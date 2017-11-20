В 2018 году учебный год для студентов самарских вузов закончится в мае Так же как и в других городах-организаторах ЧМ-2018. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на встрече со студентами МИСиС.



По ее словам, во время проведения мундиаля все права студентов будут соблюдены, поскольку все изменения в учебных планах являются …