45
Два человека погибли в результате жесткого столкновения «Приоры» и «Газели» в Тольятти

Два человека погибли в результате жесткого столкновения «Приоры» и «Газели» в Тольятти

Сегодня, 18 ноября, около 5:20 утра в Тольятти произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.

По версии полицейских, водитель на «Ладе Приоре» двигался по бульвару Буденного от бульвара Приморского в сторону улицы Фрунзе.

В 
18 ноября 2017, 04:08
В 2018 году учебный год для студентов самарских вузов закончится в мае

В 2018 году учебный год для студентов самарских вузов закончится в мае

Так же как и в других городах-организаторах ЧМ-2018. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на встрече со студентами МИСиС.
 
По ее словам, во время проведения мундиаля все права студентов будут соблюдены, поскольку все изменения в учебных планах являются 
17 ноября 2017, 08:22
Три человека погибли в ДТП с «КамАЗом» по пути в Самару

Три человека погибли в ДТП с «КамАЗом» по пути в Самару

В четверг, 16 ноября, в Самарской области в ДТП на территории Сергиевского района погибли три человека. В 17:50 на трассе «М-5 Урал» столкнулись «Лада Калина», «Газель» и «КамАЗ». По сообщению полицейских, «Калина» ехала со стороны Уфы к Самаре. По версии 
17 ноября 2017, 09:51
В Самарcкой области 40% ДТП оформляют без инспекторов ГИБДД

В Самарcкой области 40% ДТП оформляют без инспекторов ГИБДД

Самарская область заняла второе место среди регионов России, где чаще всего оформляют ДТП по европротоколу. Участники автопроисшествий в нашей губернии обходятся без инспекторов ГИБДД в 40 процентах случаев, что всего на два процента меньше, чем в Ростовской области - лидере 
15 ноября 2017, 07:01
ГИБДД предупреждает водителей о дожде в Самарской области

ГИБДД предупреждает водителей о дожде в Самарской области

В среду, 15 ноября, ГИБДД опубликовала предупреждение о дождливой погоде на территории Самарской области.

«Областная Госавтоинспекция предупреждает, что в начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем. В несколько раз возрастает тормозной 

15 ноября 2017, 01:59
В Минобразования рассказали правду о «выселении студентов»

В Минобразования рассказали правду о «выселении студентов»

Министерство образования России опровергло информацию о принудительном выселении из общежитий студентов вузов на время ЧМ-2018. Накануне в некоторых федеральных СМИ появились сообщения, что ведомство якобы рекомендовало ректорам выселять студентов Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Саранска и Самары. Учащиеся, в свою очередь, жаловались, 
13 ноября 2017, 09:01
СМИ рассказали о планах выселить студентов из общежитий перед ЧМ-18

СМИ рассказали о планах выселить студентов из общежитий перед ЧМ-18

Минобрнауки и оргкомитет «Россия-2018» по подготовке и проведению мирового футбольного первенства в Российской Федерации дали рекомендации университетам ряда городов—участников ЧМ выселить студентов из общежитий до старта международных состязаний, рассказывает «Коммерсантъ».
Как отмечается, в ряде крупнейших вузов ознакомились с предписанием убрать 

10 ноября 2017, 10:02
В Самарской области на двух кольцевых пересечениях будет изменен порядок движения

В Самарской области на двух кольцевых пересечениях будет изменен порядок движения

С 8 ноября автомобилистам нужно привыкать к очередным изменениям правил дорожного движения. В этот раз они касаются регулировки транспортных потоков на перекрестках, где есть «кольца». Теперь водители, находящиеся на дороге с круговым движением имеют преимущество перед теми, кто только собирается 

9 ноября 2017, 03:04
Рособрнадзор запретил прием новых студентов в Самарскую гуманитарную академию

Рособрнадзор запретил прием новых студентов в Самарскую гуманитарную академию

Рособрнадзор запретил прием новых студентов в Самарскую гуманитарную академию. Ведомство сообщает, что это связано с тем, что вуз не исполнил в установленные сроки вынесенные ему предписания. Кроме того, еще летом академия лишилась аккредитации по двум специальностям - "Юриспруденция" и "Экономика 

9 октября 2017, 02:40
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