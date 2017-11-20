Традиционно каждое третье воскресенье ноября во многих странах мира проводится день памяти жертв ДТП. В Самаре, по инициативе ГИБДД, студентам Поволжского госуниверситета телекоммуникаций и информатики показали экспозицию из автомобилей, пострадавших в ДТП, а затем они смогли пройти так называемый краш-курс.
Водители всех пяти автомобилей, выставленных перед стенами Поволжского госуниверситета телекоммуникаций и информатики, погибли в ДТП. А в актовом зале вуза его студентам сотрудники госавтоинспекции и активисты общественной организации «Ночной патруль» прочитали так называемый краш-курс. Было показано видео, снятое инспекторами ДПС: погоня за нетрезвым водителем, ехавшим со скоростью 150 километров в час. Виновный так хотел уйти от погони, что не заметил автомобиль, стоявший перед перекрестком. За рулем машины была молодая женщина, в результате столкновения она скончалась на месте. Перед студентами выступил вдовец погибшей.
«Ребята, вы не представляете, что такое говорить своей дочери, что мамы больше нет. Видеть… знаете, у меня была одна ситуация – я захожу в комнату, а она обнимает ее носки», - рассказал мужчина.
Увидели студенты и другую точку зрения. В ролике «Ночного патруля» история водителя, отбывающего наказание в местах лишения свободы: по его вине погибли две девушки, ехавшие с ним в автомобиле. Мужчина до сих пор не может ответить себе на вопрос, почему он пьяный сел за руль. Между тем ДТП со смертельным исходом происходят каждый день, по несколько трагичных случаев в сутки, с начала года более трехсот. Об этом рассказал заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД по Самарской области Юрий Некрасов.
Почтить память погибших в ДТП все желающие могут, разместив у себя в соцсетях хештег #63БЕЗДТП.
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